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 Киевские новости
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 Мост Метро в Киеве может рухнуть в любой момент, - проектировщик Росновский

5 ноября 1965 года этот мост был принят в эксплуатацию. Сегодня, как считает Георгий Росновский, он на грани обрушения.

Об этом в эфире "Громадському радіо" рассказал Георгий Росновский, проектировщик мостов, соавтор проекта моста Метро в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Этот мост должен был простоять 100 лет, если за ним следить. Но этот мост Метро уже через лет 30 начал вызывать большие опасения. Потому что обследование показало, что там много трещин и арматура в плохом состоянии. Почему все это происходит? Во время строительства две полуарки стягивают стяжкой, в которой находятся напрягаемые пучки арматур, так вот эти пучки арматур как следует не изолировали. Стяжка железобетонных элементов стянута этими пучками, а они поржавели. Их нужно было капитально мотать специальной изолентой, или же разместить трубки в каналы, а потом заполнить раствором, но этого не сделали. Из-за этого мост в очень плохом состоянии", - рассказал проектировщик.

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"Капремонт невозможен, потому что он не поможет, нужна реконструкция. Для этого нужно потихоньку разбирать дорогу автодвижения, разбирать кое-какие конструкции, и вместо двух полос делать по три полосы. У меня сделан такой проект. Да, уже лет десять как запретили движение по мосту тяжелого транспорта, но все равно мост под угрозой. У меня есть другие материалы и обследования, где четко написано, что мост Метро может рухнуть в любой момент абсолютно неожиданно. Начнет в одном месте, и, как домино, пойдет по всем пролетам. И еще один показатель: когда испытывали мост Метро, давали колоссальную, максимальную нагрузку, и опускание шарниров было на 3 см, убирали нагрузку, было – ноль. А сейчас шарнир опустился на 23 см и не поднимается", - добавил Росновский.

Издание отмечает, что КГГА и Транспортный департамент Киевской госадминистрации пока не смог предоставить свой комментарий относительно данной информации.

Мост Метро - первый метромост через Днепр в Киеве. Весте с Русановским мостом соединяет правобережную часть Киева с Русановкой, Левобережным массивом, Воскресенкой, Лесным массивом, зоной отдыха - Гидропарком. На правом берегу Днепра мост завершает станция "Днепр" Киевского метрополитена.

Источник: https://censor.net.ua/n3069747
 
   
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До речі, якби розчудесний Вітя переобрався на другий термін, то згідно вироку януковичського суду вона й дотепер була б ув'язена.
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Не, не, не, агент кремля какой то, правильно говорить - это крымский мост рухнет
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Дедушко, так обратись к Педалику... Ведь в такой ситуации главное в проценте отката сойтись...)
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Изолента... а тут многие над изолентой издеваются. Я ж говорил: изолента - наше все!
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Как-то незаметно из обсуждения выпала маленькая деталь текста:
"Капремонт невозможен, потому что он не поможет, нужна реконструкция. Для этого нужно потихоньку разбирать дорогу автодвижения, разбирать кое-какие конструкции, и вместо двух полос делать по три полосы. У меня сделан такой проект." Может дедушка просто хочет свой проект пристроить?
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Takix mostov u vas dumaju mnogo.Deneg net dlia mostov,kak ponimaju.Neponiatno kto za nix i otvecajet toze.Biurokratov mnogo no vydymo ne tem zaniaty ili poniatyje neimejet gde rabotajet.Stob bylo bolse deneg nado biurokratov uvolniat,dlia naciala kakix 30% tam vsex partijnix,rodsvenekov ili znakomyx kogo to.Vot srazu budut i dengi
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Блин пипец! В стране инфроструктуры в аварийном состоянии море! Зато Петя собрался мост через Дунай строить.
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Da tut ne tolko Petia,tut vse u vas kto byli nicego nezdelali.
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Україні потрібні нові магістралі в бік ЕС, щоб менше було залежності від рф. Тут усе вірно Петро робить.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиМост Метро в Киеве может рухнуть в любой момент, - проектировщик Росновский
 
 
 
 
 
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