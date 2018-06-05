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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киевводоканал (76) профилактика (10) вода (94)

 В ночь на среду "Киевводоканал" проведет профилактическую промывку сетей. В течение работ пользоваться водой не рекомендуется. СПИСОК улиц

Согласно ежегодному графику "Киевводоканал" проведет плановую профилактическую промывку сетей в Оболонском районе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевводоканала".

Отмечается, что в зону работ попадут сети по ул. Рокоссовского, ул. Кондратюка, ул. Полярной, Минское шоссе. Профилактическая промывка будет проводиться в ночь с 5 на 6 июня, а именно с 24:00 до 04:00. Предварительно осуществляется чистка и мойка резервуара чистой воды № 2 на насосной водопроводной станции "Минская".

"Профилактика проводится ночью, чтобы не создавать неудобства жителям. В течение времени выполнения работ "Киевводоканал" не рекомендует пользоваться водой из крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд. После завершения профилактических мероприятий перед применением воду из крана нужно спустить если визуально вода прозрачная и не имеет постороннего запаха, пользоваться ею вполне безопасно", - сказано в сообщении.

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В "Киевводоканале" обратили внимание на то, что промывка - это обязательная профилактика, необходимая для того, чтобы вода, в том числе в резервуарах, не застаивалась и не ухудшалось ее качество. Кроме того, во время таких мероприятий трубы очищаются от возможного осадка.

Источник: https://censor.net.ua/n3069743
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
готовьтесь в четверг утром вытягивать свои машины из промытых напором ям.
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А як будуть нараховувати гроші за кубометри води які потрібно буде злити з водопроводу, щоб зійшла вся хімія?
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как и в прошлом году. написано ведь, что мероприятие ежегодное.
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Якщо у Вас в квартирі стоїть лічильник - ні... Промивать будуть магістральні трубопроводи, а не крани у Вашій квартирі... Поки не відкриєте кран, вода через нього не піде. Якщо лічильник відсутній - Вам "по барабану" - сплачуєте місячну таксу, незалежно від того, користуєтесь Ви водою, ч ні...
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Тобто, тут "ТОТАЛЬНА ЗРАДА"... Значить, ті, кого це найбільше тривожить, повинні або терміново виїхать, або покінчить життя самогубством... "Зрадолюби"! Приготуватись!
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А когда водоканал соль снова по 680 грн за пачку закупать будет, а то киевлянам уже денег некуда девать с новым ожидаемым иютар ыом по 16,80
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ ночь на среду "Киевводоканал" проведет профилактическую промывку сетей. В течение работ пользоваться водой не рекомендуется. СПИСОК улиц
 
 
 
 
 
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