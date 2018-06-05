 В ночь на среду "Киевводоканал" проведет профилактическую промывку сетей. В течение работ пользоваться водой не рекомендуется. СПИСОК улиц

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевводоканала".

Отмечается, что в зону работ попадут сети по ул. Рокоссовского, ул. Кондратюка, ул. Полярной, Минское шоссе. Профилактическая промывка будет проводиться в ночь с 5 на 6 июня, а именно с 24:00 до 04:00. Предварительно осуществляется чистка и мойка резервуара чистой воды № 2 на насосной водопроводной станции "Минская".

"Профилактика проводится ночью, чтобы не создавать неудобства жителям. В течение времени выполнения работ "Киевводоканал" не рекомендует пользоваться водой из крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд. После завершения профилактических мероприятий перед применением воду из крана нужно спустить если визуально вода прозрачная и не имеет постороннего запаха, пользоваться ею вполне безопасно", - сказано в сообщении.

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В "Киевводоканале" обратили внимание на то, что промывка - это обязательная профилактика, необходимая для того, чтобы вода, в том числе в резервуарах, не застаивалась и не ухудшалось ее качество. Кроме того, во время таких мероприятий трубы очищаются от возможного осадка.