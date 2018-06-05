 Рада сегодня продолжит рассмотрение законопроекта об Антикоррупционном суде

Об этом говорится в повестке дня Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В течение пленарного вторника депутаты продолжат рассмотрение поправок к доработанному ко второму чтению законопроекту №7440 "О Высшем антикоррупционном суде", внесенному Президентом Украины в парламент в декабре 2017 года. В первом чтении ВР приняла его 1 марта 2018 года.

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Кроме того, парламентарии планируют включить в повестку дня сессии более 20 проектов законов и постановлений. Среди них – президентский проект №8265 "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках", законопроект №8337 "О внесении изменений в Закон Украины "О борьбе с терроризмом" (относительно основ социальной защиты заложников)" и правительственный законопроект №8324 "Об Антикоррупционной стратегии на 2018-2020 годы".

В этот день, в повторном чтении с предложениями Президента, в Раде намерены рассмотреть закон "О частной детективной (розыскной) деятельности", принятый в парламенте 13 апреля.

Также повесткой дня предусмотрено рассмотрение в первом чтении трех законопроектов №8157, 8157-1, 8157-2 о создании и деятельности Национального бюро финансовой безопасности Украины.

Вместе с тем Рада планирует принять несколько постановлений о переименовании населенных пунктов, в частности города Переяслав-Хмельницкий.

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Напомним, Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту №7440 "О Высшем антикоррупционном суде" 23 мая и продолжила в четверг, 24 мая. Депутатам осталось рассмотреть 655 поправок из 1927. Кроме того, депутатам еще предстоит рассмотреть около полусотни поправок к нормам законопроекта, которые еще не согласованы с МВФ, в частности относительно процедуры преодоления вето общественного совета международных экспертов на кандидатуры в антикоррупционные судьи.

Принятие закона является одним из требований МВФ для предоставления Украине очередного транша.

21 мая Комитет по вопросам правовой политики и правосудия согласовал текст законопроекта ко второму чтению, в частности, он поддержал поправки об установлении минимального количества судей - 35 человек для начала работы суда. Кроме того, комитетом согласовано положение относительно того, что подсудность ВАС должна совпадать с подсудностью НАБУ. Из текста законопроекта, принятого 1 марта, были изъяты все упоминания о проверке судей на полиграфе.