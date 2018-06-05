EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  33  0
Все про:Одесская область (1488) Национальная гвардия (1067) корь (100)

 Вспышка кори зафиксирована в части Нацгвардии на Одесчине, - Ананьевская райгосадминистрация

В одной из частей Национальной гвардии в поселке Жеребково Одесской области зафиксировали вспышку кори. Часть бойцов госпитализировали.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщает Ананьевская районная государственная администрация.

Согласно докладу главного врача местной центральной районной больницы Анатолия Койчева в настоящее время 16 бойцов уже готовятся к выписке, еще часть военнослужащих выписалась раньше. Общее количество больных корью Койчев не сообщил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю корью в Украине заболели 1334 человека, - Минздрав

В то же время 3 июня двух нацгвардейцев госпитализировали с подозрением на корь.

Как сообщалось ранее, в Украине продолжается вспышка кори. В течение недели состоянию на 30 мая заболели 1334 человека: 522 взрослых и 812 детей.

Источник: https://censor.net.ua/n3069740
 
 
VEhrNGRrdzVRell3VERkU1owNUhUV1pPUTJRd1RFUlNhSFJETkRCTU4xRjJaRU4zTUV4MlVtcE9Remt3VEVSU2FubEVVWE01UTNrd1RFUlNaMDVETURCTWFsSnFNM3BSYm5SRE1EQk1XRkpuWkVkQ01FeHlVWE5PUjFCSlRrTXJNRXhJVVhVNVEzY3dXVWhTWjNSSFRRPT0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВспышка кори зафиксирована в части Нацгвардии на Одесчине, - Ананьевская райгосадминистрация
 
 
 
 
 
 вверх