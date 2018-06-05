 Вспышка кори зафиксирована в части Нацгвардии на Одесчине, - Ананьевская райгосадминистрация

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщает Ананьевская районная государственная администрация.

Согласно докладу главного врача местной центральной районной больницы Анатолия Койчева в настоящее время 16 бойцов уже готовятся к выписке, еще часть военнослужащих выписалась раньше. Общее количество больных корью Койчев не сообщил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю корью в Украине заболели 1334 человека, - Минздрав

В то же время 3 июня двух нацгвардейцев госпитализировали с подозрением на корь.

Как сообщалось ранее, в Украине продолжается вспышка кори. В течение недели состоянию на 30 мая заболели 1334 человека: 522 взрослых и 812 детей.