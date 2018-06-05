 Звонил и пытался склонить к лжесвидетельству: спецпрокурор США Мюллер обвинил Манафорта в попытках давления на свидетелей

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом пишет The New York Times.

"Команда спецпрокурора представила данные, что Манафорт пытался связаться со свидетелями по телефону, через посредника и через зашифрованную программу обмена сообщениями", - говорится в сообщении.

Один из свидетелей сообщил ФБР, что Манафорт пытался "склонить его к лжесвидетельству".

В связи с этим следователи просят отправить Манафорта в тюрьму еще до суда.

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Напомним, согласно документам, Манафорт получил более 12 млн долл. от Партии регионов с 2007 по 2009 год. Также сообщалось, что в США будут расследовать возможное его участие в коррупционных схемах в Украине.

В США 30 октября 2017 года Полу Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу выдвинули обвинения по 12 пунктам, в том числе в отмывании денег и тайном сговоре. Манафорту грозит 305 лет тюрьмы.