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 Происшествия, За рубежом
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Все про:США (13777) прокурор (844) Манафорт (71) Мюллер (16)

 Звонил и пытался склонить к лжесвидетельству: спецпрокурор США Мюллер обвинил Манафорта в попытках давления на свидетелей

Специальный прокурор США Роберт Мюллер, который занимается расследованием вмешательства России в президентские выборы США 2016 года, обвинил Пола Манафорта в попытках оказания давления на свидетелей по делу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом пишет The New York Times.

"Команда спецпрокурора представила данные, что Манафорт пытался связаться со свидетелями по телефону, через посредника и через зашифрованную программу обмена сообщениями", - говорится в сообщении.

Один из свидетелей сообщил ФБР, что Манафорт пытался "склонить его к лжесвидетельству".

В связи с этим следователи просят отправить Манафорта в тюрьму еще до суда.

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Напомним, согласно документам, Манафорт получил более 12 млн долл. от Партии регионов с 2007 по 2009 год. Также сообщалось, что в США будут расследовать возможное его участие в коррупционных схемах в Украине.

В США 30 октября 2017 года Полу Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу выдвинули обвинения по 12 пунктам, в том числе в отмывании денег и тайном сговоре. Манафорту грозит 305 лет тюрьмы.

Источник: https://censor.net.ua/n3069735
 
 
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це він від янука набрався))), як кажуть кацапи - с ким поведешся - з тим і наберешся! Звонил и пытался склонить к лжесвидетельству: спецпрокурор США Мюллер обвинил Манафорта в попытках давления на свидетелей - Цензор.НЕТ 8741
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Янік теж багато в чому його копіював, щоб прикрити своє бандюганське минуле.
Костюмчики, манери, зачіска..
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ФБР быстрей добереться до денег Яныка, пока наши будут сопли жевать.
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Якщо вже не добралася, і да - Манафорт вже добавив собі парочку років за ції дії.....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗвонил и пытался склонить к лжесвидетельству: спецпрокурор США Мюллер обвинил Манафорта в попытках давления на свидетелей
 
 
 
 
 
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