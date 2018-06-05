 Военная прокуратура задержала военнослужащего ВСУ на взятке в 25 тысяч гривен

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Военной прокуратуры Центрального региона Украины

Отмечается, что задержание проводилось совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Киевской области при оперативном сопровождении Управления защиты экономики в г. Киеве Департамента защиты экономики Нацполиции Украины в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

"Установлено, что указанное должностное лицо в мае 2018 года потребовало от гражданина Украины неправомерную выгоду в размере 25 000 гривен за призыв на военную службу и включение последнего в состав подразделений Вооруженных Сил Украины в украинском миротворческом контингенте в Демократической Республике Конго.

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Сумму неправомерной выгоды взяточник получил двумя частями, а именно: 01.06.2018 г. - в размере 2500 грн. и 04.06.2018 - в размере 22 500 грн., что задокументировано во время проведения негласных следственных (розыскных) действий. Неправомерная выгода у задержанного изъята", - сказано в сообщении.

В настоящее время задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу и об отстранении последнего от занимаемой должности.