EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  1597  14
Материалы по теме:
Все про:взятка (3831) задержание (4977) миротворцы (689) прокуратура (3145) Гройсман (4084) Военная прокуратура (594)

 Военная прокуратура задержала военнослужащего ВСУ на взятке в 25 тысяч гривен

04.06.2018 г. под процессуальным руководством военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины непосредственно после получения части неправомерной выгоды в размере 22 500 гривен задержан военнослужащий - менеджер отдела кадрового центра Вооруженных Сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Военной прокуратуры Центрального региона Украины

Отмечается, что задержание проводилось совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Киевской области при оперативном сопровождении Управления защиты экономики в г. Киеве Департамента защиты экономики Нацполиции Украины в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

"Установлено, что указанное должностное лицо в мае 2018 года потребовало от гражданина Украины неправомерную выгоду в размере 25 000 гривен за призыв на военную службу и включение последнего в состав подразделений Вооруженных Сил Украины в украинском миротворческом контингенте в Демократической Республике Конго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терапевт военно-врачебной комиссии военкомата задержан в Одессе при получении 7 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

Сумму неправомерной выгоды взяточник получил двумя частями, а именно: 01.06.2018 г. - в размере 2500 грн. и 04.06.2018 - в размере 22 500 грн., что задокументировано во время проведения негласных следственных (розыскных) действий. Неправомерная выгода у задержанного изъята", - сказано в сообщении.

В настоящее время задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу и об отстранении последнего от занимаемой должности.

Источник: https://censor.net.ua/n3069734
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
тобто хабар був біля 1000 баксів - це стандартна такса за контракт в Конго?! Военная прокуратура задержала военнослужащего ВСУ на взятке в 25 тысяч гривен - Цензор.НЕТ 2309
 показать весь комментарий
 
 
С меня, директор крюинг-агенства пытался слупить столько же. В результате я ушел напрямую, без всяких посредников. Но, что интересно, моя компания продолжает таки с ним работать.
 показать весь комментарий
 
 
При совке были несуны( все тянули с работы домой), а теперь прямо на рабочем месте торгуют своей должностью или покупают себе должность.
 показать весь комментарий
 
за сересеру) і цеховики були - кажуть, і батько теперішнього папа),
грошовитою людиною був, такий собі корейко)))
 показать весь комментарий
 
 
В дохлом совке взяток никто не брал,даже секретарь ЦК компартии Узбекистона Рашидов Шараф Рафидович,но Узбекское дело раскрутила Генпрокуратура СССР на миллиарды рублей только по Хлопку,следаки прокуратуры Тельман Гдлян и Иванов сидели на мешках с баблом ,что Плешивый от ГрязьПрома и Роснефти.А денег нет,но вы держитесь там.... Военная прокуратура задержала военнослужащего ВСУ на взятке в 25 тысяч гривен - Цензор.НЕТ 4223
 показать весь комментарий
 
Рядовим на фронт цього вояку десь під Авдіївку на промку без ротацій і доплат за участь у бойових діях і ДО КІНЦЯ ВІЙНИ!
 показать весь комментарий
 
 
менагер, нашел военного, шо куля з лайна.
 показать весь комментарий
 
такі як він то потенційні зрадники, навіщо наражати наших на небезку?
нехай собі сидить в буцигарні.
 показать весь комментарий
 
 
А что же он с такими ценами на одну зарплату должен жить что ли? Люди себе премии по 70 миллионов долларов выписывают. А 25 тысяч гривен это вообще ни о чем.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоенная прокуратура задержала военнослужащего ВСУ на взятке в 25 тысяч гривен
 
 
 
 
 
 вверх