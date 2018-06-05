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 Враг 30 раз прицельно обстрелял позиции украинских сил, потерь среди наших воинов нет. 2 оккупанта ликвидированы, 6 - ранены, - ООС

За прошедшие сутки, 04 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой, интенсивность боевых действий оставалась на прежнем уровне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ООС, опубликованном в Facebook.

По данным штаба, бои продолжались в районе населенных пунктов Крымское и Новотошкивское, на Луганщине. На горловском направлении - в районе населенного пункта Зайцево. Не прекращаются боевые действия на донецком направлении вблизи Авдеевки, Песков, Красногоровки, Марьинкаи и Новотроицкого. На мариупольском направлении - в районе населенного пункта Лебединское.

"Российско-оккупационные войска 30 раз прибегали к прицельному огню по нашим позициям, из них 10 раз применяли артиллерию и минометы. Подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем сообщается, что боевики не прекращают обстрелы гражданских объектов: "Вечером 4 июня около 21:00 оккупанты обстреляли Донецкую фильтровальную станцию ​​(ДФС). Обслуживающий персонал был вынужден скрываться в бомбоубежище и остался дежурить на объекте вторые сутки. Информация о повреждении ДФС уточняется".

"Во время боевых действий прошлых и текущих суток потерь среди наших защитников нет. По данным разведки, двое оккупантов были уничтожены и шесть получили ранения", - сообщили в ООС.

Враг 30 раз прицельно обстрелял позиции украинских сил, потерь среди наших воинов нет. 2 оккупанта ликвидированы, 6 - ранены, - ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3069733
 
   
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Нехай Господь береже українське військо.
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Убивать людей - большой грех. Но если убивать маскалей - грехи прощаются.
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А где сама "операция объединенных сил?" Она отличается от АТО только тем, что террористов (Т) уже нет?
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Найголовніше, що ніхто не загинув. Бо до цього звикнути не можливо.
Бережіть себе, воїни, і повертайтеся живими.

А тих падлюк знищуйте нещадно.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг 30 раз прицельно обстрелял позиции украинских сил, потерь среди наших воинов нет. 2 оккупанта ликвидированы, 6 - ранены, - ООС
 
 
 
 
 
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