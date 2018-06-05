 Враг 30 раз прицельно обстрелял позиции украинских сил, потерь среди наших воинов нет. 2 оккупанта ликвидированы, 6 - ранены, - ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ООС, опубликованном в Facebook.
По данным штаба, бои продолжались в районе населенных пунктов Крымское и Новотошкивское, на Луганщине. На горловском направлении - в районе населенного пункта Зайцево. Не прекращаются боевые действия на донецком направлении вблизи Авдеевки, Песков, Красногоровки, Марьинкаи и Новотроицкого. На мариупольском направлении - в районе населенного пункта Лебединское.
"Российско-оккупационные войска 30 раз прибегали к прицельному огню по нашим позициям, из них 10 раз применяли артиллерию и минометы. Подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику", - сказано в сообщении.
Вместе с тем сообщается, что боевики не прекращают обстрелы гражданских объектов: "Вечером 4 июня около 21:00 оккупанты обстреляли Донецкую фильтровальную станцию (ДФС). Обслуживающий персонал был вынужден скрываться в бомбоубежище и остался дежурить на объекте вторые сутки. Информация о повреждении ДФС уточняется".
"Во время боевых действий прошлых и текущих суток потерь среди наших защитников нет. По данным разведки, двое оккупантов были уничтожены и шесть получили ранения", - сообщили в ООС.
Бережіть себе, воїни, і повертайтеся живими.
А тих падлюк знищуйте нещадно.