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 Канада осуждает приговор Сущенко, таким образом Россия пытается подавить борцов за правду, - Фриланд

Приговор украинскому журналисту Роману Сущенко в России - это попытка подавить тех, кто "работает на защиту правды".

Об этом написала министр иностранных дел Канады Фриланд в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Как бывший журналист я шокирована арестом и осуждением украинского журналиста Романа Сущенко на 12 лет тюрьмы в России. Канада осуждает эту попытку подавить тех, кто работает в защиту истины", - заявила Фриланд.

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Канада осуждает приговор Сущенко, таким образом Россия пытается подавить борцов за правду, - Фриланд 01

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко свою вину не признал в полном объеме.

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Московский городской суд 4 июня вынес приговор незаконно удерживаемому в российском СИЗО украинскому журналисту информагентства "Укринформ" Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима.

Источник: https://censor.net.ua/n3069731
 
 
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будь ласка,найміть перекладачів .Пані Фріланд нормально написала,а якийсь недоук сюди"шок" тулить.Нагадало регулярний "епіцентр подій",замість центру подій.
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Маю багато питань до Костянтин Болтівець , але відповідей не почую, тож навіть не намагатимусь.
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За кого будеш голосувати на виборах президента?
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але із звільненням Сущенка поспішати не треба.Нехай влаштовує особисті справи,адже за 12років може таки впорається.
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Ебаклак, мало був післаний? Так от тобі вибір: на х*й чи в п**ду.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКанада осуждает приговор Сущенко, таким образом Россия пытается подавить борцов за правду, - Фриланд
 
 
 
 
 
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