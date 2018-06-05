 Канада осуждает приговор Сущенко, таким образом Россия пытается подавить борцов за правду, - Фриланд

Об этом написала министр иностранных дел Канады Фриланд в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Как бывший журналист я шокирована арестом и осуждением украинского журналиста Романа Сущенко на 12 лет тюрьмы в России. Канада осуждает эту попытку подавить тех, кто работает в защиту истины", - заявила Фриланд.

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Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко свою вину не признал в полном объеме.

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Московский городской суд 4 июня вынес приговор незаконно удерживаемому в российском СИЗО украинскому журналисту информагентства "Укринформ" Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима.