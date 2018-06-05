 Эксперты ЕС назвали пять видов дезинформации, которые может использовать Кремль во время Чемпионата мира по футболу

Об этом сообщает сайт "Европейский Союз против дезинформации", передает Цензор.НЕТ.

Например, Москва будет убеждать, что "спорт - вне политики", но ее поведение в рамках антидопинговых кампаний опровергает этот тезис. Также предполагается, что РФ попытается убедить, что "международная критика коррупции, демократии и свободы СМИ в России преувеличены". В действительности же, считают эксперты, притеснения журналистов, оппозиции, ЛГБТ и коррупция в России тщательно задокументированы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Польши выпустил справочник для болельщиков, где предупредил о риске терактов в РФ и предостерег от поездки в Крым

Москва "признает проблему с допингом", но исследователи указывают, что внутри страны внешняя критика систематического использования допинга представляется как кампания, направленная против целой страны.

"Запад предвзят к России", - звучит довольно часто, но Москва и в самом деле изображает международные спортивные структуры как марионеток западных политиков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Если вас задержат, украинской власти будет очень трудно помочь, - Ирина Геращенко предостерегла фанатов от поездки на ЧМ в России. ВИДЕО

На сайте предупреждают, что многоязычное вещание канала RT руководится Кремлем.

Отметим, что сайт "ЕС против дезинформации" создан в рамках кампании, направленной на улучшение прогнозирования, рассмотрения и реагирования на прокремлевскую дезинформацию. Кампания "ЕС против дезинформации" организована Оперативной рабочей группой по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force. Группа была создана решением глав государств и правительств ЕС в марте 2015 года для противодействия российским дезинформационным кампаниям.

Также читайте: Необходимо усилить давление на Путина, чтобы к ЧМ по футболу были освобождены политзаключенные и заложники, - Ирина Геращенко

Напомним, Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.