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Все про:дезинформация (83) Россия (69498) футбол (2923) ЧМ-2018 (120) Евросоюз (11900)

 Эксперты ЕС назвали пять видов дезинформации, которые может использовать Кремль во время Чемпионата мира по футболу

Власти России и подконтрольные СМИ во время проведения Чемпионата мира по футболу, вероятно, будут распространять дезинформацию.

Об этом сообщает сайт "Европейский Союз против дезинформации", передает Цензор.НЕТ.

Например, Москва будет убеждать, что "спорт - вне политики", но ее поведение в рамках антидопинговых кампаний опровергает этот тезис. Также предполагается, что РФ попытается убедить, что "международная критика коррупции, демократии и свободы СМИ в России преувеличены". В действительности же, считают эксперты, притеснения журналистов, оппозиции, ЛГБТ и коррупция в России тщательно задокументированы.

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Москва "признает проблему с допингом", но исследователи указывают, что внутри страны внешняя критика систематического использования допинга представляется как кампания, направленная против целой страны.

"Запад предвзят к России", - звучит довольно часто, но Москва и в самом деле изображает международные спортивные структуры как марионеток западных политиков.

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На сайте предупреждают, что многоязычное вещание канала RT руководится Кремлем.

Отметим, что сайт "ЕС против дезинформации" создан в рамках кампании, направленной на улучшение прогнозирования, рассмотрения и реагирования на прокремлевскую дезинформацию. Кампания "ЕС против дезинформации" организована Оперативной рабочей группой по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force. Группа была создана решением глав государств и правительств ЕС в марте 2015 года для противодействия российским дезинформационным кампаниям.

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Напомним, Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3069729
 
 
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Эти дегеры способны лишь на один заезженный тезис - сплошная русофобия, млять Эксперты ЕС назвали пять видов дезинформации Кремля на время Чемпионата мира - Цензор.НЕТ 3545
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На жаль, але захід не навчився одностайно протистояти російській брехні. Раніше і сьогодні протистоять лише деякі країни, такі як США, Велика Британія...
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МИРОТВОРЦУ ВНОВЬ НУЖНА ПОМОЩЬ. Это российский судья, совершивший сегодня преступление в отношении гражданина Украины. Нужна фотография его лица. Мы б и сами нашли, но российскими шпионами заняты сильно. Все-таки 186 штук. Эксперты ЕС назвали пять видов дезинформации Кремля на время Чемпионата мира - Цензор.НЕТ 6856
Музыченко Олег Александрович / Музиченко Олег Олександрович / Muzychenko Oleg Aleksandrovich
Эксперты ЕС назвали пять видов дезинформации Кремля на время Чемпионата мира - Цензор.НЕТ 2045 Дата рождения: 14.06.1978
Страна: Россия
Адрес: г. Москва
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЭксперты ЕС назвали пять видов дезинформации, которые может использовать Кремль во время Чемпионата мира по футболу
 
 
 
 
 
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