 Эксперты ЕС назвали пять видов дезинформации, которые может использовать Кремль во время Чемпионата мира по футболу

Об этом сообщает сайт "Европейский Союз против дезинформации", передает Цензор.НЕТ.
Например, Москва будет убеждать, что "спорт - вне политики", но ее поведение в рамках антидопинговых кампаний опровергает этот тезис. Также предполагается, что РФ попытается убедить, что "международная критика коррупции, демократии и свободы СМИ в России преувеличены". В действительности же, считают эксперты, притеснения журналистов, оппозиции, ЛГБТ и коррупция в России тщательно задокументированы.
Москва "признает проблему с допингом", но исследователи указывают, что внутри страны внешняя критика систематического использования допинга представляется как кампания, направленная против целой страны.
"Запад предвзят к России", - звучит довольно часто, но Москва и в самом деле изображает международные спортивные структуры как марионеток западных политиков.
На сайте предупреждают, что многоязычное вещание канала RT руководится Кремлем.
Отметим, что сайт "ЕС против дезинформации" создан в рамках кампании, направленной на улучшение прогнозирования, рассмотрения и реагирования на прокремлевскую дезинформацию. Кампания "ЕС против дезинформации" организована Оперативной рабочей группой по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force. Группа была создана решением глав государств и правительств ЕС в марте 2015 года для противодействия российским дезинформационным кампаниям.
Напомним, Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
Музыченко Олег Александрович / Музиченко Олег Олександрович / Muzychenko Oleg Aleksandrovich
Дата рождения: 14.06.1978
Страна: Россия
Адрес: г. Москва