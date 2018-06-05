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Все про:голодовка (585) Сенцов (487)

 Сенцова начнут кормить принудительно, как только врачи увидят угрозу его жизни, - режиссер Куров после встречи с политзаключенным

Режиссер-документалист Аскольд Куров 4 июня встретился с Олегом Сенцовым в колонии "Белый медведь" на севере России.

Об этом он рассказал Громадському, пишет Цензор.НЕТ.

По словам Курова, Сенцов пьет теплую воду, а также ему раз в два дня делают капельницу - глюкоза с витаминами.

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"Его предупредили, если врачи заметят, что его жизнь под угрозой, его будут принудительно кормить, через нос вводить смеси", - сказал Куров и добавил, что во время его визита в колонию врачи были очень дружелюбны.

Утром 4 апреля Сенцова обследовали в больнице за пределами колонии. Куров добавил, что результаты обследования неплохие.

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"По глазам видно, что что-то с человеком происходит тяжелое, но он настроен решительно - серьезно решил пойти до конца", - сказал режиссер.

Отметим, что Аскольд Куров - российский режиссер-документалист, снявший, в частности, фильм "Процесс: Российское государство против Олега Сенцова". Кинолента получила награду на фестивале документального кино в Будапеште.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. Его врач 4 июня сообщил, что вскоре у Сенцова могут отказать почки.

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Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта. К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.

Источник: https://censor.net.ua/n3069728
 
 
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путинские застенки -прямой путь к увеличениювеса и звезде героя украины Сенцова начнут кормить принудительно, как только врачи увидят угрозу его жизни, - режиссер Куров после встречи с политзаключенным - Цензор.НЕТ 2430
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Во первых не пуценские, а хуйловские, чего скромничаешь Во вторых, кому звезда, а тебе точно п..зда, козлина ягельная
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У частині переслідування політв'язнів росія не відрізняється від СРСР.
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А Гадю через трубочку кормят или она сама жрет в три горла?
Гадская диета:
- неделю жрать до отвала
- 15 минут голодовки
и тд.
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тут я із Хуйлом згоден.Справжнісіньки шльондри.
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Я извиняюсь, что речь не о Сенцове, а мировая общественность уже осудила приговор Роману Сущенко, или двенадцать лет не повод для грозных пресс-релизов.
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Як можна побачити, що Австрія після таких переслідувань і порушень прав людини приймає путіна. Мабуть щось зламалося у демократії ЄС.
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Фото 1: Украина. Празднование 80-летия Луганской области.
Фото 2: Крым. Празднование годовщины аннексии полуострова.
Вот самая наглядная разница между Украиной и расеей!
Сенцова начнут кормить принудительно, как только врачи увидят угрозу его жизни, - режиссер Куров после встречи с политзаключенным - Цензор.НЕТ 1050
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Когда хуйло попадет в Гаагу, его надо принудительно кормить во все его дырки, причем так, чтобы эта скотина лопнула
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за газові фублі купить гуртом ту всю гаагу.Як там північна струя?
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Сенцова начнут кормить принудительно, как только врачи увидят угрозу его жизни, - режиссер Куров после встречи с политзаключенным - Цензор.НЕТ 9250«Мы не на земле живем - на мешке с костями, а в середине кровь булькает. Нас, русских, сейчас 600 миллионов было бы, если б не войны, революции и преобразования. И земля ныне лежит безлюдной и пустой на сотни верст, словно дикое поле.» -- Виктор Астафьев
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Астафьев размечтался. В природе все закономерно и гармонично. Было бы.... А чем млять землю тогда удобрять? Сенцова начнут кормить принудительно, как только врачи увидят угрозу его жизни, - режиссер Куров после встречи с политзаключенным - Цензор.НЕТ 9843
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСенцова начнут кормить принудительно, как только врачи увидят угрозу его жизни, - режиссер Куров после встречи с политзаключенным
 
 
 
 
 
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