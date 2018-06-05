 Сенцова начнут кормить принудительно, как только врачи увидят угрозу его жизни, - режиссер Куров после встречи с политзаключенным

Об этом он рассказал Громадському, пишет Цензор.НЕТ.

По словам Курова, Сенцов пьет теплую воду, а также ему раз в два дня делают капельницу - глюкоза с витаминами.

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"Его предупредили, если врачи заметят, что его жизнь под угрозой, его будут принудительно кормить, через нос вводить смеси", - сказал Куров и добавил, что во время его визита в колонию врачи были очень дружелюбны.

Утром 4 апреля Сенцова обследовали в больнице за пределами колонии. Куров добавил, что результаты обследования неплохие.

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"По глазам видно, что что-то с человеком происходит тяжелое, но он настроен решительно - серьезно решил пойти до конца", - сказал режиссер.

Отметим, что Аскольд Куров - российский режиссер-документалист, снявший, в частности, фильм "Процесс: Российское государство против Олега Сенцова". Кинолента получила награду на фестивале документального кино в Будапеште.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. Его врач 4 июня сообщил, что вскоре у Сенцова могут отказать почки.

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Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта. К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.