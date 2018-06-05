 Полиция признала обоснованными требования одесситов, перекрывших место смертельного ДТП на Тираспольском шоссе

Об этом говорится в материале журналиста Громадського радіо Всеволода Ананьева, информирует Цензор.НЕТ.

Местным жителям давно обещали, что установят здесь светофор, но его до сих пор нет, рассказывает участник пикета Мирослав Ветров: "На протяжении 5 лет, посмотрите статистику, здесь 8 или 9 трупов. На этой улице. И все то же самое происходит: приезжают, говорят: мы вам светофор поставим! Месяц, два, год, второй - все то же самое".

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Протестующие требуют установить светофор и наказать виновников ДТП. Среди митингующих - Ольга Корецкая, жена одного из местных, которого также сбила машина прошлой зимой. "Дело закрыли! Был вечер, написали, что человек не увидел дорогу, у него плохо со зрением. Написали, что скорость была 70 км /ч. Мне за полтора года уже вот как хватило всего этого, и вот опять пострадавшие. И как оно все закончится - тоже неизвестно", - отметила женщина.

К протестующим приехали представители полиции. Пообщавшись с людьми, пришли к выводу, что этот участок трассы действительно опасен. "Во-первых, их требования - действительно обоснованы. Там не обустроены тротуары. То есть там живет много и детей, и людей, и там нет тротуаров - они вынуждены двигаться по проезжей части. В летнее время - еще куда ни шло, но если зимой или осенью, когда дожди, плохая погода или снег - это смертельно опасно", - подчеркнул советник начальника Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

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По его словам, смерть второй пострадавшей усложняет ситуацию для виновника. "У нас есть уже двое погибших. И нужна переквалификация, предусмотренная частью 3 статьи 186 - нарушение правил дорожного движения, приведшее к гибели более одного человека". Статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

На месте, где произошла авария, коммунальщики поставили знак "пешеходный переход" снова пообещали подумать над установлением светофора.

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Напомним, 2 июня вечером автомобиль марки Toyota RAV4 сбил женщину с ребенком. Подозреваемого задержали. 68-летнюю женщину-водителя ожидает суд. Сначала ее должны были судить по 268 статье - на месте скончалась 3-летняя девочка. Но в больнице, не приходя в сознание, умерла и ее 20-летняя тетя. Утром 4 июня местные жители перекрыли Тираспольское шоссе.