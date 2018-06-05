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 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
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 Чорновол представила выставку собственных картин. ФОТОрепортаж

В понедельник, 4 июня, в свой день рождения народный депутат Татьяна Чорновол открыла выставку своих картин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, картины экспонируются в галерее "КалитаАртКлуб".

Чорновол представила выставку собственных картин 01

Все кратины автобиографические. Основные темы - автопортреты в поисках счастья, портреты детей, мужа, переживания от гибели супруга, красочные пейзажи, в том числе, Крыма.

Чорновол представила выставку собственных картин 02

"Все висящие здесь картины нарисованы за последние несколько лет. Я начала рисовать в годовщину смерти своего мужа. Я искала счастья. Первая картина, которую я нарисовала, называется "Иловайск". Она состоит из двух частей  - взрыв и поле с подсолнухами. Мне захотелось нарисовать то, что он видел в последний раз. Казалось бы, где тут счастье? Но в этом моя интуиция - когда я добралась до мирной части кратины, я вспоминала реальные ситуации из жизни, и они были без потерь. Я поняла, что когда я выкладываю на полотно вещи и символы, которые были в моей жизни, я переживаю радость. Мой муж любил подсолнухи. И говорил, что когда им (воинам, - ред.) хотелось есть, они ели семена подсолнуха. И погиб он на поле подсолнуха. И когда я рисую подсолнухи, он всегда рядом. А когда я пришла на его могилу через год, там сам по себе тоже вырос подсолнух - как раз напротив его портрета высоко. Я поднялась на носочки и поцеловала его. Когда я это пишу, то переживаю счастливые чувства", - рассказала она.

Чорновол представила выставку собственных картин 03
Среди выставленных полотен - картина "Майдан", на которой изображены Александр Турчинов и Сергей Пашинский в момент пожара в Доме профсоюзов в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года.

Чорновол представила выставку собственных картин 04

На вопрос о том, как происходила работа над картиной и позировал ли он, Пашинский ответил: "Действие картины - ночь с 18 на 19 февраля 2014 года на Майдане Незалежности. Мое позирование заключалось в том, что все были уверены: до утра мы не доживем. Эту картину Татьяна нарисовала уже в 2015 году, тогда я ее и увидел впервые. Нахлынули воспоминания, ведь Таня зафиксировала тот момент, когда горел Дом профсоюзов. Тогда осталось очень мало людей. Таня увидела наши эмоции и четко передает то, что там происходило".

Чорновол представила выставку собственных картин 05

"Тогда было чувство, что это конец. Все вокруг горело и пылало. Помню, как я вышла на сцену - нужно было что-то говорить оставшимся людям, их было немного. Я обратилась к ним и к силовикам. Говорю: "У вас есть выбор - либо вы будете героями, либо палачами". И как раз в этот момент толпа схватила нескольких "беркутовцев" и пыталась их фактически разорвать. Их тянули к сцене. Я тогда думала, что попробую их собой прикрыть. Но в этот момент появились Турчинов с Пашинским. Они удержали людей. Я тогда всем говорила: "Если вы сейчас их уничтожите, то сами станете палачами, а сейчас вы герои... Стало понятно, что эту ночь мы выстоим, и поехала за оружием в Сарны. Очевидно было, что оружие нужно. Я посмотрела - стоят Турчинов и Пашинский, я думала, что вижу их в последний раз", - рассказала автор.

Кроме родителей и детей Чорновол среди гостей, поздравлявших ее с днем рождения и открытием выставки, - спикер Верховной Рады Андрей Парубий, глава СНБО Александр Турчинов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, народные депутаты Сергей Пашинский, Антон Геращенко, Иван Винник, представитель президента в Раде Ирина Луценко, глава фракции БПП Артур Герасимов, министр внутренних дел Арсен Аваков. Также присутствовали побратимы мужа Чорновол - Николая Березового, журналистка Соня Кошкина, госуполномоченный Антимонопольного комитета Агия Загребельская. Они говорили слова приветствия и делились воспоминаниями о деятельности Чорновол.

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"Жизнь бесконечна. Все мы проходим экзамен, и Бог выбирает тех, кто этот экзамен прошел. Он говорит, что нет большей любви, чем отдать жизнь за ближнего своего. Все воины, погибшие за Украину, смотрят на нас. Нам перед ними отчитываться за то, что мы делаем сейчас тут на Земле. Что касается творчества, то я не знал, что Татьяна за такой короткий период времени нарисовала столько кратин... Татьяна уникальный, одаренный человек. И в жизни, и в творчестве она честно и откровенно верит, - сказал Турчинов, признавшись, что в его кабинете висит картина Чорновол.

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Спикер Рады Парубий назвал Татьяну женщиной-воином.

"У Татьяны дух, который невозможно сломить. Он либо есть, либо его нет.... Вспоминаю Майдан, для меня Таня всегда в памяти останется в бронике с каской и автоматом. И это то, что разрывает душу. Когда вместо длительной женской скорби - автомат, бронежилет, каска. Это символ женщины-воина, женщины, кторую ничто не может сломить... Теперь я узнал, что ты еще и рисуешь, и это тоже очень важно. Воины всегда владели и мечом, и рисованием и поэзией. В этом завершение образа каждого воина", - сказал он.

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В свою очередь Яценюк отметил, что Чорновол - тот человек, который нашел в себе силы справиться с трагедией.

"Образ воина - это твой стиль жизни. А вот твой настоящий образ знаешь. когда я увидел? Когда в прокат вышел фильм "Переломный момент", в котором ты была одной из героинь. Там я увидел не революционера. Там я увидел настоящую женщину  глубоким сердцем, очень широкой душой. Я увидел человека, который умеет переживать трагедию, знает, что это такое, и знает, как с этим справиться".

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По словам Татьяны Чорновол, она пишет кратины преимущественно на выходных. Творит быстро, хотя может не отходить от мольберта по 5 часов подряд. Во время работы она испытывает счастье и хочет через картины передать это счастье и радость другим людям.

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Фото: Наталия Шаромова, "Цензор.НЕТ"

Источник: https://censor.net.ua/n3069726
 
   
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Как говорят в Одессе : - " ...СОБРАЛИСЬ ВСЕ СВОИ ЛЮДИ ......... "
а ЗАЧЕМ это АФИШИРОВАНИЕ ???
Показать ВСЕМ " Вот мы такие ......избранные и нам всё и все похеру " ???
Они забыли третий закон Ньютона ( о силе действия и противодействия ... )
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Молодець Тетяна! Не знав, що вона малює. А взагалі на долю цієї сильної жінки випало дуже багато неприємних випробувань як для її молодого віку. Таких одиниці, щоб пережити все це. Тому не варто звертати увагу на те, що тут "намалюють" своїми кінцівками ватні тролі й цапські підсвинки.
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Це правда. І хоча, як на мене, вона часто помиляється (хоча тут розсудить історія, та й святі перебувають на небі, а не на землі), але вона щира. І мужня. І одна з небагатьох діючих депутатів, що керуються переконаннями, а не вигодою. Щось я не чула, щоб вона була замішана у якихось корупційних скандалах. Ну і, схоже, змінила імідж. Вбрання, зачіска, макіяж - все гарно і зі смаком.
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И швец, и жнец, и на дуде игрец. или как там ?
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Є така рубрика - "Люди, які нас здивували". Приємно здивували. Це про Тетяну.
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Такое впечатление, что отдельные фото для статьи отбирали очень "старательно".
Картины вполне достойные.
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а гиде партрет гидранта ........./ а что мешает нарисовать самому? Если очень хочется. Это же просто.
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Картины не плохие. Но "бомонд".... Чорновол представила виставку власних картин - Цензор.НЕТ 3912 обнять и плакать.
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Напоминает раннего Шагала( у нас в Витебске жил).
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он тоже был щирым украинским реформатором?
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Беларуским. Оформлял революционные праздники.
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а таки талант .......природу не обманути.....молодець......таки часом владі краще займатись тим на що вчились....малюєш-малюй...співаєш-співай....спортсмен-вчити дітей ...дякуємо що цим можете прославити УКРАІНУ................а ПОРОШЕНКО- на своєму місці.....якось так...............
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Мне картины понравились. Было бы неприятно узнать, что автор не она. Такое бывает, к сожалению.
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Та ну нафик. Если бы их там было две-пять. А так - не. Картины хоть и не шедевральные, но вполне хорошие.
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Собрался бомонд, цвет нации! А где критики, журналисты, художники?
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Молодец, Татьяна! У нее явно талант художника. Перестанет быть депутатом, с голоду не умрет. Я тоже не против иметь такие картины- с глубоким смыслом и теплотой.
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Портрету особисто нема. Тільки у групі учасників. Там трохи видно ...
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"З журбою радість обнялась..." (О. Олесь). Таню! твої картини вражають і надихають щирістю і глибиною почуттів.
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Собрались все революционеры. Все лучшие люди Украины.
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Картина "Поджигатели" - лучшее произведение художницы!
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Cлились в едином порыве любви БеПеПе и Антинародный Фронт. Две ведущие и направляющие силы коррупции в Украине. Артурчик и Ирка- лучшие друзья Черноволихи. Если бы она не смогла стать депутантом, то сейчас бы они были ее заклятыми врагами. А так получила Танюха кусок пирога и все стали своими. У Турчинова хочется спросить почему он приказал уничтожить досье на Сему Могилевича? А так больше вопросов нет. Живут душа в душу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧорновол представила выставку собственных картин. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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