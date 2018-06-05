 Чорновол представила выставку собственных картин. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, картины экспонируются в галерее "КалитаАртКлуб".

Все кратины автобиографические. Основные темы - автопортреты в поисках счастья, портреты детей, мужа, переживания от гибели супруга, красочные пейзажи, в том числе, Крыма.

"Все висящие здесь картины нарисованы за последние несколько лет. Я начала рисовать в годовщину смерти своего мужа. Я искала счастья. Первая картина, которую я нарисовала, называется "Иловайск". Она состоит из двух частей - взрыв и поле с подсолнухами. Мне захотелось нарисовать то, что он видел в последний раз. Казалось бы, где тут счастье? Но в этом моя интуиция - когда я добралась до мирной части кратины, я вспоминала реальные ситуации из жизни, и они были без потерь. Я поняла, что когда я выкладываю на полотно вещи и символы, которые были в моей жизни, я переживаю радость. Мой муж любил подсолнухи. И говорил, что когда им (воинам, - ред.) хотелось есть, они ели семена подсолнуха. И погиб он на поле подсолнуха. И когда я рисую подсолнухи, он всегда рядом. А когда я пришла на его могилу через год, там сам по себе тоже вырос подсолнух - как раз напротив его портрета высоко. Я поднялась на носочки и поцеловала его. Когда я это пишу, то переживаю счастливые чувства", - рассказала она.



Среди выставленных полотен - картина "Майдан", на которой изображены Александр Турчинов и Сергей Пашинский в момент пожара в Доме профсоюзов в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года.

На вопрос о том, как происходила работа над картиной и позировал ли он, Пашинский ответил: "Действие картины - ночь с 18 на 19 февраля 2014 года на Майдане Незалежности. Мое позирование заключалось в том, что все были уверены: до утра мы не доживем. Эту картину Татьяна нарисовала уже в 2015 году, тогда я ее и увидел впервые. Нахлынули воспоминания, ведь Таня зафиксировала тот момент, когда горел Дом профсоюзов. Тогда осталось очень мало людей. Таня увидела наши эмоции и четко передает то, что там происходило".

"Тогда было чувство, что это конец. Все вокруг горело и пылало. Помню, как я вышла на сцену - нужно было что-то говорить оставшимся людям, их было немного. Я обратилась к ним и к силовикам. Говорю: "У вас есть выбор - либо вы будете героями, либо палачами". И как раз в этот момент толпа схватила нескольких "беркутовцев" и пыталась их фактически разорвать. Их тянули к сцене. Я тогда думала, что попробую их собой прикрыть. Но в этот момент появились Турчинов с Пашинским. Они удержали людей. Я тогда всем говорила: "Если вы сейчас их уничтожите, то сами станете палачами, а сейчас вы герои... Стало понятно, что эту ночь мы выстоим, и поехала за оружием в Сарны. Очевидно было, что оружие нужно. Я посмотрела - стоят Турчинов и Пашинский, я думала, что вижу их в последний раз", - рассказала автор.

Кроме родителей и детей Чорновол среди гостей, поздравлявших ее с днем рождения и открытием выставки, - спикер Верховной Рады Андрей Парубий, глава СНБО Александр Турчинов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, народные депутаты Сергей Пашинский, Антон Геращенко, Иван Винник, представитель президента в Раде Ирина Луценко, глава фракции БПП Артур Герасимов, министр внутренних дел Арсен Аваков. Также присутствовали побратимы мужа Чорновол - Николая Березового, журналистка Соня Кошкина, госуполномоченный Антимонопольного комитета Агия Загребельская. Они говорили слова приветствия и делились воспоминаниями о деятельности Чорновол.

"Жизнь бесконечна. Все мы проходим экзамен, и Бог выбирает тех, кто этот экзамен прошел. Он говорит, что нет большей любви, чем отдать жизнь за ближнего своего. Все воины, погибшие за Украину, смотрят на нас. Нам перед ними отчитываться за то, что мы делаем сейчас тут на Земле. Что касается творчества, то я не знал, что Татьяна за такой короткий период времени нарисовала столько кратин... Татьяна уникальный, одаренный человек. И в жизни, и в творчестве она честно и откровенно верит, - сказал Турчинов, признавшись, что в его кабинете висит картина Чорновол.

Спикер Рады Парубий назвал Татьяну женщиной-воином.

"У Татьяны дух, который невозможно сломить. Он либо есть, либо его нет.... Вспоминаю Майдан, для меня Таня всегда в памяти останется в бронике с каской и автоматом. И это то, что разрывает душу. Когда вместо длительной женской скорби - автомат, бронежилет, каска. Это символ женщины-воина, женщины, кторую ничто не может сломить... Теперь я узнал, что ты еще и рисуешь, и это тоже очень важно. Воины всегда владели и мечом, и рисованием и поэзией. В этом завершение образа каждого воина", - сказал он.

В свою очередь Яценюк отметил, что Чорновол - тот человек, который нашел в себе силы справиться с трагедией.

"Образ воина - это твой стиль жизни. А вот твой настоящий образ знаешь. когда я увидел? Когда в прокат вышел фильм "Переломный момент", в котором ты была одной из героинь. Там я увидел не революционера. Там я увидел настоящую женщину глубоким сердцем, очень широкой душой. Я увидел человека, который умеет переживать трагедию, знает, что это такое, и знает, как с этим справиться".

По словам Татьяны Чорновол, она пишет кратины преимущественно на выходных. Творит быстро, хотя может не отходить от мольберта по 5 часов подряд. Во время работы она испытывает счастье и хочет через картины передать это счастье и радость другим людям.



















Фото: Наталия Шаромова, "Цензор.НЕТ"