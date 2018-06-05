 Гройсман определяется, совместимы ли действия Данилюка с должностью министра в его правительстве, - Саенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы сегодня собрали совещание министров. На этом совещании Данилюк признал отправление этого письма как свою ошибку, потому что он сказал, что действовал эмоционально. И, наверное, он, скажем так, сгоряча это сделал. Сейчас после этого разговора премьер-министр определяется, совместимы ли такие действия Данилюка с его пребыванием в правительстве как министра финансов. И премьер-министр будет определяться сейчас по этому вопросу", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

Как сообщалось, на заседании правительства 23 мая А.Данилюк пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра по вопросам таможенной политики. После короткой перепалки с премьером В.Гройсманом министру было отказано в этой просьбе. В ходе обмена мнениями министр финансов даже допустил подготовку представления о его отставке, но позже заявил, что не намерен подавать в отставку.

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Глава Минфина также обратился к послам G7 с письмом, чтобы избежать возможных манипуляций вокруг информации о его конфликте с главой правительства. Согласно документу, обнародованному 31 мая, который был написан до поездки В.Гройсмана в Брюссель 25 мая, А.Данилюк подчеркнул, что настаивает на праве формировать самостоятельно свою команду без согласования с премьером или президентом, который хотел назначения заместителем министра лиц, лоббируемых депутатами Игорем Кононенко и Ниной Южаниной.

Премьер-министр Украины В.Гройсман считает неприемлемым письмо министра финансов А.Данилюка послам "Большой семерки", в котором проинформировал о конфликте с премьер-министром.