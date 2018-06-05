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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10497) Гройсман (4084) Данилюк Александр (277) Саенко Александр Сергеевич (35)

 Гройсман определяется, совместимы ли действия Данилюка с должностью министра в его правительстве, - Саенко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сейчас будет определяться с тем, совместимы ли действия министра финансов Александра Данилюка с должностью в Кабинете министров под его руководством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы сегодня собрали совещание министров. На этом совещании Данилюк признал отправление этого письма как свою ошибку, потому что он сказал, что действовал эмоционально. И, наверное, он, скажем так, сгоряча это сделал. Сейчас после этого разговора премьер-министр определяется, совместимы ли такие действия Данилюка с его пребыванием в правительстве как министра финансов. И премьер-министр будет определяться сейчас по этому вопросу", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

Как сообщалось, на заседании правительства 23 мая А.Данилюк пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра по вопросам таможенной политики. После короткой перепалки с премьером В.Гройсманом министру было отказано в этой просьбе. В ходе обмена мнениями министр финансов даже допустил подготовку представления о его отставке, но позже заявил, что не намерен подавать в отставку.

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Глава Минфина также обратился к послам G7 с письмом, чтобы избежать возможных манипуляций вокруг информации о его конфликте с главой правительства. Согласно документу, обнародованному 31 мая, который был написан до поездки В.Гройсмана в Брюссель 25 мая, А.Данилюк подчеркнул, что настаивает на праве формировать самостоятельно свою команду без согласования с премьером или президентом, который хотел назначения заместителем министра лиц, лоббируемых депутатами Игорем Кононенко и Ниной Южаниной.

Премьер-министр Украины В.Гройсман считает неприемлемым письмо министра финансов А.Данилюка послам "Большой семерки", в котором проинформировал о конфликте с премьер-министром.

Источник: https://censor.net.ua/n3069725
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
ВСЯ ваша банда несовместима с народом Украины !!!
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Хе-хе-хе... Угадал я, однако. Сбор сегодня протрубили именно по этому поводу. Похоже, что Данилюк таки на выход...
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А.Данилюк подчеркнул, что настаивает на праве формировать самостоятельно свою команду без согласования с премьером или президентом, который хотел назначения заместителем министра лиц, лоббируемых депутатами Игорем Кононенко и Ниной Южаниной. Источник: https://censor.net.ua/n3069725
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Данілюк хоче із уряду зробити собі годівничку😣
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замість ділитися вкраденим,хоче жерти в одне рило,напевно, вважає себе порошенком.
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В Украине не кабмина, а сборище бандюков и воров.
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Украина в 2018 году должна выплатить 175 000 000 000 гривен ДОЛГОВ. МВФ ДЕНЕГ НЕ ДАЛ Бо для шоколадного лайна главное не дать заработать Антикоррупционному Суду. ВСЕ КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ В УКРАИНЕ ПРИОСТАНОВЛЕНЫ В связи с отсутствием денег в Казначействе. 2019 год будет ещё веселее.
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Данилюку - верю!.
А ворюгам почему-то нет!
Що это, кто объяснит?
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Та котіться ви всі до дідька з Кабміну, за 4 роки ваші підвищення цін та урізання соціальних норм комунальних послух вже замучили людей. Самі жируєте, іномарок собі понакупляли, живете в розкошах, а з народу тянете останню копійчину.....коли ви вже нажеретесь.....
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Таргани почали жерти одне одного. Скоро вибори...
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Будущее Украины - когда все крысы убежали, корабль перестал тонуть
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В принципе, для народа разницы между одними ворами и другими ворами нет.
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а сам чел с рынка барыга без образования
как он совиестим с кабмином))))
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та шо он прикопался к вырезке высокого полета
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Обращение к "правительству" - Зачем учить нас, как работать, вы научитесь, как платить Гройсман определяется, совместимы ли действия Данилюка с должностью министра в его правительстве, - Саенко - Цензор.НЕТ 8395
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман определяется, совместимы ли действия Данилюка с должностью министра в его правительстве, - Саенко
 
 
 
 
 
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