 "Я надеюсь, что шум вокруг политзаключенных не стихнет, пока они все не окажутся на свободе", - Каплан призвала продолжать акции в поддержку узников Кремля

Об этом написала в Facebook глава ОО "Центр громадянських свобод", координатор "Євромайдан SOS" Александра Матвийчук, передает Цензор.НЕТ.

Среди прочего, она опубликовала обращение Натальи Каплан, сделанное после акции #SaveOlegSentsov и других подобных, которые прошли в десятках стран мира.

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"Хочу сказать вам всем огромное спасибо. Спасибо за то, что вышли. Спасибо, что нашли время и возможность поддержать. Спасибо, что не прошли мимо. А еще спасибо, что у вас нет того скептицизма, который убивает все хорошие начинания. Этот скептицизм называется "от меня все равно ничего не зависит". На самом деле, зависит! Зависит очень многое. Ведь если, мы все вместе будем кричать о несправедливости как можно громче, нас обязательно услышат. Так всегда происходит. Я надеюсь, что шум вокруг политзаключенных не стихнет, пока они все не окажутся на свободе. Разом та до кінця!" - говорится в обращении.

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Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта. К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.