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 Политика Украины, Общество
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 "Я надеюсь, что шум вокруг политзаключенных не стихнет, пока они все не окажутся на свободе", - Каплан призвала продолжать акции в поддержку узников Кремля

Сестра украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего "срок" в России, Наталья Каплан поблагодарила участников акции в поддержку брата и политзаключенных-украинцев

Об этом написала в Facebook глава ОО "Центр громадянських свобод", координатор "Євромайдан SOS" Александра Матвийчук, передает Цензор.НЕТ.

Среди прочего, она опубликовала обращение Натальи Каплан, сделанное после акции #SaveOlegSentsov и других подобных, которые прошли в десятках стран мира.

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"Хочу сказать вам всем огромное спасибо. Спасибо за то, что вышли. Спасибо, что нашли время и возможность поддержать. Спасибо, что не прошли мимо. А еще спасибо, что у вас нет того скептицизма, который убивает все хорошие начинания. Этот скептицизм называется "от меня все равно ничего не зависит". На самом деле, зависит! Зависит очень многое. Ведь если, мы все вместе будем кричать о несправедливости как можно громче, нас обязательно услышат. Так всегда происходит. Я надеюсь, что шум вокруг политзаключенных не стихнет, пока они все не окажутся на свободе. Разом та до кінця!" - говорится в обращении.

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Я надеюсь, что шум вокруг политзаключенных не стихнет, пока они все не окажутся на свободе, - Каплан призвала продолжать акции в поддержку узников Кремля 01
Я надеюсь, что шум вокруг политзаключенных не стихнет, пока они все не окажутся на свободе, - Каплан призвала продолжать акции в поддержку узников Кремля 02

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта. К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.

Источник: https://censor.net.ua/n3069724
 
   
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Каплан призвала не прекращать акций в поддержку узников Кремля.

С такой фамилией надо ждать Вову с Браунингом у завода Михельсона.
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Генеральний секретар Ради Європи, так само як і Репортери без кордонів, своє реноме підтвердили: до кінця цього дня лише в ОБСЄ засудили 12 років російської тюрми Роману Сущенку. Інші ганебно промовчали. Глибоке розчарування. Чи бояться що квитки на кривавий чемпіонат пропадуть?
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Если отбросить все эмоции и здраво подумать... Уж очень эта ситуация начинает напоминать историю с Савченко. Плен/арест, голодовки, народный кумир... Хочу конечно ошибиться, но как бы потом опять на пришлось проклинать народного "героя") По сути всю информацию про него нам предоставляют ведь какие нибудь официальные органы или российские адвокаты, которым особо веры нету.
P.s. Не сотвори себе кумира...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я надеюсь, что шум вокруг политзаключенных не стихнет, пока они все не окажутся на свободе", - Каплан призвала продолжать акции в поддержку узников Кремля
 
 
 
 
 
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