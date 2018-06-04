 В районе Донецкой фильтровальной станции идет мощный бой, - МинВОТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию МинВОТ в Twitter.

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"На данный момент в районе Донецкой фильтровальной станции продолжается мощный бой, судя по взрывам, является попадание в помещение", – говорится в сообщении.

Как отмечается, персонал скрывается в бомбоубежище.

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