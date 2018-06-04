 Следствием отставки Гройсмана станет отставка всего правительства, - министр Кабмина Саенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Если в четверг или в другой день, когда закон об Антикоррупционном суде будет в повестке дня, этот закон не будет рассмотрен, и Рада не поддержит прозрачный и качественный закон об Антикоррупционном суде, то будет заявление об отставке премьер-министра, следствием которой является отставка всего правительства", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

А.Саенко считает, что заявление В.Гройсмана является "сильным и правильным шагом", чтобы мобилизовать депутатов. "Сегодня среди членов правительства нет ни одного представителя, который отрицает необходимость принятия закона об Антикоррупционном суде", - подчеркнул он.

По его словам, в Кабмине ожидают принятие данного закона именно на текущей неделе.

"Сегодня не будет Антикоррупционного суда – что делать в экономической сфере? Як завтра привлекать инвесторов, как делать приватизацию, как создавать рабочие места, как строить предприятия? Сегодня вопрос принятия закона об Антикоррупционном суде - это, по сути, определенный тест для власти", - считает А.Саенко.

Ранее на совместном брифинге с председателем Верховной Рады Андреем Парубием В.Гройсман заявил, что подаст в отставку, если в Украине не будет создан независимый Антикоррупционный суд.

После этого глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Артур Герасимов указал на то, что принятие законопроекта о Высшем антикоррупционном суде находится не в сфере ответственности премьер-министра.

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23 мая Верховная Рада приступила к рассмотрению во втором чтении этого законопроекта, успев пройти 2/3 поправок народных депутатов. Таким образом, остается рассмотреть еще около 600 правок.

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко в понедельник, 4 июня, отметила, что продолжаются консультации с международными партнерами относительно положения о праве совета международных экспертов ветировать кандидатуры на должности антикоррупционных судей.