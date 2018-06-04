 Следствием отставки Гройсмана станет отставка всего правительства, - министр Кабмина Саенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Если в четверг или в другой день, когда закон об Антикоррупционном суде будет в повестке дня, этот закон не будет рассмотрен, и Рада не поддержит прозрачный и качественный закон об Антикоррупционном суде, то будет заявление об отставке премьер-министра, следствием которой является отставка всего правительства", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.
А.Саенко считает, что заявление В.Гройсмана является "сильным и правильным шагом", чтобы мобилизовать депутатов. "Сегодня среди членов правительства нет ни одного представителя, который отрицает необходимость принятия закона об Антикоррупционном суде", - подчеркнул он.
По его словам, в Кабмине ожидают принятие данного закона именно на текущей неделе.
"Сегодня не будет Антикоррупционного суда – что делать в экономической сфере? Як завтра привлекать инвесторов, как делать приватизацию, как создавать рабочие места, как строить предприятия? Сегодня вопрос принятия закона об Антикоррупционном суде - это, по сути, определенный тест для власти", - считает А.Саенко.
Ранее на совместном брифинге с председателем Верховной Рады Андреем Парубием В.Гройсман заявил, что подаст в отставку, если в Украине не будет создан независимый Антикоррупционный суд.
После этого глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Артур Герасимов указал на то, что принятие законопроекта о Высшем антикоррупционном суде находится не в сфере ответственности премьер-министра.
23 мая Верховная Рада приступила к рассмотрению во втором чтении этого законопроекта, успев пройти 2/3 поправок народных депутатов. Таким образом, остается рассмотреть еще около 600 правок.
Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко в понедельник, 4 июня, отметила, что продолжаются консультации с международными партнерами относительно положения о праве совета международных экспертов ветировать кандидатуры на должности антикоррупционных судей.
Вообще-то закон о бюджете принимает Рада и придерживаться которого должен кабмин, а был запланирован транш МВФ...
Но думаю,что проголосует ВР этот закон и никто ни в какую отставку не пойдёт.С умом такие законы надо принимать,а не голосовать всё,за что деньги обещают.Деньги быстро заканчиваются,а закон остаётся.Надо учитывать интересы Украины,что бы там кто не говорил
Можно подумать, что оно добровольно куда-то уйдет)))
И можно подумать, что не примут закон))
Да куда вы денетесь с
подводной лодкиМВФской иглы???
петиция против ЧМ на педерации