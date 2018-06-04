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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10497) отставка (2278) Гройсман (4084) Саенко Александр Сергеевич (35) Антикоррупционный суд (212)

 Следствием отставки Гройсмана станет отставка всего правительства, - министр Кабмина Саенко

Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко подчеркивает, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман уйдет в отставку, если Верховная Рада на этой неделе не поддержит качественный закон об Антикоррупционном суде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также смотрите: Я подам в отставку, если не будет создан Антикоррупционный суд, - Гройсман. ВИДЕО

"Если в четверг или в другой день, когда закон об Антикоррупционном суде будет в повестке дня, этот закон не будет рассмотрен, и Рада не поддержит прозрачный и качественный закон об Антикоррупционном суде, то будет заявление об отставке премьер-министра, следствием которой является отставка всего правительства", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

А.Саенко считает, что заявление В.Гройсмана является "сильным и правильным шагом", чтобы мобилизовать депутатов. "Сегодня среди членов правительства нет ни одного представителя, который отрицает необходимость принятия закона об Антикоррупционном суде", - подчеркнул он.

По его словам, в Кабмине ожидают принятие данного закона именно на текущей неделе.

"Сегодня не будет Антикоррупционного суда – что делать в экономической сфере? Як завтра привлекать инвесторов, как делать приватизацию, как создавать рабочие места, как строить предприятия? Сегодня вопрос принятия закона об Антикоррупционном суде - это, по сути, определенный тест для власти", - считает А.Саенко.

Ранее на совместном брифинге с председателем Верховной Рады Андреем Парубием В.Гройсман заявил, что подаст в отставку, если в Украине не будет создан независимый Антикоррупционный суд.

После этого глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Артур Герасимов указал на то, что принятие законопроекта о Высшем антикоррупционном суде находится не в сфере ответственности премьер-министра.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В четверг Рада должна выйти на голосование по Антикоррупционному суду, - Парубий. ВИДЕО

23 мая Верховная Рада приступила к рассмотрению во втором чтении этого законопроекта, успев пройти 2/3 поправок народных депутатов. Таким образом, остается рассмотреть еще около 600 правок.

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко в понедельник, 4 июня, отметила, что продолжаются консультации с международными партнерами относительно положения о праве совета международных экспертов ветировать кандидатуры на должности антикоррупционных судей.

Источник: https://censor.net.ua/n3069721
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Все уже как бы готовы бежать и на низком старте ждут выстрела.
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Не отставка а отсидка от 15 до пожизненного с конфискацией или лучше к стенке .... Следствием отставки Гройсмана станет отставка всего правительства, - министр Кабмина Саенко - Цензор.НЕТ 758
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"После этого глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Артур Герасимов указал на то, что принятие законопроекта о Высшем антикоррупционном суде находится не в сфере ответственности премьер-министраИсточник: https://censor.net.ua/n3069721"

Вообще-то закон о бюджете принимает Рада и придерживаться которого должен кабмин, а был запланирован транш МВФ...
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Но законопроект бюджета вносит исключительно кабмин,а Рада его голосует или не голосует.Принятие закона об антикоррупционном суде точно не входит в сферу полномочий кабмина,это дело ВР.
Но думаю,что проголосует ВР этот закон и никто ни в какую отставку не пойдёт.С умом такие законы надо принимать,а не голосовать всё,за что деньги обещают.Деньги быстро заканчиваются,а закон остаётся.Надо учитывать интересы Украины,что бы там кто не говорил
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Так было учтено получение транша иначе пришлось бы многое урезать не имея его, а от Рады зависит получение этого транша...
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Будут работать с приставкой "и. о.". Какая разница? Стартовала предвыборная гонка, поэтому голосов за новый состав Кабмина не найти, а в ВР и так куча кадровых вопросов зависла.
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логично, так везде, вместе с премьером уходит и вес кабинет министров.
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Надоели уже эти клоуны. И их дешевые спектакли тоже надоели.
Можно подумать, что оно добровольно куда-то уйдет)))
И можно подумать, что не примут закон))
Да куда вы денетесь с подводной лодки МВФской иглы???
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Яценюк тоже шантажом баловался. И где он?
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Обвал нацвалюты на старте,ещё немножко и все в писду
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Самое главное, что при Гонтаревой гривна отвязалась от рубля.
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Смысл в этих петициях за пару недель до начала ЧМ...
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Если люди до сих пор подписывают - значит есть смысл.
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Когда Яценюка пытались отправить в отставку, тоже пытались рисовать апокалипсис.
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Апокалипсис в экономике уже давно настал,даже Гройсман это понял
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так, і генацидний галадамор. ти вже аж світишся від недоїдання..
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А як же: Я Вам покажу, як керувати країною?
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Грося звалює з тонучого шоколадного корабля !
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Отставка этих бездельников должна закончится отсидкой на лет 15... возможно тогда в стране экономика начнет изменятся в положительную сторону.
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Недоліків уряду Гройсмана дуже багато і вихваляти його будуть лише тупі. Але необхідно розуміти також те, що Україна втрачає якісний людський потенціал і в таких умовах можлива лише сільськогосподарська економіка. Треба набагато більше для якісних змін в Україні.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСледствием отставки Гройсмана станет отставка всего правительства, - министр Кабмина Саенко
 
 
 
 
 
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