 Житомирский исполком утвердил место расположения будущего памятника Бандере в городе

Как передает Цензор.НЕТ, со сссылкой на Житомир инфо, об этом сообщила член исполкома, руководитель городской организации Всеукраинского объединения "Свобода" Мария Бовсуновская.
"В департаменте градостроительства Житомирского городского совета состоялся совет по поводу места установки памятника Степану Бандере. Сидор Кизин, Максим Виливчук, известные скульпторы Украины Олег Пинчук, Владимир Шолудько представили проект будущего памятника. Место установки в сквере на перекрестке улиц Театральной и Большой Бердичевской утвердили большинством голосов", - написала Мария Бовсуновская.
В Иерусалиме знают секрет победы. Могут поделиться.
1. ИГНОРИРУЙТЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. Надежда на ООН - это как на незаряженное ружьё в момент, когда надо подниматься в атаку. Трёп с большой трибуны не вернёт матерям их сыновей.
2. ЛИКВИДИРУЙТЕ ВРАГОВ БЕЗЖАЛОСТНО. БУДЬТЕ НЕПРИМИРИМЫМИ К НИМ. Враг, которого вы не убили, поправится в госпитале и будет точить меч, ожидая своего шанса.
3. ЛИКВИДИРУЙТЕ ЛИДЕРОВ И КОМАНДИРОВ ВАШИХ ВРАГОВ. Обезглавленная армия - это стадо из быдла. Обезглавленная вражеская армия - это просто толпа, которая рассосется сама, по мере открытия пивных и винно-водочных магазинов.
4. ДРУЖИТЕ ТОЛЬКО С АМЕРИКОЙ.
5. ЛИКВИДИРУЙТЕ ПРЕДАТЕЛЕЙ В СВОИХ РЯДАХ.