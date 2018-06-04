 Житомирский исполком утвердил место расположения будущего памятника Бандере в городе

Как передает Цензор.НЕТ, со сссылкой на Житомир инфо, об этом сообщила член исполкома, руководитель городской организации Всеукраинского объединения "Свобода" Мария Бовсуновская.

"В департаменте градостроительства Житомирского городского совета состоялся совет по поводу места установки памятника Степану Бандере. Сидор Кизин, Максим Виливчук, известные скульпторы Украины Олег Пинчук, Владимир Шолудько представили проект будущего памятника. Место установки в сквере на перекрестке улиц Театральной и Большой Бердичевской утвердили большинством голосов", - написала Мария Бовсуновская.

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