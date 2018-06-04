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Все про:Бандера (630) Житомир (396) памятник (1771)

 Житомирский исполком утвердил место расположения будущего памятника Бандере в городе

В Житомире на перекрестке улиц Театральной и Большой Бердичевской, на месте бывшего бюст Карла Маркса, планируют установить памятник Степану Бандере.

Как передает Цензор.НЕТ, со сссылкой на Житомир инфо, об этом сообщила член исполкома, руководитель городской организации Всеукраинского объединения "Свобода" Мария Бовсуновская.

"В департаменте градостроительства Житомирского городского совета состоялся совет по поводу места установки памятника Степану Бандере. Сидор Кизин, Максим Виливчук, известные скульпторы Украины Олег Пинчук, Владимир Шолудько представили проект будущего памятника. Место установки в сквере на перекрестке улиц Театральной и Большой Бердичевской утвердили большинством голосов", - написала Мария Бовсуновская.

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Источник: https://censor.net.ua/n3069720
 
   
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Нафига ж так над ватниками глумиться Житомирский исполком утвердил место расположения будущего памятника Бандере в городе - Цензор.НЕТ 1257.У всех шоу соловья и киселя теперь тема нескончаемая на выходные .
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Может это больше "привет" в сторону Польши!
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Все адекватные люди давно закрыли эту тему.Что было ,то было,безгрешных нету.Но увы есть 10 процентов ,которым неймется.Ну а нкведисты из параши тут как тут.Чего бы не воспользоваться.
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Закрыли тему? А за чем тогда её снова поднимать в Житомире и на Цензоре?
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Вы мне одно обьясните,чем бендера,хуже ватутина или жукова?.У каждого народа свои герои.
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А армия крайова,которая по согласию нквд Украинцев вырезала селами,чем лучше Бендеры Степана?
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Он что, освобождал Житомир? у нас, что нет героев АТО?
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Кого-то он освободил от фальшивого славянского православного братства, придуманного неславянской мокшей...
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СОВЕТЫ ИЗРАИЛЬТЯНА УКРАИНЦАМ - EZRA BEN DORI. Чтобы победить и выжить Украина может равняться исключительно на Израиль, но никак не на ЕС.

В Иерусалиме знают секрет победы. Могут поделиться.

1. ИГНОРИРУЙТЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. Надежда на ООН - это как на незаряженное ружьё в момент, когда надо подниматься в атаку. Трёп с большой трибуны не вернёт матерям их сыновей.

2. ЛИКВИДИРУЙТЕ ВРАГОВ БЕЗЖАЛОСТНО. БУДЬТЕ НЕПРИМИРИМЫМИ К НИМ. Враг, которого вы не убили, поправится в госпитале и будет точить меч, ожидая своего шанса.

3. ЛИКВИДИРУЙТЕ ЛИДЕРОВ И КОМАНДИРОВ ВАШИХ ВРАГОВ. Обезглавленная армия - это стадо из быдла. Обезглавленная вражеская армия - это просто толпа, которая рассосется сама, по мере открытия пивных и винно-водочных магазинов.

4. ДРУЖИТЕ ТОЛЬКО С АМЕРИКОЙ.

5. ЛИКВИДИРУЙТЕ ПРЕДАТЕЛЕЙ В СВОИХ РЯДАХ.﻿
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І навіть після вбивства в далекому 1959 році бидлаком сташинським пан Степан Андрійович лякає кацапів.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЖитомирский исполком утвердил место расположения будущего памятника Бандере в городе
 
 
 
 
 
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