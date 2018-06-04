 МИД Польши выпустил справочник для болельщиков, где предупредил о риске терактов в РФ и предостерег от поездки в Крым

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо, в справочнике, среди прочего, есть предупреждение о терактах. МИД Польши решительно не рекомендует также поездки в Крым.

"В России существует угроза терактов, и она может возрасти в связи с Чемпионатом мира по футболу, который начинается 14 июня. Нельзя исключить теракты в городах-хозяевах турнира. Особую осторожность надо сохранять на стадионах, в секторах болельщиков, а также в общественном транспорте", - указывается в справочнике.

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Чиновники МИД Польши также предостерегают от поездок в район Северного Кавказа и в оккупированный Крым. В справочнике отмечается, что Польша не признала аннексии Крыма, а из-за незаконного захвата Россией украинской территории, нет возможности предоставления консульской помощи гражданам Польши, которые там будут находиться.