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Все про:Россия (69498) футбол (2923) ЧМ-2018 (120)

 МИД Польши выпустил справочник для болельщиков, где предупредил о риске терактов в РФ и предостерег от поездки в Крым

Перед Чемпионатом мира по футболу, который стартует в России 14 июня, МИД Польши выдал специальный справочник для польских болельщиков.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо, в справочнике, среди прочего, есть предупреждение о терактах. МИД Польши решительно не рекомендует также поездки в Крым.

"В России существует угроза терактов, и она может возрасти в связи с Чемпионатом мира по футболу, который начинается 14 июня. Нельзя исключить теракты в городах-хозяевах турнира. Особую осторожность надо сохранять на стадионах, в секторах болельщиков, а также в общественном транспорте", - указывается в справочнике.

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Чиновники МИД Польши также предостерегают от поездок в район Северного Кавказа и в оккупированный Крым. В справочнике отмечается, что Польша не признала аннексии Крыма, а из-за незаконного захвата Россией украинской территории, нет возможности предоставления консульской помощи гражданам Польши, которые там будут находиться.

Источник: https://censor.net.ua/n3069718
 
   
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Бойкот позорному ЧМ ПО ФУТБОЛУ в стране фашистов и убийц !!!
БОЙКОТ !!!
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Ну не надо, приезжайте,а то праздника не получится.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМИД Польши выпустил справочник для болельщиков, где предупредил о риске терактов в РФ и предостерег от поездки в Крым
 
 
 
 
 
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