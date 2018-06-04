 Сенцов против голодовки Кольченко

Об этом сообщила сестра Сенцова Наталья Каплан, которая пообщалась с адвокатом Олега Дмитрием Динзе, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське.ТV.

Сенцов против голодания Кольченко, поскольку знает о его проблемах со здоровьем.

"Он никого не призывает к голоданию, но благодарен всем, кто его поддерживает", - сказала Каплан.

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Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе 4 июня был у него в колонии 3:00. Он сообщил, что Олег Сенцов прочитал все письма, которые ему писали, а также узнал об акциях в его поддержку по всему миру.

Олег Сенцов, заключенный в российской колонии, голодает 22-й день. Его врач сообщил, что вскоре в Сенцова могут отказать почки.

Украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно осужденный в РФ к 20 годам колонии, 14 мая объявил голодовку. Он требует освобождения всех украинских-политзаключенных Кремля. 28 мая Сенцов согласился на поддерживающую терапию.

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