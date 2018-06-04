 Путин перед визитом в Австрию заявил, что "нет таких условий", при которых РФ вернула бы Украине оккупированный Крым

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

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"Нет таких условий", - заявил президент страны-агрессора в интервью австрийскому телеканалу ORF, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин посетит Вену с рабочим визитом 5 июня. В ходе поездки запланированы переговоры с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем.

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Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014.