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Все про:Крым (20127) оккупация (6567) Путин (23875)

 Путин перед визитом в Австрию заявил, что "нет таких условий", при которых РФ вернула бы Украине оккупированный Крым

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нет условий, при которых Россия вернула бы оккупированный в 2014 году Крым Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

Читайте: Российские авиакомпании резко сократили летние рейсы в оккупированный Крым, - "КоммерсантЪ"

"Нет таких условий", - заявил президент страны-агрессора в интервью австрийскому телеканалу ORF, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин посетит Вену с рабочим визитом 5 июня. В ходе поездки запланированы переговоры с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму началась засуха - в четырех районах объявлено чрезвычайное положение

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014.

Источник: https://censor.net.ua/n3069715
 
 
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Точно, скоро футбол.
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Думаешь ФСБ-шники стадион рванут? Это покруче многоэтажек будет.
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"нет таких условий", при которых РФ останется целой!
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Конченый дебил - что от него умного можно ожидать...
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Для чого росії Крим, якщо він ніколи не буде давати прибуток? Військова база? Але ця база має значення лише для України, а для НАТО це дитячі забавки.
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ну кацапские удмиралы готовятся к войне на уровне войны на море 1941го где Крым непотопляемый авианосец и база флота
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Для 1941 так це і було, але сьогодні Крим лише ярмо на шиї. Сьогодні в Криму є сконцентрована ненависть різних груп населення, тому навіть при наявності умов (а їх не існує) неможливо побудувати економіку.
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это он ещё не знает, шо в будущем расея ещё и Землю Франца-Иосифа австрии вынуждена будет безусловно отдать ))
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Франца - Австрии
Иосифа - Венгрии.

А что достанется Словакии, Словении, Хорватии?
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нет условий, при которых россия вернула бы оккупированный в 2014 году Крым Украине, тогда верните без тех условии, но с репарациями, компенсациями и извинениями, да и чтоб своё быдло забрали собой.
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значит табакеркой по пустой башке, другого выхода нет
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин перед визитом в Австрию заявил, что "нет таких условий", при которых РФ вернула бы Украине оккупированный Крым
 
 
 
 
 
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