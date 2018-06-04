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 Политика Украины, Происшествия
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 За денежной помощью обратились 65 украинцев, освобожденных из плена оккупантов, не получил еще никто, - МинВОТ

По состоянию на 4 июня, за единоразовой денежной помощью обратились 65 человек, которых незаконно лишили личной свободы.

Об этом в ответ на запрос Радіо Свобода сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий (МВОТ), пишет Цензор.НЕТ.

"После поступления обобщенных списков от областных и Киевской городской госадминистраций МВОТ перечислит соответствующие средства органам социальной защиты населения", - говорится в ответе.

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Напомним, 27 декабря 2017 года состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

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Кроме того, 24 января 2018 года освободили военнослужащего Романа Савкова, находившегося в заложниках у боевиков.

В начале марта Россия вернула похищенных украинских пограничников Марцоня и Дзюбака в обмен на пограничников РФ Кузнецова и Кулуба.

31 января 2018 года Кабинет министров Украины принял постановление о социальной поддержке лиц, освобожденных из плена, которым предусмотрено предоставление им денежной помощи в размере 100 тыс. грн каждому.

Источник: https://censor.net.ua/n3069714
 
 
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Головне, щоб чинуши дармоїди з нафтогазу отримали з бюджету більше 40 млн доларів собі на премії.
Гниди ганебні.
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в країні є потужні реформи і нема грошей?!
чоколяті - поясніть, чи це тільки полоненим нема грошей?
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Ну них***я себе в стране нет денег. Пойди под кабмином посмотри какие тачки паркуются, какие под Киевом замки стоят. Уже не говорю что работники Нафтогаза себе премии выписали на 45 миллионов долларов.
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Деньги в стране есть, просто они не равномерно между населением Украины распределены.
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Олексій, там під кабміном і москвич)412)) стояв, третього дня бачив -
але ж в Україні сосіалізма)\комунізма нема - це не показник -рівномірність доходів! За денежной помощью обратились 65 украинцев, освобожденных из плена оккупантов, не получил еще никто, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 6976
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Да ладно, на вертолете катались, с Петром Бляхэром хвотографировались, медальки получали, сидите довольные пока вас как шатателей будки не оформили.
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Ну ничего ,главное петя на мальдивах отдохнул ... За денежной помощью обратились 65 украинцев, освобожденных из плена оккупантов, не получил еще никто, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 1183да и Коля парень хороший .... За денежной помощью обратились 65 украинцев, освобожденных из плена оккупантов, не получил еще никто, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 1183
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какие- то жадные украинцы Петру попались....
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Нема грошей. Все пішло на премії для Нафтогазу. )
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И почему списки ещё не подготовлены? Неужели все в одном доме живут? Вопросы Порошенко или кому-то другому пора задавать?

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За денежной помощью обратились 65 украинцев, освобожденных из плена оккупантов, не получил еще никто, - МинВОТ
Еще немного и кодла Парашенка объявит их предателями со всеми вытекающими ,штрафбаты,лагеря,сроки... как во 2 мировую сделал усатый.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа денежной помощью обратились 65 украинцев, освобожденных из плена оккупантов, не получил еще никто, - МинВОТ
 
 
 
 
 
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