 За денежной помощью обратились 65 украинцев, освобожденных из плена оккупантов, не получил еще никто, - МинВОТ

Об этом в ответ на запрос Радіо Свобода сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий (МВОТ), пишет Цензор.НЕТ.

"После поступления обобщенных списков от областных и Киевской городской госадминистраций МВОТ перечислит соответствующие средства органам социальной защиты населения", - говорится в ответе.

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Напомним, 27 декабря 2017 года состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

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Кроме того, 24 января 2018 года освободили военнослужащего Романа Савкова, находившегося в заложниках у боевиков.

В начале марта Россия вернула похищенных украинских пограничников Марцоня и Дзюбака в обмен на пограничников РФ Кузнецова и Кулуба.

31 января 2018 года Кабинет министров Украины принял постановление о социальной поддержке лиц, освобожденных из плена, которым предусмотрено предоставление им денежной помощи в размере 100 тыс. грн каждому.