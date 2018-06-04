 За денежной помощью обратились 65 украинцев, освобожденных из плена оккупантов, не получил еще никто, - МинВОТ

Об этом в ответ на запрос Радіо Свобода сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий (МВОТ), пишет Цензор.НЕТ.
"После поступления обобщенных списков от областных и Киевской городской госадминистраций МВОТ перечислит соответствующие средства органам социальной защиты населения", - говорится в ответе.
Напомним, 27 декабря 2017 года состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".
Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.
Кроме того, 24 января 2018 года освободили военнослужащего Романа Савкова, находившегося в заложниках у боевиков.
В начале марта Россия вернула похищенных украинских пограничников Марцоня и Дзюбака в обмен на пограничников РФ Кузнецова и Кулуба.
31 января 2018 года Кабинет министров Украины принял постановление о социальной поддержке лиц, освобожденных из плена, которым предусмотрено предоставление им денежной помощи в размере 100 тыс. грн каждому.
Гниди ганебні.
чоколяті - поясніть, чи це тільки полоненим нема грошей?
але ж в Україні сосіалізма)\комунізма нема - це не показник -рівномірність доходів!
Еще немного и кодла Парашенка объявит их предателями со всеми вытекающими ,штрафбаты,лагеря,сроки... как во 2 мировую сделал усатый.