Власти Киева пообещали убрать мусорные баки от Стены памяти на улице Трехсвятительской, а виновные будут наказаны.

Ситуация, которая произошла в эти выходные у мемориала "Стена памяти" на улице Трехсвятительской, - недопустима и повторяться не должна. Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе КГГА.

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Речь идет об установлении мусорных баков и общественных уборных у указанного мемориала на время проведения массового мероприятия на Михайловской площади.

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"Небрежность и недальновидность работников коммунальных служб стали причиной этого досадного случая. Убежден, что ни один из работников коммунальных служб не имел целью осквернить память погибших или оскорбить чувства их родных ", - отметил Николай Поворозник и искренне извинился родных, близких и друзей погибших героев.

Он заверил, что виновные в этом инциденте понесут справедливое наказание, и подобные ситуации в городе больше не повторятся.

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