Власти Киева пообещали убрать мусорные баки от Стены памяти на улице Трехсвятительской, а виновные будут наказаны.

Ситуация, которая произошла в эти выходные у мемориала "Стена памяти" на улице Трехсвятительской, - недопустима и повторяться не должна. Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе КГГА.
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Речь идет об установлении мусорных баков и общественных уборных у указанного мемориала на время проведения массового мероприятия на Михайловской площади.
"Небрежность и недальновидность работников коммунальных служб стали причиной этого досадного случая. Убежден, что ни один из работников коммунальных служб не имел целью осквернить память погибших или оскорбить чувства их родных ", - отметил Николай Поворозник и искренне извинился родных, близких и друзей погибших героев.
Он заверил, что виновные в этом инциденте понесут справедливое наказание, и подобные ситуации в городе больше не повторятся.
Головний бак із сміттям знаходиться у будівлі Київської державної адміністрації, у кабінеті мера.
і працює на фірташа-хуйла, не я помилився - вибач!
04.06.18 17:31 Ситуация с мусорными баками и туалетами на этом месте повторяется каждый год, - инициатор создания Стены памяти на Михайловской волонтер Нетесов
Киевские власти четвертый год не могут решить проблему с расположением мусорных баков и биотуалетов возле Стены памяти на Михайловской площади.
https://censor.net.ua/news/3069651/situatsiya_s_musornymi_bakami_i_tualetami_na_etom_meste_povtoryaetsya_kajdyyi_god_initsiator_sozdaniya
Напевно, вона серед тих, хто носив туди сміття і шукав маленького кайфу, хотіла вирахувати тих, хто розстріляв Небесну сотню.
А "німії підлії раби лиш мовчки чухали чуби".