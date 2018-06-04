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 Киевские новости
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Все про:КГГА (2015) Киев (15965) Мемориал (72) памятник (1771) память (760) Поворозник (12)

 Власти Киева пообещали убрать мусорные баки от Стены памяти на улице Трехсвятительской, а виновные будут наказаны

КГГА обещает наказать виновников установления туалетов у мемориала "Стена памяти"

Ситуация, которая произошла в эти выходные у мемориала "Стена памяти" на улице Трехсвятительской, - недопустима и повторяться не должна. Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе КГГА.

Также читайте: "Такую власть - на свалку!" - семьи погибших бойцов придут под КГГА с требованием убрать от Стены памяти биотуалеты и мусорные баки

Речь идет об установлении мусорных баков и общественных уборных у указанного мемориала на время проведения массового мероприятия на Михайловской площади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация с мусорными баками и туалетами на этом месте повторяется каждый год, - инициатор создания Стены памяти на Михайловской волонтер Нетесов

"Небрежность и недальновидность работников коммунальных служб стали причиной этого досадного случая. Убежден, что ни один из работников коммунальных служб не имел целью осквернить память погибших или оскорбить чувства их родных ", - отметил Николай Поворозник и искренне извинился родных, близких и друзей погибших героев.

Он заверил, что виновные в этом инциденте понесут справедливое наказание, и подобные ситуации в городе больше не повторятся.

Также читайте: Мы будем бороться за память своих детей, - глава Союза матерей воинов, погибших в АТО, города Киева Харченко о скандале со стеной на Михайловской

Источник: https://censor.net.ua/n3069713
 
   
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Их там ставят специально,сцуки позорные.....
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Якщо виходити з того, що клічко просто фірташевська хвойда, то все стає на свої місця.
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А что, есть другие варианты? - например, Кличко - мудрый политик - демократ-реформатор?
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Це не випадок.. Це тенденція в ставленні влади до захисників України, як живих так і мертвих.. Згадайте , коли востаннє петя співчував родинам полеглих на передовій воїнів?
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Треба ті баки під КМДА перетягнути. І всю ту підарасню із мерії - туди. Бо їхнє місце саме в сміттєвих баках. А клічко просто давно не отримував з вогнегасника в своє тупе їб... обличчя.
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Власти Киева пообещали убрать мусорные баки от Стены памяти на улице Трехсвятительской, а виновные будут наказаны.
Головний бак із сміттям знаходиться у будівлі Київської державної адміністрації, у кабінеті мера.
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Вибачте, але в сортах лайна я не розбираюсь.
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ну-уу не знаю, але ж ти написав про нього - вітальку, який є молодшим партнером папа,
і працює на фірташа-хуйла, не я помилився - вибач!
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Это уже финал Маски уже давно сорваны Просто не до всех это дошло
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А как быть с этим, если коммунальщики так действуют каждый год?

04.06.18 17:31 Ситуация с мусорными баками и туалетами на этом месте повторяется каждый год, - инициатор создания Стены памяти на Михайловской волонтер Нетесов
Влада Києва пообіцяла прибрати сміттєві баки від Стіни пам'яті на вулиці Трьохсвятительській, а винних покарати - Цензор.НЕТ 5289Киевские власти четвертый год не могут решить проблему с расположением мусорных баков и биотуалетов возле Стены памяти на Михайловской площади.

https://censor.net.ua/news/3069651/situatsiya_s_musornymi_bakami_i_tualetami_na_etom_meste_povtoryaetsya_kajdyyi_god_initsiator_sozdaniya
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Какие мусорные баки и биотуалеты могут быть в период войны.
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Фирташный Педалик сам должен стать клиентом мусорного бака. Давно пора...
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Яка гарна влада, а не казала чому вона їх там поставила?
Напевно, вона серед тих, хто носив туди сміття і шукав маленького кайфу, хотіла вирахувати тих, хто розстріляв Небесну сотню.
А "німії підлії раби лиш мовчки чухали чуби".
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВласти Киева пообещали убрать мусорные баки от Стены памяти на улице Трехсвятительской, а виновные будут наказаны
 
 
 
 
 
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