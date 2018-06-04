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 Политика Украины
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Все про:аграрии (186) засуха (10) Крым (20127) сельское хозяйство (209) цены (2060) подорожание (102)

 Засуха и рост цен на топливо нанесут "невосполнимый удар" по аграриям , - оккупационные власти Крыма

"Министр" сельского хозяйства оккупированного Крыма Андрей Рюмшин заявил 4 июня, что рост цен на топливо и засуха могут нанести невосполнимый удар по сельскохозяйственному сектору полуострова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Читайте: В оккупированном Крыму началась засуха - в четырех районах объявлено чрезвычайное положение

Рюмшин подчеркнул, что в Крыму ситуация "усугубляется значительными финансовыми потерями, связанными с засухой, последствиями которой стала гибель урожая на площади более 20 тысяч гектаров". По его словам, в 2018 году прогнозируется значительный недобор урожая сельскохозяйственных культур и недостаток кормов в животноводстве.

"В этих сложных природно-экономических условиях рост цен на горюче-смазочные материалы может стать для сельскохозяйственных товаропроизводителей региона невосполнимым ударом. На сегодняшний день нашим ведомством подготавливаются все необходимые документы для обращения в правительство Российской Федерации о возможности снижения цены либо компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям, на наш взгляд, необоснованного роста цен на ГСМ", – отметил Рюмшин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Уровень воды с каждым днем заметно убывает": в Крыму верховья Белогорского водохранилища обмелели из-за засухи. ФОТО

В Крыму 4 июня объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах. Об этом говорится в распоряжении "главы" оккупационного крымского правительства Сергея Аксенова. Ранее "Минсельхоз" Крыма сообщал, что крымские аграрии соберут урожай зерна в два раза меньше прошлогоднего – всего 800 тысяч тонн – из-за плохой погоды.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Источник: https://censor.net.ua/n3069712
 
   
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А почему не в лаптях,как то не скрепно...
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Тю, і нашо та вода, якщо можна по мосту кататися туди-сюди.
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Цікаво скільки там буде куб води гоняти водовозки туди сюди через міст з Краснодару до Керчі) дебілізм.
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Та Шо там засуха?... Даже камни с неба нипочЙОм, Ани же дома...
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Нехай садять верблюжу колючку. Узваром з неї можна запивати ягель, який "братскім кримчанам" відвантажать з Ханти-Мансійська.
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Калдунов з Зімбабви знову запрошуйте...🙃
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Х#йло вас накормит в солнечном Магадане и сказочной Воркуте...
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Ну да в "Белом лебеде" или в "Чёрном дельфине". Романтичные названия.
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вовка на камазе им по новому мосту проехал, а им тварям все равно что-то не так. Засуха и рост цен на топливо нанесут "невосполнимый удар" по аграриям , - оккупационные власти Крыма - Цензор.НЕТ 4762
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... и на водопой и на пастбища скотину крысятную можна водить .
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Крым будет таким как и до Хрущева,без воды и жратвы,но с базами..
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До появления днепровской воды только 1/4 часть Крыма была пригодна для земледелия, с помощью водохранилищ и новых технологий площади можно нарастить до 1/3, всё остальное может быть только полупустыней или скалами.
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Велика подяка тим людям, котрі задумали та побудували гребельку на Північно-Кримському каналі ! Читав про це в інтерв'ю з Андрієм Сенченко тут на Цензорі.. Багато там цікавого було, хто не читав - не полінуйтеся, прочитайте.. Рекомендую.. Засуха и рост цен на топливо нанесут "невосполнимый удар" по аграриям , - оккупационные власти Крыма - Цензор.НЕТ 1035
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Экологи должны радоваться. Крым возвращается к своему первозданному виду. Пустыня так пустыня. И только пустыней он вернется в состав Украины. И только татары его не покинут. Остальным не..уй шастать.
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Уважаемый, крыму грозит экологическая катастрофа... Какой первозданный вид?
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Можно по мосту таскать с коромыслом из Дона,хули ныть....
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Камни с неба Засуха и рост цен на топливо нанесут "невосполнимый удар" по аграриям , - оккупационные власти Крыма - Цензор.НЕТ 6477 ну и пусть дикие попы молебен затеют Засуха и рост цен на топливо нанесут "невосполнимый удар" по аграриям , - оккупационные власти Крыма - Цензор.НЕТ 6477
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Шо уже выпили всю воду из карстовых пещер? Всего за 4 года? Экономить надо было.
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Веселились-плясали,и вдруг "невосполнимый удар" ...засуха тут ни причем,а отсутсвие мозгов вполне обьясняет этот "феномен". За что боролись - на то и напоролись
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Крым мы сдадим в долгосрочную аренду Израилю. А кацапы пусть идут в жопу.
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обійдуться, їх буде звідти вигнати ще важче ніж кацапів
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Можна відрами воду по кримському мосту носити ! Засуха и рост цен на топливо нанесут "невосполнимый удар" по аграриям , - оккупационные власти Крыма - Цензор.НЕТ 1589
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А колись кримчан спокушали "марскімі апрєснітєльнимі установкамі".. Ну й де вони? Засуха и рост цен на топливо нанесут "невосполнимый удар" по аграриям , - оккупационные власти Крыма - Цензор.НЕТ 3718
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Ого, там еще до сих пор сельское хозяйство есть? Что то долго козломордые барахтаются. Нужно помочь. Пустить по каналу фекалии а с дронов красного петуха в высохшие горы.
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Засуха и рост цен на топливо нанесут "невосполнимый удар" по аграриям , - оккупационные власти Крыма
ТА ШО ВИ ТАКОЕ ГОВОРИТЕ ???? Головастик- медведкин вам внятно сказал "Денег нет но вы сосите "!!!
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Можна буде скоро експортувати зрадникам карпатську воду за 1 літр - 100 доллярів США ! Засуха й зростання цін на паливо завдадуть "непоправного удару" аграріям, - окупаційна влада Криму - Цензор.НЕТ 5169
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Так пересыхает Крым без Северо-Крымского канала. Между снимками из космоса разница в 4 года. Спасибо Засуха й зростання цін на паливо завдадуть "непоправного удару" аграріям, - окупаційна влада Криму - Цензор.НЕТ 6574


Засуха й зростання цін на паливо завдадуть "непоправного удару" аграріям, - окупаційна влада Криму - Цензор.НЕТ 2804
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Ёпыть-калациць! Это же экологический звиздец, всего 4 года, напоминает трагедию Аральского моря. Такими темпами, скоро, степной Крым превратится в Сахель. Оккупация, ёпта, до кучи ещё и Донецк проваливается. Ждём лютого пи*деца от керчинского моста.
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«Мост глупости» располагается на окраине Петербурга на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги. На нем висит предупреждение «Опасно! Низкий мост. "Газель" не проедет!». Грузовик, перевозивший биотуалет, стал 151-й «Газелью», врезавшейся в мост :Засуха й зростання цін на паливо завдадуть "непоправного удару" аграріям, - окупаційна влада Криму - Цензор.НЕТ 938
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Настал великий сесесер!Теперь вся жизнь у крымских лохов - борьба.За урожай,за трудодни,за бесплатную баланду(скоро),против империализма,против сионизма,против вредителей.Занявшим первое место - вымпел и талоны на керосин.Жизнь удалась.
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Кримчанам наразі час згадати про цілющі властивості уринотерапії..
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Русня, там у вас еще Шаи-Хулуды не появились?
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Еврейскую ССР хотели создать в Крыму. Евреи и после революции и после второй мировой просто сцались от Крыма, а им втулили ЕАО со столицей г.Биробиджан. При этом, евреев в автономной области проживало всего 25% и они умудрялись быть лучшими по показателям развития среди регионов Сибири и Дальнего востока.
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Модер не смей убирать!)))
Это МИРОВОЕ НАСЛЕДИЕ!!!
И утолитель мокшанской жажды.....)))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗасуха и рост цен на топливо нанесут "невосполнимый удар" по аграриям , - оккупационные власти Крыма
 
 
 
 
 
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