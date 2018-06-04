 Засуха и рост цен на топливо нанесут "невосполнимый удар" по аграриям , - оккупационные власти Крыма

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Рюмшин подчеркнул, что в Крыму ситуация "усугубляется значительными финансовыми потерями, связанными с засухой, последствиями которой стала гибель урожая на площади более 20 тысяч гектаров". По его словам, в 2018 году прогнозируется значительный недобор урожая сельскохозяйственных культур и недостаток кормов в животноводстве.
"В этих сложных природно-экономических условиях рост цен на горюче-смазочные материалы может стать для сельскохозяйственных товаропроизводителей региона невосполнимым ударом. На сегодняшний день нашим ведомством подготавливаются все необходимые документы для обращения в правительство Российской Федерации о возможности снижения цены либо компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям, на наш взгляд, необоснованного роста цен на ГСМ", – отметил Рюмшин.
В Крыму 4 июня объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах. Об этом говорится в распоряжении "главы" оккупационного крымского правительства Сергея Аксенова. Ранее "Минсельхоз" Крыма сообщал, что крымские аграрии соберут урожай зерна в два раза меньше прошлогоднего – всего 800 тысяч тонн – из-за плохой погоды.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.
rooiner"РУССКИЙ" КРЫМ - МИФ для быдла! (о чем молчат российские СМИ)Просмотреть весь плейлист (3 видео)
ТА ШО ВИ ТАКОЕ ГОВОРИТЕ ???? Головастик- медведкин вам внятно сказал "Денег нет но вы сосите "!!!
Это МИРОВОЕ НАСЛЕДИЕ!!!
И утолитель мокшанской жажды.....)))))