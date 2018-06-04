 Врач предупредил, что у Сенцова скоро могут отказать почки и пойдут другие необратимые процессы, - Каплан

Об этом заявила сестра Сенцова Наталья Каплан со ссылкой на адвоката, который 4 июня посетил политзаключенного, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"По словам врачей, сейчас предел. Эта граница у каждого своя, не понятно, когда она наступит, но это критическая черта. Сейчас состояние Олега стабильно, но в любой момент может быть все плохо, и все зависит только от его организма. На данный момент ему колют коктейль из глюкозы и витаминов. Врач предупреждает, что скоро могут отказать почки и пойдут другие необратимые процессы", - рассказала сестра.

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При этом врач сказал, что умереть Сенцову в колонии "все равно не дадут, ты просто останешься инвалидом, тебя будут кормить принудительно трубкой через нос".

"Сейчас действительно счет идет на дни, потому что у кого-то этот предел наступает через три недели, у кого - через месяц. Что касаемо терапии - да, Олег согласился принимать ее добровольно, но это касается только капельниц", - добавила Каплан.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

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Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта. К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.