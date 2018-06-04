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Все про:голодовка (585) Сенцов (487) Каплан Наталья (2)

 Врач предупредил, что у Сенцова скоро могут отказать почки и пойдут другие необратимые процессы, - Каплан

Олег Сенцов, заключенный в российской колонии, голодает 22-й день. Его врач сообщил, что вскоре могут отказать почки.

Об этом заявила сестра Сенцова Наталья Каплан со ссылкой на адвоката, который 4 июня посетил политзаключенного, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"По словам врачей, сейчас предел. Эта граница у каждого своя, не понятно, когда она наступит, но это критическая черта. Сейчас состояние Олега стабильно, но в любой момент может быть все плохо, и все зависит только от его организма. На данный момент ему колют коктейль из глюкозы и витаминов. Врач предупреждает, что скоро могут отказать почки и пойдут другие необратимые процессы", - рассказала сестра.

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При этом врач сказал, что умереть Сенцову в колонии "все равно не дадут, ты просто останешься инвалидом, тебя будут кормить принудительно трубкой через нос".

"Сейчас действительно счет идет на дни, потому что у кого-то этот предел наступает через три недели, у кого - через месяц. Что касаемо терапии - да, Олег согласился принимать ее добровольно, но это касается только капельниц", - добавила Каплан.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

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Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта. К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.

Источник: https://censor.net.ua/n3069711
 
 
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Началась медиартподготовка - свободу Сенцову любой ценой. Любой от слова любой.
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а холуй вальцман продолжает разъезжать по своим сюзеренам в Европе..
оно вообще ненавидит Патриотов Украины, которые мешают ему спокойно воровать..
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годі брехати:
"...Без еды Герой Украины Савченко продержалась беспрецедентно долго в истории медицины: 83 дня или почти три месяца. За время голодовки она похудела более чем на 20 килограммов..."
Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/politika/geroy-ukrainy-nadezhda-savchenko-proderzhalas-bez-edy-besprecedentno-dolgo-v-istorii-mediciny-415722.html
так що не треба ля-ля про незворотні явища на 22 день....
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Надеюсь, что это сарказм. Операцию с хунтой Савченко для того сбу и провернула, чтобы больше своих не освобождать.
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наразі також хтось проводить операцію- спектакль під назвою "савченко"
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Вот и о грибе заговорили,я то думал,куда он пропал,а он тоже приболел бедняга
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это блаблабла чего то напоминает,гдето это было уже,у гриба там все впорядке???ах да сущенко,ужас
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Господи, хоть бы священник его уговорил бросить это дело. Это же напрасная жертва. А мордор не вечен.
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Сеструха у цього Сенцова - суцільний мутняк...
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А нашей Гаде 83 дня "голодоффки" и - как Маугли: бодряком!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВрач предупредил, что у Сенцова скоро могут отказать почки и пойдут другие необратимые процессы, - Каплан
 
 
 
 
 
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