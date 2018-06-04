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 Необходимо упразднять дуализм и неопределенность полномочий между институциями власти, - Гройсман выступает за изменения в Конституцию для завершения децентрализации

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает необходимым мобилизоваться ради завершения реформы децентрализации посредством внесения изменений в Конституцию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Нужно мобилизоваться над тем, чтобы завершить реформу местного самоуправления, в том числе на уровне Конституции. Я думаю, что уже некоторое время прошло, и Конституцию, которая была внесена в самом начале, можно сделать уже лучше, так как за эти 3-4 года мы уже наработали свой собственный опыт и можем делать законодательство более совершенным. Я думаю, что над этим стоит поработать", - сказал он в эфире "5 канала" в понедельник вечером.

Премьер подчеркнул необходимость упразднять дуализм и неопределенность полномочий между институциями власти, что, в свою очередь, должно повысить эффективность работы.

"Очень важно, чтобы там, в этой Конституции, остался надлежащий уровень обеспечения полномочий за местным самоуправлением, и необходимо осуществлять функции контроля", - добавил В.Гройсман.

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Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко настаивает на актуальности конституционных изменений по децентрализации.

Источник: https://censor.net.ua/n3069710
 
 
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Освітня реформа триває - Грося вивчив нове слово "дуалізм". )))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНеобходимо упразднять дуализм и неопределенность полномочий между институциями власти, - Гройсман выступает за изменения в Конституцию для завершения децентрализации
 
 
 
 
 
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