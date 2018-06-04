 Необходимо упразднять дуализм и неопределенность полномочий между институциями власти, - Гройсман выступает за изменения в Конституцию для завершения децентрализации

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: В Совете Европы очертили дальнейшую маршрутную карту децентрализации, - Зубко

"Нужно мобилизоваться над тем, чтобы завершить реформу местного самоуправления, в том числе на уровне Конституции. Я думаю, что уже некоторое время прошло, и Конституцию, которая была внесена в самом начале, можно сделать уже лучше, так как за эти 3-4 года мы уже наработали свой собственный опыт и можем делать законодательство более совершенным. Я думаю, что над этим стоит поработать", - сказал он в эфире "5 канала" в понедельник вечером.

Премьер подчеркнул необходимость упразднять дуализм и неопределенность полномочий между институциями власти, что, в свою очередь, должно повысить эффективность работы.

"Очень важно, чтобы там, в этой Конституции, остался надлежащий уровень обеспечения полномочий за местным самоуправлением, и необходимо осуществлять функции контроля", - добавил В.Гройсман.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Порошенко о децентрализации: Некоторые на местах начинают мнить из себя удельных князьков. Кто будет играться в суверенитет - получит четкий ответ. ВИДЕО

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко настаивает на актуальности конституционных изменений по децентрализации.