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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10497) Гройсман (4084) децентрализация (369) территориальная община (61)

 В Украине созданы 705 объединенных общин, и процесс будет набирать обороты, - Гройсман

Фактически во всех областях уже есть объединенные территориальные общины. Всего их насчитывается 705.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Важно осознание людьми ценности объединения - при сохранении сел и самобытности. Это дает возможность выйти на новый уровень решения вопросов, людей интересуют - образования, здравоохранения, дороги и тому подобное. Мы, как государство, помогаем", - заявил премьер.

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Он отметил, что процесс объединения ускоряет развитие территории. "Сегодня создано 705 общин. В 2014 году мне упрекали, что этого никогда не будет. А сегодня мы видим результат", - отметил Владимир Гройсман.

По его словам, сейчас есть много механизмов объединения - даже на территории Луганской и Донецкой областей, где работает военно-гражданская администрация. Ждать с объединением, уверен глава правительства, не нужно, ведь совместная работа на благо своего региона и его жителей позволяет не только приумножать имеющиеся возможности, но и избегать любых политических рисков, к примеру, безосновательного предвыборного популизма.

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"Три кита децентрализации - полномочия, финансовый ресурс и ответственность. За государством закрепляется функция контроля. Законодательные основы всех процессов мы уже (частично) имеем и в дальнейшем прорабатываем. Наше стремление - чтобы вся Украина состояла из сильных, самодостаточных, развитых обществ. Это изменит жизнь украинцев в ​​лучшую сторону. Люди будут свидетелями этого", - отметил Владимир Гройсман.

Он также обратил внимание, что объединение, осознание проблем региона позволяет переходить от планов развития "сегодня - на сегодня" к развитию на принципах среднесрочного планирования.

Источник: https://censor.net.ua/n3069708
 
 
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жажда щироукраинского реформизма активизировалась.
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неудовлетворенность кремлевская смотрю тут в первых рядах
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за процесс развала рашки лучше париться начинай, скрепка совковая
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Куда пойти, куда податься？
Кого найти, кому отдаться？（с）
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А не замахнувся цей талановитий вінницький хлоп на крісло найсолодшого Вільяма Шекспіра? В Украине созданы 705 объединенных общин, и процесс будет набирать обороты, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8157
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Аггга, Вот вам мыло ДУШИСТОЕ и верьовка пушистая!!)))
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В 1929 году ГУЛАГовсий Джугашвильский СССр предложил отнять и поделить в Кользохе всю живность,лошадей,коров,утей,гусей,курей...и прочий домашний скарб.Прикладом винтовки или расстрелом успокаивали непокорных,не жалели даже детей...,а в 1933 году плоды сии дали результат,миллионы умерших от голода...,МАМА моя жива,5 братьям и сестрам её повезло меньше,умерли весной 1933 года... МАМА помнит это всё,КРЫСЫ КРАСНОПУЗЫЕ......
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а мичпуха лолы кокориной это коричневожопые или просто обрезные?
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Децентрализация = федерализация = распад Унитарной и Суверенной Украины. Тем более во время внешней агрессии. Это "мирный план" Путина-Порошенко по развалу Украины.
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Т.е. решение проблем на местах это развал Украины?
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Стройное, как кипарис, тело венчала крепкая дубовая голова...
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705 объединенных общин(с)
и это еще не вечер
да это просто сюр какой то
этот гройсман реально в глаза ссыт
децентрализатор
или это типа как колхозы пардон кибуции будут?
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Кибуц это в Израиле,советское Гоффно чЛЕНИНА Сралина и Кибуцы это небо и Земля
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Будь терпеливой, Исландия. Время ещё не пришло.
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Я бы на месте Гройсмана предложил режим жесткой экономии Джугашвили в 1941 году...,Талон на хлеб и продуктовая Карточка...,нехер покупать по 100 000 автомашин в год как в 2017 году...Разжирели блин... В Украине созданы 705 объединенных общин, и процесс будет набирать обороты, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3253на казенном харче.. В Украине созданы 705 объединенных общин, и процесс будет набирать обороты, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3253
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Село Малиновка соединилось с селом Бухаловка,получился колхоз ГРАБЛЕ-Гигант имени тавагыгчей сЛенин-Сралина... В Україні створено 705 об'єднаних громад, і процес буде набирати обертів, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6902Соседние села Паскудовка и Причапиловка соединились тоже в совхоз Гигантские ГРАБЛИ имени товарища Калинина...всесоюзного Старосты типа главного Шарикова и Швондера а одной Хмыриной роже... В Україні створено 705 об'єднаних громад, і процес буде набирати обертів, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6902
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Можна називати це якзавгодно, об'єднаною громадою, колгоспом, селянською спілкою ...від цього нічого не зміниться. Село мертве і воскресити його може тільки чудо. Зараз відбувається тільки дерибан природних ресурсів. Будь-яка державна політика, яка б передбачала участь місцевого населення в аграрних процесах, регламентувала і регулювала такі процеси, повністю відсутня. Людей, які відірвані від землі і позбавлені можливості здійснювати будь-яку діяльність з раціональним і ефективним використанням її ресурсів можна об'єднувати тільки в релігійні секти.
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в религиозные секты никого не организуешь! зато в фан клубы любителей полосатой оранжевой формы --пажалуста!
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Административная реформа -- бросание куска пирога местным ворам(элитам) , чтобы организовывали выборы паханам с Киева! Усиление местных царьков!
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Так звана децентралізація є нічим іншим, як очищенням України від українського народу. Основний її момент - це створення так званих об'єднаних територіальних громад. Десятки, а іноді й сотні сіл об'єднують в одну громаду. Це не децентралізація, а централізація. Знищені вже тисячі сільських рад. Про яке місцеве самоврядування може йти мова, коли щоб отримати довідку з сільради доводиться їхати 50, а то й більше кілометрів? Ніякої участі в місцевому самоврядуванні, зборах, прийнятті рішень місцеве населення брати не може. Купка шахраїв виступає від їх імені. Ті села, які не стали центрами ОТГ будуть занепадати та невдовзі зникнуть. В таких селах закриваються школи, лікувальні заклади, занепадає інфраструктура. Кошти в ОТГ перерозподіляються на користь центру ОТГ. Фактично держава перекладає непопулярні заходи по скороченню соціальних витрат на плечі місцевої влади. Так, центри ОТГ отримали збільшення фінансування за рахунок скорочення фінансування сіл, які не стали центрами ОТГ та підлягають ліквідації. Але це явище тимчасове. Через декілька років вони теж зіштовхнуться з фінансовими проблемами. Оскільки, джерел власного фінансування вони не мають. Ніякого виробництва в них не створюється. Поки, що держава їх фінансує. Але згодом, при продовженні нинішньої політики, обсяги фінансування будуть скорочуватися.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Украине созданы 705 объединенных общин, и процесс будет набирать обороты, - Гройсман
 
 
 
 
 
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