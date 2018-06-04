 В Украине созданы 705 объединенных общин, и процесс будет набирать обороты, - Гройсман

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Важно осознание людьми ценности объединения - при сохранении сел и самобытности. Это дает возможность выйти на новый уровень решения вопросов, людей интересуют - образования, здравоохранения, дороги и тому подобное. Мы, как государство, помогаем", - заявил премьер.

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Он отметил, что процесс объединения ускоряет развитие территории. "Сегодня создано 705 общин. В 2014 году мне упрекали, что этого никогда не будет. А сегодня мы видим результат", - отметил Владимир Гройсман.

По его словам, сейчас есть много механизмов объединения - даже на территории Луганской и Донецкой областей, где работает военно-гражданская администрация. Ждать с объединением, уверен глава правительства, не нужно, ведь совместная работа на благо своего региона и его жителей позволяет не только приумножать имеющиеся возможности, но и избегать любых политических рисков, к примеру, безосновательного предвыборного популизма.

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"Три кита децентрализации - полномочия, финансовый ресурс и ответственность. За государством закрепляется функция контроля. Законодательные основы всех процессов мы уже (частично) имеем и в дальнейшем прорабатываем. Наше стремление - чтобы вся Украина состояла из сильных, самодостаточных, развитых обществ. Это изменит жизнь украинцев в ​​лучшую сторону. Люди будут свидетелями этого", - отметил Владимир Гройсман.

Он также обратил внимание, что объединение, осознание проблем региона позволяет переходить от планов развития "сегодня - на сегодня" к развитию на принципах среднесрочного планирования.