 Гройсман поручил открыть дисциплинарное производство против замглавы Минздрава Линчевского, - пресс-секретарь премьера

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.

Читайте: Трансплантология в Украине заработает, если местные общины будут финансировать образование врачей, а руководство - направлять на обучение, - замминистра Линчевский

"Сегодня премьер дал указание возбудить дисциплинарное производство в отношении заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского. Цель - изучение информации, распространенной в СМИ, относительно его высказываний", - написал Рябчук.

"Зная премьера, уверен: если скандальные слова заместителя министра о смертельно больных людях действительно имели место - ему точно будет не до шуток", - добавил пресс-секретарь главы правительства.

Как сообщалось, в понедельник ряд парламентских фракций заявил о недопустимости заявлений А.Линчевского относительно лечения онкобольных за границей и потребовали его отставки. Речь шла, в частности, о некоторых фразах из стенограммы выступления А.Линчевского, которую ранее на своей странице в соцсети Facebook обнародовал журналист Василий Апасов.

Читайте блоги на "Цензор.НЕТ":"Це рак!! Вони помруть, вони всі помруть". - заступник міністра охорони здоров'я Лінчевський про лікування онкохворих пацієнтів

"Что касается неэффективности и неэкономности использования средств. В сухом остатке 25% пациентов именно умирают. То есть каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут, без вариантов. И эффективностью этой программы является ноль процентов. Те онкологические заболевания, которые нуждаются в трансплантации костного мозга, заканчиваются смертью. Рано или поздно", - сказал А.Линчевский, отметив, что есть "шанс человеку пожить еще немного, пожить дольше".

В ответ на это А.Линчевский заявил об искажении в СМИ и соцсетях его замечаний по поводу эффективности программы лечения украинских граждан за границей и подчеркнул, что его слова были вырваны из контекста. По его словам, одним из упреков Минздраву со стороны Счетной палаты было неэффективное использование средств, а также то, что 25% пациентов, отправляемых на лечение за границу, впоследствии умирают. "Наша позиция… независимо от биологии заболевания, независимо от тяжести заболевания, даже если предложенное лечение может лишь облегчить заболевание или продолжить жизнь, даже если биологически это невозможно, необходимо использовать все шансы, каждую малейшую надежду", - уточнил замминистра.

А.Линчевский также отметил, что за последние два года количество пациентов, отправленных на лечение за границу, превышает их количество за остальные годы существования программы.