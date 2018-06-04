 Счета российского олигарха Вексельберга арестованы в Швейцарии, - "Forbes"

Как передает Цензор.НЕТ, источник российского Forbes в группе "Ренова" сообщает, что арестовали примерно 1 млрд франков. Швейцарское издание Watson со ссылкой на еженедельник Schweiz am Wochenende утверждает, что речь идет примерно о 2 млрд франков.

Отмечается, что средства блокировали не только государственные банки (UBS, Credit Suisse), но и частные, в том числе Julius Baer.

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Сотрудник одной из кипрских компаний сообщил Forbes, что счета Вексельберга мог заблокировать Bank of Cyprus, 9,27% акций которого принадлежат миллиардеру. Подтвердить эту информацию в "Ренове" не удалось.

Юристы "Реновы" готовят иски к этим банкам. Они утверждают, что счета были открыты в соответствии со швейцарским законодательством, а все активы номинированы в франках, а не в долларах. Источники издания утверждают, что помимо гражданских исков против банков, могут подать уголовные иски к сотрудникам, ответственным за блокировку.

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Вексельберг занимает девятое место в рейтинге богатейших бизнесменов РФ 2018 года, составленном Forbes. Его состояние оценивается в $14,4 млрд.

6 апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент США Дональд Трамп.