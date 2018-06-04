 Счета российского олигарха Вексельберга арестованы в Швейцарии, - "Forbes"

Как передает Цензор.НЕТ, источник российского Forbes в группе "Ренова" сообщает, что арестовали примерно 1 млрд франков. Швейцарское издание Watson со ссылкой на еженедельник Schweiz am Wochenende утверждает, что речь идет примерно о 2 млрд франков.
Отмечается, что средства блокировали не только государственные банки (UBS, Credit Suisse), но и частные, в том числе Julius Baer.
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Сотрудник одной из кипрских компаний сообщил Forbes, что счета Вексельберга мог заблокировать Bank of Cyprus, 9,27% акций которого принадлежат миллиардеру. Подтвердить эту информацию в "Ренове" не удалось.
Юристы "Реновы" готовят иски к этим банкам. Они утверждают, что счета были открыты в соответствии со швейцарским законодательством, а все активы номинированы в франках, а не в долларах. Источники издания утверждают, что помимо гражданских исков против банков, могут подать уголовные иски к сотрудникам, ответственным за блокировку.
Вексельберг занимает девятое место в рейтинге богатейших бизнесменов РФ 2018 года, составленном Forbes. Его состояние оценивается в $14,4 млрд.
6 апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент США Дональд Трамп.
Главное-начать,а там остальные страны поддержат...
По банками углам.
Не прячьте ваши денежки,
Иначе,- быть беде...
Как постМайдановская Украина. Правда с БОЛЬШОЙ РАЗНИЦЕЙ…
Пытаюсь перестать писать об Армении,но события которые там происходят,очень напоминают постМайдановскую Украину. Правда с БОЛЬШОЙ РАЗНИЦЕЙ…
В Армении сейчас идут аресты ТИТУШНИ,которая избивала протестующих и битами разбивала их машины,когда они перекрывали улицы.В числе арестованных мэр одного из городов и его зам,которые финансировали ТИТУШЕК… Сравните с Украиной где на Майдане погибли СОТНИ ЛЮДЕЙ,и до сих пор НИКТО НЕ НАКАЗАН…Вчера на встречу с Пашиняном напросились миллиардеры,которые владеют крупными супермаркетами страны.
Они предупредили Премьера о том,что цены на продукты в Армении ПОВЫСЯТСЯ,так как их ОБЯЗАЛИ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ,которые раньше они не платили..Пашинян ответил им очень ХОРОШО.Он сказал,что раньше они заносили ВЗЯТКИ ЧИНОВНИКАМ,теперь же у них есть возможность стать ЗАКОНОПОСЛУШНЫМИ людьми.Те взятки которые рассовывали по карманам чинуш,платите в бюджет НАРОДУ АРМЕНИИ.Каких либо преференций со стороны Государства БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ,если маленькие магазины платят налоги,то и больше должны ТЕМ БОЛЕЕ платить.Ну а если миллиардеры не поймут по хорошему и ДОГОВОРЯТСЯ МЕЖДУ СОБОЙ об ИССКУСТВЕННОМ ПОДНЯТИИ ЦЕН,то у АРМЯНСКОГО НАРОДА ЕСТЬ ДОСТАТОЧНО СРЕДСТВ,ЧТО БЫ НАКАЗАТЬ ИХ И РАЗРУШИТЬ ЭТУ МОНОПОЛИЮ….
Простые люди в соц сетях ПОДДЕРЖАЛИ Пашиняна и призвали друг друга НЕ ПОКУПАТЬ продукты в супермаркетах,а покупать их ПУСТЬ и ДОРОЖЕ,в тех небольших магазинах КОТОРЫЕ ПЛАТЯТ НАЛОГИ….Пашиняну ТЯЖЕЛО,старая система власти,которая грабила и запугивала людей ДВАДЦАТЬ ЛЕТ,конечно не сдается,у них не получилось СИЛОВЫМ ПУТЕМ сдержать НАРОД,они приняли тактику САБОТАЖА,что бы реформы Пашиняна провалились…Ну я УВЕРЕН,что НИ КУЯ у них не получится.Люди там стоят ДРУГ ЗА ДРУГА и ДЕЛО ИДЕТ))….
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http://ua24ua.net/v-armenii-seychas-idut-aresti-titushni-kotoraya-izbivala-protestuyushchih/
Во уроды - эта шоколадная шобла.
хуйло повесится.
"....Американцы начали охоту на российские деньги и руками киприотов «закручивают гайки» нашим компаниям и бизнесменам. По оценке аналитиков, в общей сложности под ударом окажутся порядка 70 млрд евро российского происхождения."