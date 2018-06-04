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Все про:санкции (6791) Швейцария (278) Вексельберг (1)

 Счета российского олигарха Вексельберга арестованы в Швейцарии, - "Forbes"

Швейцарские банки, опасаясь санкций со стороны США, заблокировали средства на личных счетах Виктора Вексельберга.

Как передает Цензор.НЕТ, источник российского Forbes в группе "Ренова" сообщает, что арестовали примерно 1 млрд франков. Швейцарское издание Watson со ссылкой на еженедельник Schweiz am Wochenende утверждает, что речь идет примерно о 2 млрд франков.

Отмечается, что средства блокировали не только государственные банки (UBS, Credit Suisse), но и частные, в том числе Julius Baer.

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Сотрудник одной из кипрских компаний сообщил Forbes, что счета Вексельберга мог заблокировать Bank of Cyprus, 9,27% акций которого принадлежат миллиардеру. Подтвердить эту информацию в "Ренове" не удалось.

Юристы "Реновы" готовят иски к этим банкам. Они утверждают, что счета были открыты в соответствии со швейцарским законодательством, а все активы номинированы в франках, а не в долларах. Источники издания утверждают, что помимо гражданских исков против банков, могут подать уголовные иски к сотрудникам, ответственным за блокировку.

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Вексельберг занимает девятое место в рейтинге богатейших бизнесменов РФ 2018 года, составленном Forbes. Его состояние оценивается в $14,4 млрд.

6 апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент США Дональд Трамп.

Источник: https://censor.net.ua/n3069705
 
   
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С почином!
Главное-начать,а там остальные страны поддержат...
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Что такое витька вексельберг? Жирный пожилой уязвимый человечек из мяса крови и костей нагребший много много денег. Если он подохнет или станет бомжом рыться на свалке то миру как то пофиг...
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Молодцы.. Стройте на эти деньги, какую-нить херню. Или сразу спиздольте...Как . все заипло.
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как были открыты, так были и закрыты. причем тут москальско-жидовская морда?
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Не прячьте ваши денежки
По банками углам.
Не прячьте ваши денежки,

Иначе,- быть беде...
Счета российского олигарха Вексельберга арестованы в Швейцарии - Цензор.НЕТ 5052
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Это хоршо. После выборов за Порошенка возьмутся. МУТНЫЙ ОН .
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За вашего недомерка возьмутся...,наш второй срок выиграет....
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В АРМЕНИИ СЕЙЧАС ИДУТ АРЕСТЫ ТИТУШНИ, КОТОРАЯ ИЗБИВАЛА ПРОТЕСТУЮЩИХ ЛЮДЕЙ
Как постМайдановская Украина. Правда с БОЛЬШОЙ РАЗНИЦЕЙ…

Пытаюсь перестать писать об Армении,но события которые там происходят,очень напоминают постМайдановскую Украину. Правда с БОЛЬШОЙ РАЗНИЦЕЙ…

В Армении сейчас идут аресты ТИТУШНИ,которая избивала протестующих и битами разбивала их машины,когда они перекрывали улицы.В числе арестованных мэр одного из городов и его зам,которые финансировали ТИТУШЕК… Сравните с Украиной где на Майдане погибли СОТНИ ЛЮДЕЙ,и до сих пор НИКТО НЕ НАКАЗАН…Вчера на встречу с Пашиняном напросились миллиардеры,которые владеют крупными супермаркетами страны.

Они предупредили Премьера о том,что цены на продукты в Армении ПОВЫСЯТСЯ,так как их ОБЯЗАЛИ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ,которые раньше они не платили..Пашинян ответил им очень ХОРОШО.Он сказал,что раньше они заносили ВЗЯТКИ ЧИНОВНИКАМ,теперь же у них есть возможность стать ЗАКОНОПОСЛУШНЫМИ людьми.Те взятки которые рассовывали по карманам чинуш,платите в бюджет НАРОДУ АРМЕНИИ.Каких либо преференций со стороны Государства БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ,если маленькие магазины платят налоги,то и больше должны ТЕМ БОЛЕЕ платить.Ну а если миллиардеры не поймут по хорошему и ДОГОВОРЯТСЯ МЕЖДУ СОБОЙ об ИССКУСТВЕННОМ ПОДНЯТИИ ЦЕН,то у АРМЯНСКОГО НАРОДА ЕСТЬ ДОСТАТОЧНО СРЕДСТВ,ЧТО БЫ НАКАЗАТЬ ИХ И РАЗРУШИТЬ ЭТУ МОНОПОЛИЮ….

Простые люди в соц сетях ПОДДЕРЖАЛИ Пашиняна и призвали друг друга НЕ ПОКУПАТЬ продукты в супермаркетах,а покупать их ПУСТЬ и ДОРОЖЕ,в тех небольших магазинах КОТОРЫЕ ПЛАТЯТ НАЛОГИ….Пашиняну ТЯЖЕЛО,старая система власти,которая грабила и запугивала людей ДВАДЦАТЬ ЛЕТ,конечно не сдается,у них не получилось СИЛОВЫМ ПУТЕМ сдержать НАРОД,они приняли тактику САБОТАЖА,что бы реформы Пашиняна провалились…Ну я УВЕРЕН,что НИ КУЯ у них не получится.Люди там стоят ДРУГ ЗА ДРУГА и ДЕЛО ИДЕТ))….

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http://ua24ua.net/v-armenii-seychas-idut-aresti-titushni-kotoraya-izbivala-protestuyushchih/
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Как писали шоколадные ватники "нас события в Армении не касаются".
Во уроды - эта шоколадная шобла.
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Перша цеглина по зажратих прокацапських пиках пішла. Дай Боже - не остання.
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Упс, о-о. Швейцарские биндеровцы затеяли гусофобию против самого что ни на есть гусского
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Ну шо , кокошники , прижимают хвост банде "кооператив Озеро" ? Вот только теперь ждите последствий на себе . Придётся рядовому какцапу урезать рацион до охапки ягеля , ведь барам тоже несладко приходится таперича ... Счета российского олигарха Вексельберга арестованы в Швейцарии - Цензор.НЕТ 2805
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объявите его родычем рабиновича с украинским паспортом и переведите счета в бюджет Украины.
хуйло повесится.
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Мокшанские бабки и деды воевали скинутся с пенсии бедняге))),а сами будут валежник собирать и при лучине про вяличае думать))))А весельберг будет дальше богатеть.
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найкраще накрадене зберігати у "КАМАЗах" ...доказано Януковичем ...
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З росіянських ЗМІ.Паника русских олигархов: Кипр решил закрыть миллиардные офшоры
"....Американцы начали охоту на российские деньги и руками киприотов «закручивают гайки» нашим компаниям и бизнесменам. По оценке аналитиков, в общей сложности под ударом окажутся порядка 70 млрд евро российского происхождения."
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСчета российского олигарха Вексельберга арестованы в Швейцарии, - "Forbes"
 
 
 
 
 
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