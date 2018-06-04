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 Происшествия, Киевские новости
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 Дело о покушении на Осмаева и Окуеву рассмотрит суд присяжных, - прокуратура

Прокуратура Киева завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении 58-летнего гражданина Российской Федерации, который 1 июня 2017 года совершил покушение на убийство командира добровольческого батальона им. Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву.

Злоумышленнику инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"31 мая в Подольском районном суде города Киева было проведено подготовительное судебное заседание, по результатам которого обвинительный акт назначен к рассмотрению по существу судом присяжных. Кроме того, судом удовлетворено ходатайство прокуратура и продлен срок содержания под стражей обвиняемому еще на два месяца. Следующее заседание состоится 5 июня 2018 года", - говорится в сообщении.

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Напомним, вечером 1 июня 2017 года в Киеве произошло покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву - чеченских добровольцев, участников АТО. Покушавшийся на убийство, представившийся французским журналистом и имевший документы гражданина Украины на имя Александра Дакара, несколько раз выстрелил в Осмаева, находясь в его автомобиле в Подольском районе Киева. В свою очередь, жена Осмаева Амина Окуева, которая воевала на Донбассе в рядах ВСУ, выстрелила в нападавшего и ранила его.

30 октября на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль в котором находилась Амина Окуева и Адам Осмаев был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3069704
 
 
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Да не ужели.... И шо ??? Давай еще 16 месяцев , подумаем, а на до ли..... А вдруг, она жива ....
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Его уже выпустить скоро по закону пора. Сроки следствия.
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Твари мокшанские, но скорее это псевдочеченец гяур. Папу грохнули те, кто сейчас платят за преданность, это не нохча, это шакал, чеченский народ всегда воевал против мокшей за свою свободу, волки не могут питаться падалью из рук убийцы чеченских детей, задумайтесь нохчи, вы гордый народ или мокшанская подстилка?
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Не вберегла Україна Аміну... Не вберегла..
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Леонид Днепр - так же как тысячи не менее, а часто более достойных воинов ВСУ и добровольцев...
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"ни когда мы не будем братьями - ни по родине ни по матери..." Справу про замах на Осмаєва й Окуєву розгляне суд присяжних, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6779

Дмитро Корчинський
22 хв ·

Добровольці з квадрокоптера знищують московитську автівку з кількома ящиками боєприпасів. Один вбитий, один поранений московит.ВИДЕО
https://www.facebook.com/korchynskyi/videos/1724838974248294/



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Суд присяжных и в Украине? Вы вообще еб***сь все здесь? Походу Петруха спешит убийцу на обмен предоставлять на Срущенка или Грибочка или других залетных...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДело о покушении на Осмаева и Окуеву рассмотрит суд присяжных, - прокуратура
 
 
 
 
 
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