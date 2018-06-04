 Дело о покушении на Осмаева и Окуеву рассмотрит суд присяжных, - прокуратура

Злоумышленнику инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"31 мая в Подольском районном суде города Киева было проведено подготовительное судебное заседание, по результатам которого обвинительный акт назначен к рассмотрению по существу судом присяжных. Кроме того, судом удовлетворено ходатайство прокуратура и продлен срок содержания под стражей обвиняемому еще на два месяца. Следующее заседание состоится 5 июня 2018 года", - говорится в сообщении.

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Напомним, вечером 1 июня 2017 года в Киеве произошло покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву - чеченских добровольцев, участников АТО. Покушавшийся на убийство, представившийся французским журналистом и имевший документы гражданина Украины на имя Александра Дакара, несколько раз выстрелил в Осмаева, находясь в его автомобиле в Подольском районе Киева. В свою очередь, жена Осмаева Амина Окуева, которая воевала на Донбассе в рядах ВСУ, выстрелила в нападавшего и ранила его.

30 октября на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль в котором находилась Амина Окуева и Адам Осмаев был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.