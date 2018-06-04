 Сенцов попросил предоставить возможность исповедаться священнику УПЦ КП Клименту. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Сенцова, адресованного начальнику колонии, обнародованом на сайте "Голос Крыма".

В документе, в частности, сообщается, что Сенцов в заявлении "о предоставлении возможности вероисповедания" просит допустить к нему архиепископа Климента, так как "у него возникла необходимость исповедаться".

"Сегодняшнее мое заявление об отказе отказе свидания с ним, написанное ранее, прошу считать недействительным, так как был неверно информирован о правилах свиданий со священником", – говорится в документе.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Читайте также: Судя по комментариям "кремлевских прихлебателей", Москва уже готова на обмен Сенцова, - правозащитница Томак

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.