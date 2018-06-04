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 Сенцов попросил предоставить возможность исповедаться священнику УПЦ КП Клименту. ДОКУМЕНТ

Украинский режиссер Олег Сенцов, заключенный в России, согласился на встречу с крымским архиепископом УПЦ КП Климентом, который специально для этой встречи прибыл на север России, потому что захотел исповедаться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Сенцова, адресованного начальнику колонии, обнародованом на сайте "Голос Крыма".

В документе, в частности, сообщается, что Сенцов в заявлении "о предоставлении возможности вероисповедания" просит допустить к нему архиепископа Климента, так как "у него возникла необходимость исповедаться".

"Сегодняшнее мое заявление об отказе отказе свидания с ним, написанное ранее, прошу считать недействительным, так как был неверно информирован о правилах свиданий со священником", – говорится в документе.

Сенцов попросил предоставить возможность исповедаться священнику УПЦ КП Клименту 01

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

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Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.

Источник: https://censor.net.ua/n3069702
 
 
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