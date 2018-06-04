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Все про:Голомша (20) иск (433) люстрация (697) суд (20966)

 Иск люстрированного замгенпрокурора Голомши о противоправности его увольнения суд рассмотрит в порядке упрощенного производства

В Окружном административном суде города Киева состоялось заседание по иску экс-заместителя генерального прокурора Николая Голомши.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Судова влада України", суд принял решение о продлении дальнейшего рассмотрения дела в порядке упрощенного производства без уведомления (вызова) сторон по имеющимся доказательствам, которые есть в материалах дела.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд впервые восстановил в должности люстрированного прокурора Майдана с выплатой зарплаты в 300 тыс. грн за "вынужденный прогул", - "Наші гроші". ВИДЕО

Напомним, Николай Голомша просит суд признать противоправным и отменить приказ генерального прокурора Украины о его увольнении с должности первого заместителя в связи с принятием Закона Украины "Об очистке власти". Также истец просит суд восстановить его в должности.

Генеральный прокурор Виталий Ярема 23 октября 2014 года уволил Николая Голомшу с должности первого заместителя генпрокурора. Согласно приказу от 23 октября, Голомша уволен в связи с прекращением трудового договора в соответствии с п. 7-2 ст. 36 Кодекса законов о труде, то есть из оснований, предусмотренных законом "Об очищении власти" (о люстрации).

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Источник: https://censor.net.ua/n3069701
 
 
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Как сладок запах "корыта"! Да у тебя блин пенсия 100 тысяч. Пойди отдохни "товарищ". Иск люстрированного замгенпрокурора Голомши о противоправности его увольнения суд рассмотрит в порядке упрощенного производства - Цензор.НЕТ 6476
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Люди ,поймите,если мы с вами не уничтожим ВСЕХ этих уродов тогда они уничтожат нас с вами и нашу Украину и у нас очень мало времени !!!
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Судя по Наему, Савченко и Саакашвили , тарифам и ценам , народ даже не двинется! Реакция у народа может быть как у недорезанной свиньи--отчаянная и уже запоздало бессмысленная! Увы!
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А чем Голомша хуже (лучше) сотрудника администрации Януковича Матиоса, посла Януковича в рф Ельченко или, напрыклад, начальника департамента овощного МИДа Климкинда? Люстрировали люстрировали да невылюстрировали?
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Мне от интересно, чы министр каномики злочынного уряду Азирова за люстрацию? Или Лешик Гончаренко?
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"вынужденный прогул"...- чювак просто лопату для гребли не вернул .
аксессуар простаивает и пылится.
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родына на клубнике заробыла,сто пудофф...))в стрыю можно,не горловка однако.
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Третий Майдан эту всю шоблу люстрирует в три дня и тогда Украина начнёт процветание.
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Лаври Піскуна не дають спокою? Хоче отримати звання "тричі замгенпрокурора України"?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИск люстрированного замгенпрокурора Голомши о противоправности его увольнения суд рассмотрит в порядке упрощенного производства
 
 
 
 
 
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