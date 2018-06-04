 Иск люстрированного замгенпрокурора Голомши о противоправности его увольнения суд рассмотрит в порядке упрощенного производства

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Судова влада України", суд принял решение о продлении дальнейшего рассмотрения дела в порядке упрощенного производства без уведомления (вызова) сторон по имеющимся доказательствам, которые есть в материалах дела.

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Напомним, Николай Голомша просит суд признать противоправным и отменить приказ генерального прокурора Украины о его увольнении с должности первого заместителя в связи с принятием Закона Украины "Об очистке власти". Также истец просит суд восстановить его в должности.

Генеральный прокурор Виталий Ярема 23 октября 2014 года уволил Николая Голомшу с должности первого заместителя генпрокурора. Согласно приказу от 23 октября, Голомша уволен в связи с прекращением трудового договора в соответствии с п. 7-2 ст. 36 Кодекса законов о труде, то есть из оснований, предусмотренных законом "Об очищении власти" (о люстрации).

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