 По-человечески понимаю, у нас красиво и безопасно, - Климкин предложил Lufthansa прорекламировать свои рейсы в Киев вместо рейсов в РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
"По-человечески понимаю, почему Люфтганза оказала предпочтение съемкам в Украине, а не в России: у нас красиво и безопасно. Но обманывать нельзя. Лучше снимать в Украине об Украине. Предлагаю на основе отснятого материала сделать классную рекламу своих рейсов в Киев", - написал он.
По-людськи розумію, чому Люфтганза надала перевагу зйомкам в Україні, а не в Росії:у нас гарно і безпечно. Але обманювати не можна. Краще знімати в Україні про Україну:) Пропоную на основі відзнятого матеріалу зробити класну рекламу своїх рейсів до Києва:) https://t.co/Al5aYosKDE— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 июня 2018 г.
Ранее авиакомпания Lufthansa в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в РФ, запустила в ротацию рекламный ролик полетов в эту страну, снятый в узнаваемой локации на жилых массивах Березняки и Русановка в Киеве. Ввиду негативной реакции на этот факт ролик был снят с ротации.
Как пояснил один из членов съемочной группы, решение снимать ролик об открытости РФ для туристов именно в Украине было принято ввиду того, что в России было очень тяжело получить разрешение на съемку. При этом подмены не должен был никто заметить, поскольку ролик предназначался исключительно для немецкой аудитории, хотя был запущен в ротацию на международном видеосервисе YouTube.
Трампу надо бы об этом подумать .
ИДИОТ ОДНОЗНАЧНО. Если не знаешь истории не лезь гамно сюда.
розовые очки, или явно приНздывает о безопастности в Украине.
Безопастно на улицах было при Кучме-Юшке: менты перевели на себя
денежные потоки от бандюков и безопастность на улицах более-менее держали.
Нынче Чикаго 30х годов по украински.. Конечно определенную лепту в это внесло АТО.
Но занятость нынешнего руководства МВД в дележе Приусов, рюкзаков и вертолетов «отвлекает» от борьбы за
безопастность. Крышовка наркоты, казино, крупных обменников 🙊🤑 тоже не поощряет лезть под пули из за какойто безопастности граждан.. Много молодых правильных ментов не в состоянии противостоять стырым командным кадрам, к сожалению. А на публику « прекрасная маркиза - все хорошо, все хорошо»🙁
Компания "М Инвест", связанная с предпринимателем Евгением Пригожиным, которого пресса окрестила "поваром Путина", занялась поисками золота в Судане, передает The Bell со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, в Судан уже направлены бойцы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", которая, также как и "Фабрика троллей", принадлежит Пригожину.
Соглашение о получении в концессию несколько участков на разведку и добычу золота в Судане было подписано с "М Инвест" в ноябре минувшего года на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева и суданского президента Омара Башира.
Эта же тема обсуждалась на встрече Владимира Путина с Баширом в присутствии главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в сочинской резиденции президента РФ в том же месяце. Тогда переговоры вела кейтеринговая компания Пригожина "Конкорд М".
По словам собеседников издания, подразделение "М Инвест" в Судане - Meroe Gold - уже приступило к разведке месторождения. На работах занято до 50 геологов и других специалистов.
Пригожин, знакомый с Путиным еще по Петербургу, с 2016 года находится под санкциями США. В феврале этого года он был обвинен во вмешательстве в американские выборы.
Гражданская война в Судане идет с момента обретения страной независимости в 1956 году. "После переговоров Башира с российскими властями, в Судан отправились не только российские геологи, но и сотрудники частных военных компаний", - пишет издание.