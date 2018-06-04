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 Политика Украины
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Все про:авиация (1703) Германия (3088) Россия (69498) авиасообщение (386) Климкин (1707)

 По-человечески понимаю, у нас красиво и безопасно, - Климкин предложил Lufthansa прорекламировать свои рейсы в Киев вместо рейсов в РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил авиакомпании Lufthansa сделать рекламу своих рейсов в Киев на основе отснятых в украинской столице материалов, использованных для рекламы ее рейсов в РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

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"По-человечески понимаю, почему Люфтганза оказала предпочтение съемкам в Украине, а не в России: у нас красиво и безопасно. Но обманывать нельзя. Лучше снимать в Украине об Украине. Предлагаю на основе отснятого материала сделать классную рекламу своих рейсов в Киев", - написал он.

Ранее авиакомпания Lufthansa в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в РФ, запустила в ротацию рекламный ролик полетов в эту страну, снятый в узнаваемой локации на жилых массивах Березняки и Русановка в Киеве. Ввиду негативной реакции на этот факт ролик был снят с ротации.

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Как пояснил один из членов съемочной группы, решение снимать ролик об открытости РФ для туристов именно в Украине было принято ввиду того, что в России было очень тяжело получить разрешение на съемку. При этом подмены не должен был никто заметить, поскольку ролик предназначался исключительно для немецкой аудитории, хотя был запущен в ротацию на международном видеосервисе YouTube.

Источник: https://censor.net.ua/n3069700
 
   
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У нас это где ? Если в Украине сейчас безопасно ,то Африка находится в Сибири .... По-человечески понимаю, у нас красиво и безопасно, - Климкин предложил Lufthansa прорекламировать свои рейсы в Киев вместо рейсов в РФ - Цензор.НЕТ 2042
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Не сумніваюся, у рускіх немає честі, це народ убивця!
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само себе лайкнуло - оригинально, чисто как николаевский жлоб...)))
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А тебе "честь" уже поімєла? Терпи, цифровий.
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это потому что он уехал из паРаши..если б он остался..то его бы там грохнули..
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...собутыльники после употребления паленной бояры в местном генделе
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А вже з Київа на мокшандію - "трансфер" оленями або собаками!
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Помницца весной 1991 года, когда гражданин РФ и СССР Климкинд и не думал ни о какой Украине, проходя обучение в мацковском физтехнеческом вузе, подлые цынични бандеры из киевского Динамо выходили на поле в желто-голубой форме с рекламой LuftHansa, чем вызывали зубовный скрежет у кацапо-комуняцкой массы. Ну то таке. Пути Господни неисповедимы в эпоху ришучих реФФорматоров
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а чё жалуемся?)) всё твое на месте,то меня считают занадто токсичным для цензора.))странно это,бо стрымуюсь,як можу.))
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Я уже навёл резкость и выбачывся, брате По-человечески понимаю, у нас красиво и безопасно, - Климкин предложил Lufthansa прорекламировать свои рейсы в Киев вместо рейсов в РФ - Цензор.НЕТ 9909
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Думаю он твиттеру ещё и предьяву сделает
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Это уважаемые недоразумени (как и Климкин ).
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Были у нес и Тарасюки и НО окончание фамилии не меняет сути. ВСЕ ДУБЫ СТОЕРОСОВЫЕ.
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Зато у нас были Дешиця и Сергеев! Человечища! Уволенные офшорным вассалом Хуйла
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Да не было у нас вообще нормальных. Или вассалы хуйла, или воообще приспособленци и карьеристы.
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Чего ж вы так воете и ссытесь кипятком, если он вассал ху₽Лишка, чебурятина из собачатины ?
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Что-то много непоняток с немецко говорящей страной. А может там уже везде расплодились агенты кгб в третьем поколении. Они работают с Меркель, в МИДе, в Люфтганзе, в СМИ, в сраной Немецкой волне т д Они подменили собой немцев. А немцы живут на Гоа????
Трампу надо бы об этом подумать .
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И эти европейцы еще что-то мычат по поводу операции с Бабченко, а самим подменить страну раз плюнуть.
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КацаПсины использовали даже Князя Ярослава Мудрого и его дочь Анну для своих паскудных целей похабных,что уж говорить о такой мелочи...
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Ты вообще придурок? Кацапов идиот вообще в те времена даже в планах не было.
ИДИОТ ОДНОЗНАЧНО. Если не знаешь истории не лезь гамно сюда. По-человечески понимаю, у нас красиво и безопасно, - Климкин предложил Lufthansa прорекламировать свои рейсы в Киев вместо рейсов в РФ - Цензор.НЕТ 9340
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Тебе чего надо Быдло?Это все происходило при встрече Макрона и Плешивого Педофила и это видел ВЕСЬ МИР...Баран пля
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Зачем психешь неучь? Ты вообще придурок и с тобой тяжело спорить. Так как ты вообще ебонутый. По-человечески понимаю, у нас красиво и безопасно, - Климкин предложил Lufthansa прорекламировать свои рейсы в Киев вместо рейсов в РФ - Цензор.НЕТ 4669
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Где вас неучей берут? По-человечески понимаю, у нас красиво и безопасно, - Климкин предложил Lufthansa прорекламировать свои рейсы в Киев вместо рейсов в РФ - Цензор.НЕТ 3110
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При общей правильной Критике пан Климкин давно не снимал
розовые очки, или явно приНздывает о безопастности в Украине.
Безопастно на улицах было при Кучме-Юшке: менты перевели на себя
денежные потоки от бандюков и безопастность на улицах более-менее держали.
Нынче Чикаго 30х годов по украински.. Конечно определенную лепту в это внесло АТО.
Но занятость нынешнего руководства МВД в дележе Приусов, рюкзаков и вертолетов «отвлекает» от борьбы за
безопастность. Крышовка наркоты, казино, крупных обменников 🙊🤑 тоже не поощряет лезть под пули из за какойто безопастности граждан.. Много молодых правильных ментов не в состоянии противостоять стырым командным кадрам, к сожалению. А на публику « прекрасная маркиза - все хорошо, все хорошо»🙁
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уверен..забанят... Климкин... Ты бы , на коленки сел...
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може для кацапляндії порадити Люфтганзі аикористати кадри з художніх та докумениальних фільмів про авіаторів 2 св. війни? "Лети на Люфтганзі до Дойчланд, сталінські соколи вас зіб'ють"
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Падаль КацаПсинская,вы не народ,вы КРЫСЫ и Суд В Гааге это докажет по Боингу.Шакалы позорные
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The Bell: после Сирии "повар Путина" отравился в Судан за золотом
Компания "М Инвест", связанная с предпринимателем Евгением Пригожиным, которого пресса окрестила "поваром Путина", занялась поисками золота в Судане, передает The Bell со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, в Судан уже направлены бойцы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", которая, также как и "Фабрика троллей", принадлежит Пригожину.
Соглашение о получении в концессию несколько участков на разведку и добычу золота в Судане было подписано с "М Инвест" в ноябре минувшего года на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева и суданского президента Омара Башира.
Эта же тема обсуждалась на встрече Владимира Путина с Баширом в присутствии главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в сочинской резиденции президента РФ в том же месяце. Тогда переговоры вела кейтеринговая компания Пригожина "Конкорд М".

По словам собеседников издания, подразделение "М Инвест" в Судане - Meroe Gold - уже приступило к разведке месторождения. На работах занято до 50 геологов и других специалистов.
Пригожин, знакомый с Путиным еще по Петербургу, с 2016 года находится под санкциями США. В феврале этого года он был обвинен во вмешательстве в американские выборы.
Гражданская война в Судане идет с момента обретения страной независимости в 1956 году. "После переговоров Башира с российскими властями, в Судан отправились не только российские геологи, но и сотрудники частных военных компаний", - пишет издание.
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Ничего себе вибачилась. То, что они сделали , они считают нормальным. Логистические міркування.Сколько окремих насчитали эти уроді?. Турбины вместо рф ы Крім отправили тоже из логистических міркувань .Немцы есть немцы
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В рейтинге качества для автомобильных дорог величайшая держава мира Рассея заняла 114-е место

По-человечески понимаю, у нас красиво и безопасно, - Климкин предложил Lufthansa прорекламировать свои рейсы в Киев вместо рейсов в РФ - Цензор.НЕТ 5693
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПо-человечески понимаю, у нас красиво и безопасно, - Климкин предложил Lufthansa прорекламировать свои рейсы в Киев вместо рейсов в РФ
 
 
 
 
 
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