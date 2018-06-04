 По-человечески понимаю, у нас красиво и безопасно, - Климкин предложил Lufthansa прорекламировать свои рейсы в Киев вместо рейсов в РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

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"По-человечески понимаю, почему Люфтганза оказала предпочтение съемкам в Украине, а не в России: у нас красиво и безопасно. Но обманывать нельзя. Лучше снимать в Украине об Украине. Предлагаю на основе отснятого материала сделать классную рекламу своих рейсов в Киев", - написал он.

По-людськи розумію, чому Люфтганза надала перевагу зйомкам в Україні, а не в Росії:у нас гарно і безпечно. Але обманювати не можна. Краще знімати в Україні про Україну:) Пропоную на основі відзнятого матеріалу зробити класну рекламу своїх рейсів до Києва:) https://t.co/Al5aYosKDE — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 июня 2018 г.

Ранее авиакомпания Lufthansa в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в РФ, запустила в ротацию рекламный ролик полетов в эту страну, снятый в узнаваемой локации на жилых массивах Березняки и Русановка в Киеве. Ввиду негативной реакции на этот факт ролик был снят с ротации.

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Как пояснил один из членов съемочной группы, решение снимать ролик об открытости РФ для туристов именно в Украине было принято ввиду того, что в России было очень тяжело получить разрешение на съемку. При этом подмены не должен был никто заметить, поскольку ролик предназначался исключительно для немецкой аудитории, хотя был запущен в ротацию на международном видеосервисе YouTube.