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 Политика Украины
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 МИД выразил решительный протест в связи неправомерным приговором Сущенко

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с неправомерным решением Московского городского суда от 04.06.2018 года об осуждении украинского журналиста Романа Сущенко до 12 лет лишения свободы за откровенно сфабрикованным обвинениям в "шпионаже".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии МИД.

В тексте отмечается: "Игнорирование судом доказанных стороной защиты фактов совершенной против Романа Сущенко провокации и грубой фальсификации дела является очередным свидетельством отсутствия правосудия в Российской Федерации.

Циничное пренебрежение Россией основополагающими правами человека свидетельствует о необходимости усиления международного давления на Москву с целью прекращения агрессии, репрессий и притеснений украинских граждан.

Требуем немедленно отменить незаконное решение по делу Романа Сущенко, освободить его из-под стражи и обеспечить беспрепятственное возвращение в Украину.

Призываем мировое сообщество, международные правозащитные институты принять все возможные правовых и политических мер с целью освобождения и возвращения в Украину Романа Сущенко и других граждан Украины, которые стали заложниками кремлевского режима в условиях продолжающейся агрессии против нашего государства".

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко свою вину не признал в полном объеме.

Московский городской суд 4 июня вынес приговор незаконно удерживаемому в российском СИЗО украинскому журналисту информагентства "Укринформ" Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима.

Источник: https://censor.net.ua/n3069698
 
 
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Отсидит и наверно больше так не будет в Мордор с удовольствием рваться....
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решительно вбрався в тройки шахидские...крайофф просто нема.
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подлости фашиствующей паРаши нет предела!
человек арестован и приговорен рашистским судилищем ни за что.
арестован был подло, тайно.
смерть азиопской паРаше! смерть рашистам!



Задержание на паРаше.
30 сентября 2016 года Роман Сущенко был задержан ФСБ паРаши в масквабаде, куда он поехал навестить своего двоюродного брата.
О задержании Федеральной службой безопасности паРаши украинского журналиста Романа Сущенко стало известно случайно - российские правозащитники, инспектируя Лефортовское СИЗО на маскве, обнаружили там человека, который представился журналистом из Украины. "Мы совершенно случайно встретили в камере карантинного отделения Лефортовской тюрьмы 47-летнего гражданина Украины Романа Сущенко.
Он рассказал, что он журналист, которого обвиняют в шпионаже. Подробностей своего задержания и обвинений, которые ему предъявили, Сущенко не смог нам сообщить", - рассказала член Общественной наблюдательной комиссии масквы Зоя Светова.
Супруга Романа Сущенко сообщила, что несколько дней назад он поехал на маскву к родственникам, откуда должен был вернуться в Париж 2 октября, но не прилетел в назначенное время. Телефон мужа не отвечал, а масковские родственники намекнули, что у него проблемы с силовыми органами.
ФСБ обосРашки подтвердила арест Сущенко по обвинению в шпионаже, опубликовав видео его задержания.
http://news.liga.net/politics/video/opublikovano_video_zaderzhaniya_v_rf_zhurnalista_sushchenko Сотрудники ФСБ эРэфии заявили, что задержанный украинский журналист Роман Сущенко якобы является сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины.
2 октября 2016 года, решением рассейского судилища, журналист был арестован на два месяца.
7 октября 2016 года ему было предъявлено обвинение в шпионаже. Украинская разведка причастность Сущенко к ведомству опровергла.
26 апреля 2017 года незаконно удерживаемого в рассейской педерации по сфабрикованному обвинению в шпионаже на разведку Минобороны украинского журналиста Романа Сущенко оставили под арестом до конца июня.
4 июня 2018 года масквабадское городское судилище вынесло приговор незаконно удерживаемому в масквабадском СИЗО Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима.
Семья. Женат. Имеет дочь Юлию и сына Максима. Семья проживает во Франции.
позор фашистской паРаше! будьте вы прокляты, рашисты!
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Заговор врачей в СССРе дохлом с целью ликвидировать Хунту Джугашвили был в 1948 году.Сегодня режиссер Сенцов,журналист Сущенко и Саша Кольченко и другие украинцы находящиеся в ГУЛАГе кацаПсинскам хотят сбросить Хунту Плешивого Педофила....
Ничего личного просто аналогия событий..., просто вспомнилась та далекая советская бредятина 70 летней давности...
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Ха! Обращать внимание на отсутствие "правосудия", и совершенно не замечать ОТСУТСТВИЕ СТРАНЫ, вместо который лишь БАНДИТСКИЙ КРАЙ!
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Я напишу непопулярную и неприятную правду! МЫ САМИ ВСЕГДА ВИНОВНЫ В СОБСТВЕННЫХ БЕДАХ. Какого чёрта он попёрся в бандитский край, на территорию агрессора и оккупанта? У меня тоже есть друзья и родственники (там), однако я отдаю себе отчёт, что во-первых ехать в паРашу с 2014 года (или транзитом) это предательство для гражданина Украины (НЕ РАБА и НЕ ХОЛОПА), во-вторых полная БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ и БЕСПЕЧНОСТЬ. Ну, коль решил искать "на жопу приключений" и найдя их, то отвечай сам за СОБСТВЕННЫЕ ПОСТУПКИ, Украина (как народ и страна) не обязана спасать твою глупую задницу.
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Впаяйте сразу нескольким кацапам, сидящим в тюрьмах здесь, в два раза больше. И не обменивайте. Вот тогда за поребриком подумают несколько раз, прежде чем так себя нагло вести с гражданами другой страны. Но здесь ведь соплежуи барыжные, у которых с расеянией бизнес общий. Как они себе такое могут позволить? Вот поэтому будем и дальше читать новости о том, что еще одному украинцу дали нехилый срок...

P.S. А народец пузыри попускает в инете и все забудет очень быстро...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД выразил решительный протест в связи неправомерным приговором Сущенко
 
 
 
 
 
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