Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии МИД.
В тексте отмечается: "Игнорирование судом доказанных стороной защиты фактов совершенной против Романа Сущенко провокации и грубой фальсификации дела является очередным свидетельством отсутствия правосудия в Российской Федерации.
Циничное пренебрежение Россией основополагающими правами человека свидетельствует о необходимости усиления международного давления на Москву с целью прекращения агрессии, репрессий и притеснений украинских граждан.
Требуем немедленно отменить незаконное решение по делу Романа Сущенко, освободить его из-под стражи и обеспечить беспрепятственное возвращение в Украину.
Призываем мировое сообщество, международные правозащитные институты принять все возможные правовых и политических мер с целью освобождения и возвращения в Украину Романа Сущенко и других граждан Украины, которые стали заложниками кремлевского режима в условиях продолжающейся агрессии против нашего государства".
Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко свою вину не признал в полном объеме.
Московский городской суд 4 июня вынес приговор незаконно удерживаемому в российском СИЗО украинскому журналисту информагентства "Укринформ" Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима.
человек арестован и приговорен рашистским судилищем ни за что.
арестован был подло, тайно.
смерть азиопской паРаше! смерть рашистам!
Задержание на паРаше.
30 сентября 2016 года Роман Сущенко был задержан ФСБ паРаши в масквабаде, куда он поехал навестить своего двоюродного брата.
О задержании Федеральной службой безопасности паРаши украинского журналиста Романа Сущенко стало известно случайно - российские правозащитники, инспектируя Лефортовское СИЗО на маскве, обнаружили там человека, который представился журналистом из Украины. "Мы совершенно случайно встретили в камере карантинного отделения Лефортовской тюрьмы 47-летнего гражданина Украины Романа Сущенко.
Он рассказал, что он журналист, которого обвиняют в шпионаже. Подробностей своего задержания и обвинений, которые ему предъявили, Сущенко не смог нам сообщить", - рассказала член Общественной наблюдательной комиссии масквы Зоя Светова.
Супруга Романа Сущенко сообщила, что несколько дней назад он поехал на маскву к родственникам, откуда должен был вернуться в Париж 2 октября, но не прилетел в назначенное время. Телефон мужа не отвечал, а масковские родственники намекнули, что у него проблемы с силовыми органами.
ФСБ обосРашки подтвердила арест Сущенко по обвинению в шпионаже, опубликовав видео его задержания.
http://news.liga.net/politics/video/opublikovano_video_zaderzhaniya_v_rf_zhurnalista_sushchenko Сотрудники ФСБ эРэфии заявили, что задержанный украинский журналист Роман Сущенко якобы является сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины.
2 октября 2016 года, решением рассейского судилища, журналист был арестован на два месяца.
7 октября 2016 года ему было предъявлено обвинение в шпионаже. Украинская разведка причастность Сущенко к ведомству опровергла.
26 апреля 2017 года незаконно удерживаемого в рассейской педерации по сфабрикованному обвинению в шпионаже на разведку Минобороны украинского журналиста Романа Сущенко оставили под арестом до конца июня.
4 июня 2018 года масквабадское городское судилище вынесло приговор незаконно удерживаемому в масквабадском СИЗО Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима.
Семья. Женат. Имеет дочь Юлию и сына Максима. Семья проживает во Франции.
позор фашистской паРаше! будьте вы прокляты, рашисты!
Ничего личного просто аналогия событий..., просто вспомнилась та далекая советская бредятина 70 летней давности...
P.S. А народец пузыри попускает в инете и все забудет очень быстро...