 МИД выразил решительный протест в связи неправомерным приговором Сущенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии МИД.

В тексте отмечается: "Игнорирование судом доказанных стороной защиты фактов совершенной против Романа Сущенко провокации и грубой фальсификации дела является очередным свидетельством отсутствия правосудия в Российской Федерации.

Циничное пренебрежение Россией основополагающими правами человека свидетельствует о необходимости усиления международного давления на Москву с целью прекращения агрессии, репрессий и притеснений украинских граждан.

Требуем немедленно отменить незаконное решение по делу Романа Сущенко, освободить его из-под стражи и обеспечить беспрепятственное возвращение в Украину.

Призываем мировое сообщество, международные правозащитные институты принять все возможные правовых и политических мер с целью освобождения и возвращения в Украину Романа Сущенко и других граждан Украины, которые стали заложниками кремлевского режима в условиях продолжающейся агрессии против нашего государства".

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко свою вину не признал в полном объеме.

Московский городской суд 4 июня вынес приговор незаконно удерживаемому в российском СИЗО украинскому журналисту информагентства "Укринформ" Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима.