 Денисова и Супрун договорились объединить усилия, чтобы медиков допустили к украинским узникам РФ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на портал омбудсмена.
Людмила Денисова во время встречи рассказала, что сегодня в тюрьмах России находятся около сотни украинских политзаключенных. При этом четверо украинцев объявили голодовку: режиссер Олег Сенцов, Александр Шумков, активисты Александр Кольченко и Владимир Балух.
Омбудсмен отметила, что неоднократно обращалась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и советнику президента РФ, председателю Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой организовать ее визит к заключенным украинцам.
Однако, по словам Денисовой, никакого содействия с российской стороны она на данный момент она не получила. Михаил Федотов утверждал, что написал нужные запросы к своему руководству для осуществления визита украинского омбудсмена. Но до сегодняшнего дня об их результатах ничего неизвестно.
Людмила Денисова выразила обеспокоенность тем, что состояние украинцев с каждым днем ухудшается. Об этом почти ежедневно ей сообщают семьи и адвокаты осужденных.
"Наиболее категорически на голодовку настроен Олег Сенцов", - рассказала Ульяне Супрун омбудсмен.
Людмила Денисова отметила, что процесс переговоров с РФ продолжается. Со своей стороны, она продолжает настаивать на необходимости медицинского обследования политзаключенных украинскими или международными врачами.
Ульяна Супрун поддержала уполномоченного и отметила, что Минздрав готов предоставить качественные медицинские услуги задержанным украинцам, если Россия даст на это согласие.
Кроме того, на встрече обсудили создание рабочей группы по совершенствованию системы защиты персональных данных, в частности, в системе реестров Минздрава.
Омбудсмен подчеркнула необходимость продолжения налаживания каналов коммуникации. В конце встречи Людмила Денисова и Ульяна Супрун договорились о подписании Меморандума о сотрудничестве, чтобы была прямая связь между офисом омбудсмена и Министерством здравоохранения.
Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.
Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.
К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.