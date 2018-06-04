 Денисова и Супрун договорились объединить усилия, чтобы медиков допустили к украинским узникам РФ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на портал омбудсмена.

Людмила Денисова во время встречи рассказала, что сегодня в тюрьмах России находятся около сотни украинских политзаключенных. При этом четверо украинцев объявили голодовку: режиссер Олег Сенцов, Александр Шумков, активисты Александр Кольченко и Владимир Балух.

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Омбудсмен отметила, что неоднократно обращалась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и советнику президента РФ, председателю Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой организовать ее визит к заключенным украинцам.

Однако, по словам Денисовой, никакого содействия с российской стороны она на данный момент она не получила. Михаил Федотов утверждал, что написал нужные запросы к своему руководству для осуществления визита украинского омбудсмена. Но до сегодняшнего дня об их результатах ничего неизвестно.

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Людмила Денисова выразила обеспокоенность тем, что состояние украинцев с каждым днем ​​ухудшается. Об этом почти ежедневно ей сообщают семьи и адвокаты осужденных.

"Наиболее категорически на голодовку настроен Олег Сенцов", - рассказала Ульяне Супрун омбудсмен.

Людмила Денисова отметила, что процесс переговоров с РФ продолжается. Со своей стороны, она продолжает настаивать на необходимости медицинского обследования политзаключенных украинскими или международными врачами.

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Ульяна Супрун поддержала уполномоченного и отметила, что Минздрав готов предоставить качественные медицинские услуги задержанным украинцам, если Россия даст на это согласие.

Кроме того, на встрече обсудили создание рабочей группы по совершенствованию системы защиты персональных данных, в частности, в системе реестров Минздрава.

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Омбудсмен подчеркнула необходимость продолжения налаживания каналов коммуникации. В конце встречи Людмила Денисова и Ульяна Супрун договорились о подписании Меморандума о сотрудничестве, чтобы была прямая связь между офисом омбудсмена и Министерством здравоохранения.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

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Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.