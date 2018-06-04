 Приглашаю вас быть соавторами и соучредителями украинского успеха, - Порошенко на встрече с представителями испанского бизнеса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.
В частности, Глава государства отметил стабилизацию макроэкономической ситуации и восстановление экономического роста, стабилизацию банковского и финансового сектора, проведение судебной реформы и реформы энергетического сектора, проведение децентрализации и дерегуляции, развитие инфраструктуры, создание прозрачных условий для приватизации.
"Украина – правильное место и время для инвестирования. Мы очень заинтересованы в росте инвестиций", - подчеркнул Глава государства.
"Приглашаю вас быть соавторами и соучредителями украинского успеха. Уверен, что это хорошее дело", - добавил Президент.
Глава государства также рассказал о результатах переговоров с испанским Премьер-министром. "Важно и символично, что первая встреча нового Премьер-министра была с украинской делегацией. Это хороший знак, и очень благодарен за это", - отметил Президент.
Кто за вас зрадофилов будет писать?! Пушкин?!
Или это типа уже достоинства?
2. На оффшорном счету 150 долларов.
Ну и чтобы уж два раза не ходить
Журнал Forbes представил очередной рейтинг миллиардеров 2018 года.
Что касается представителей Украины:
1. Р. Ахметов 5,5 миллиардов долларов.
2. К. Жеваго 1,6 миллиарда долларов.
3. Ю.Косюк 1,5 миллиарда долларов..
4. В. Пинчук 1,4 миллиарда долларов,
5. Г. Боголюбов 1,2 миллиарда долларов.
6. И. Коломойский 1 миллиард долларов.
7. В. Новинский 1 миллиард долларов. (Еще год назад Новинский не входил в данный список Forbes.)
....
11. П. Порошенко 600 миллионов
(До того, как стать Президентом, у него было около 1,6 миллиардов.
Деньги Порошенка были потрачены на восстановление ПВО Киева, закупку вооружения для ВСУ, и на лечение и восстановлени раненых украинских воинов)
Веселись.
Це перемоха.
http://ua24ua.net/poroshenko-i-ko-gotovyat-sebe-platsdarm-v-ispanii-vivodya-sredstva-i-skupaya-nedvigimost/
В Борисполе уже три самолета с шоколадом и два с оффшорами, готовые в любой момент к взлету.
мне одному кажется что Петр Алексеич путает свой личный успех с государственным?
Тебе что нарисовать - рост экономики, или падение цен на коммунальные?
Им верить - себя не уважать...
которые "проводит" Украина
для создания "комфортных" условий для инвесторов и бизнеса.
Украина - это я. Вы разве этого еще не знали?
https://censor.net.ua/video_news/3069614/vse_delalos_dlya_togo_chtoby_nasha_kommercheskaya_deyatelnost_ostanovilas_kompaniya_dortmund_kabel_prosit
Приглашаю вас быть соавторами и соучредителями украинского успеха, - Порошенко на встрече с представителями испанского бизнеса
----ЦЕ ЖАРТ ЯКИЙСЬ ???? чи Порошенко тролить ?
😎
Така реальна картина в Україні, яка в часі співпадає з роками президентства Порошенка і у великій мірі є наслідком його діяльності . Його відповідальність можна розділити на дві частини: пряма відповідальність за виконання повноважень, передбачених ст.102 і 106 Конституції України і непряма відповідальність за негативні наслідки, які наступили внаслідок тотальної узурпації влади, через привласнення непередбачених Конституцією (тобто незаконних) повноважень.
Найбільшою загрозою для України є руйнування Порошенком парламентаризму в Україні, яке він розпочав ще в процесі виборів до парламенту через зумисне збереження більшості членів ЦВК, повноваження, яких закінчилися. Формування кандидатів на вибори власної політичної сили з розмаїтих пройдисвітів і корумпованих елементів, сприяння фальсифікації виборіцв.
1). Таким чином Порошенко взяв під контроль парламент, перетворивши його у свою маріонетку, що призвело до тотальних негативних - загрозливих наслідків для України: формування малокомпетентного і висококорумпованого уряду( безпосередню участь у призначенні корумпованих фігур, зокрема прем'єра Гройсмана) брав на себе сам Порошенко, який нездатний вивести Україну з глибокої соціально-економічної кризи, а навпаки, тільки поглиблює її.
2). Порошенко має пряме відношення до руйнування банківської системи України, величезного пограбування юридичних і фізичних осіб через корупційні схеми керівництва НБУ, яке комплектував і покривав особисто Порошенко.
3). Порошенко проштовхнув судівську антиреформу, чим вплинув на значне погіршення стану в судівництві і правовом3 захисті громадян.
4). Порошенко блокує реформування в системі оборони і безпеки ( МОУ СБУ)
5). Порошенко провалив організацію оборони на фронті ( за його наказом через оголошення двохтижневого "перемир'я", Росія безперешкодно завела танки, ракети, артилерію та ін. на територію України ( не чинити перешкод така була воля Порошенка).
За його згодою було здійснено обмін звільнення Слов'янська на здачу окупантам Донецька( команда не перешкоджати передислокації московських окупаційних банд Гіркіна - Стрелкова з Слов'янська в Донецьк. За цей злочин має нести безпосередню відповідальність Верховний Головнокомандувач Порошенко. Порошенко не виконав імперативну вимогу Конституції і Закону про оборону - не запровадив воєнного стану в зоні бойових дій і в прилеглих до неї районах.
Така злочинна поведінка Порошенка призвела до надзвичайно тяжких наслідків і великих людських жертв та втрат територій. Він несе відповідальність за Іловайську трагічну поразку, бо замість організації належної оборони, він забавлявся військовим парадом, тримаючи біля себе начальника Генштабу - Головгнокомандуючого ЗСУ і Міністра оборони України. Порошенко завів Україну в путінський капкан так званих Мінських домовленностей і вперто дотримується їх досі, замість того аби шукати з них вихід. Адже, за Мінським договорняком, в який допомогала затягнути маріонетку Порошенка подруга Путіна фрау Меркель, Росія миротворець, а не сторона конфлікту.
Порошенко відповідальний за повний провал Української дипломатії, бо у світі досі трактують російську війну проти України як конфлікт на Сході України або конфлікт на Донбасі, тобто внутрішній конфлікт. А Україна мовчки спостерігає таку брехню, не протестуючи проти такого трактування. Порошенко і його попугаї у ВРУ сприяють тому, бо наявність дипломатичних відносин України з державою-агресором РФ збиває з пантелику іноземні держави і вони справді сприймають цю війну як внутрішній конфлікт помилково, а іншим, таким як керівництво Німеччини вигідно прикидатися, бо п. Меркель хоче дружити з Росією і прикидатися другом України( Північний потік-2 і фейкове виконання санкцій німецькими компаніями, тому підтвердження).
Більше того, хіба Порошенко і його мафіозна банда хоче чогось іншого? Порошенко сам успішно розвиває свій бізнес в Росії ( там у нього не лише Липецька фабрика, а ціла низка підприємств). Це вже персональний злочин, від якого він ніяк не відкрутиться. Тож, не дивно, що Порошенко здійснює злочинну політику сприяння агресору: Україна не просто нарощує торгівлю з Росією, вона торгує з РФ стратегічними матеріалами. В 2017 р. з України в Росію відправлено понад 600 тис. титанового концентрату, а це стратегічний матеріал для виготовлення снарядів, ракет, літаків та ін. зброї, з якої вбивають українців. А ще, крім того поступає титанова напівсировина з заводу "Крим-титан", що належить московському прихвосню Фірташа. І на цей завод у Крим поступає електроенергія з України! До речі, досі не скасований закон про вільну економічну зону "Крим".
Можна ще дуже багато наводити фактів, на підтвердження таємних домовленностей Порошенка з Путіним. В підтвердження сказаному - толерування московської "пятої колони" Порошенком, преференції для російського бізнесу в Україні, безперешкодної підривної діяльності московських спецслужб, замаскованих під московську православну церкву, "гуманітарні організації", журналістів т.що.
Хочу нагадати тим "експертам", "соціологам",які оцінюють діяльність Порошенка 5 на 5 за 10 бальною шкалою, що вони мерзотники - співучасники злочинів Порошенка. І за це їм прийдеться нести відповідальність, принаймні обструкцією суспільством, бо з мораллю вони не дружать. А на Порошенка чекає кримінальна відповідальність за те, що він натворив.
Пом'якшуючою обставиною для нього могла б стати відмова брати участь у наступних виборах. Але чи члени його ОЗУ дозволять йому це зробити, якщо він раптом і захотів би. Питання?!
Степан Хмара
http://ua24ua.net/stepan-hmara-chotiri-roki-maroderstva-i-ruynuvannya-dergavi-taka-realna-kartina-v-ukraini-yaka-v-chasi-spivpadae-z-rokami-prezidentstva-poroshenka/
🙃🤑
(04.06.18 19:50) http://censor.net.ua/n3069693
"Президент Петр Порошенко во время официального визита в Испанию встретился с представителями испанского бизнеса ...
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента"
(03.06.18 15:50) https://censor.net.ua/news/3069458/
Мы уверенно движемся в Европу, - Порошенко во время встречи с украинской общиной Испании
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента"
=======
=1. оба раза со ссылкой на Администрацию Президента
=2. испанская пресса деликатно находится в сторонке.
Хотя казалось бы
(02.06.18 14:39) https://censor.net.ua/news/3069390/
Порошенко 2-4 июня посетит Мадрид: первый за последние 22 года официальный визит президента Украины в Испанию
.
Сумна динаміка зміни чисельності населення України ілюструється нижченаведеним графіком: за перший рік правління чисельністнаселення України зменшилась на 3млн (друга світова за 4,5 роки на 11 млн- 2,5 мл за рік)
Загалом з 1991 по 2018 рік населення скоротилось на 10 млн! як за 4 роки другої світової!
"ПИР ВО ВРЕЬЯ ЧУМЬІ"