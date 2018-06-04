EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  1076  70
Все про:бизнес (1079) инвестиции (824) Испания (468) Порошенко (14898)

 Приглашаю вас быть соавторами и соучредителями украинского успеха, - Порошенко на встрече с представителями испанского бизнеса

Президент Петр Порошенко во время официального визита в Испанию встретился с представителями испанского бизнеса. Глава государства проинформировал о реформах, которые проводит Украина для создания комфортных условий для инвесторов и бизнеса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

Смотрите: Украина и Испания вскоре подпишут ряд двусторонних соглашений, в частности об избежании двойного налогообложения и соцзащите украинцев, - Порошенко. ВИДЕО+ФОТО

В частности, Глава государства отметил стабилизацию макроэкономической ситуации и восстановление экономического роста, стабилизацию банковского и финансового сектора, проведение судебной реформы и реформы энергетического сектора, проведение децентрализации и дерегуляции, развитие инфраструктуры, создание прозрачных условий для приватизации.

"Украина – правильное место и время для инвестирования. Мы очень заинтересованы в росте инвестиций", - подчеркнул Глава государства.

"Приглашаю вас быть соавторами и соучредителями украинского успеха. Уверен, что это хорошее дело", - добавил Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко уволил главу Татарбунарской райадминистрации из-за непередачи инвестору земучастка под солнечную электростанцию

Глава государства также рассказал о результатах переговоров с испанским Премьер-министром. "Важно и символично, что первая встреча нового Премьер-министра была с украинской делегацией. Это хороший знак, и очень благодарен за это", - отметил Президент.

Источник: https://censor.net.ua/n3069693
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Петя ,у тебя не может быть соавторов у тебя могут быть только подельники ,и ты петя очень скоро со всеми своими подельниками-ворами,будете отвечать ...
 показать весь комментарий
 
 
скучно...совсем разленились... а про лыпецкуюфабрику?! а про 150 долларов в офшорах?
Кто за вас зрадофилов будет писать?! Пушкин?!

 показать весь комментарий
 
 
А что, Липецкая фабрика и оффшоры куда-то исчезли??
Или это типа уже достоинства?
 показать весь комментарий
 
 
1. Липецкая фабрика давно закрыта, ее имущество под арестом.
2. На оффшорном счету 150 долларов.

Ну и чтобы уж два раза не ходить
Журнал Forbes представил очередной рейтинг миллиардеров 2018 года.
Что касается представителей Украины:

1. Р. Ахметов 5,5 миллиардов долларов.
2. К. Жеваго 1,6 миллиарда долларов.
3. Ю.Косюк 1,5 миллиарда долларов..
4. В. Пинчук 1,4 миллиарда долларов,
5. Г. Боголюбов 1,2 миллиарда долларов.
6. И. Коломойский 1 миллиард долларов.
7. В. Новинский 1 миллиард долларов. (Еще год назад Новинский не входил в данный список Forbes.)
....
11. П. Порошенко 600 миллионов
(До того, как стать Президентом, у него было около 1,6 миллиардов.
Деньги Порошенка были потрачены на восстановление ПВО Киева, закупку вооружения для ВСУ, и на лечение и восстановлени раненых украинских воинов)
 показать весь комментарий
 
 
долбоеб, ты все напутал. это сейчас 1.6 млрд. а в 15-м было 960 млн. садись-два.
 показать весь комментарий
 
Ну ты и рассмешил народ Запрошую вас бути співавторами та співзасновниками українського успіху, - Порошенко на зустрічі з представниками іспанського бізнесу - Цензор.НЕТ 4669 Запрошую вас бути співавторами та співзасновниками українського успіху, - Порошенко на зустрічі з представниками іспанського бізнесу - Цензор.НЕТ 4669 Запрошую вас бути співавторами та співзасновниками українського успіху, - Порошенко на зустрічі з представниками іспанського бізнесу - Цензор.НЕТ 4669теперь точно не скучно ... Запрошую вас бути співавторами та співзасновниками українського успіху, - Порошенко на зустрічі з представниками іспанського бізнесу - Цензор.НЕТ 4669 Запрошую вас бути співавторами та співзасновниками українського успіху, - Порошенко на зустрічі з представниками іспанського бізнесу - Цензор.НЕТ 4669 Запрошую вас бути співавторами та співзасновниками українського успіху, - Порошенко на зустрічі з представниками іспанського бізнесу - Цензор.НЕТ 4669
 показать весь комментарий
 
Так слушать правду порохоботам всегда скучно Приглашаю вас быть соавторами и соучредителями украинского успеха, - Порошенко на встрече с представителями испанского бизнеса - Цензор.НЕТ 121Если хочешь,чтобы не было скучно,расскажи,какой петя молодец Приглашаю вас быть соавторами и соучредителями украинского успеха, - Порошенко на встрече с представителями испанского бизнеса - Цензор.НЕТ 121от-то повеселимся ... Приглашаю вас быть соавторами и соучредителями украинского успеха, - Порошенко на встрече с представителями испанского бизнеса - Цензор.НЕТ 121
 показать весь комментарий
 
 
Порох молодец. А путин - хуйло.
Веселись.
 показать весь комментарий
 
 
Кацапы веселятся , ведь их сцарь вЯликий на весь мир известен , как ху**ло 😂
 показать весь комментарий
 
 
Ту чуток туповатый ,ну как и все порохоботы Запрошую вас бути співавторами та співзасновниками українського успіху, - Порошенко на зустрічі з представниками іспанського бізнесу - Цензор.НЕТ 5371я же просил тебя рассказать,какой петя молодец ,то бишь чем именно он молодец ,тем что освободил Донбасс за две недели ,тем,что бизнес свой продал ,тем что коррупцию победил,тем что народ стал богаче,здоровей и счастливей ,тем что на мальдивы слетал позагорать ,когда пацаны в холодных окопах гибли ... Запрошую вас бути співавторами та співзасновниками українського успіху, - Порошенко на зустрічі з представниками іспанського бізнесу - Цензор.НЕТ 5371ну т с тем,что путин-ху*ло я полностью согласен ,хотя петя ху*ло ничуть не меньше а скорей всего даже больше ... Запрошую вас бути співавторами та співзасновниками українського успіху, - Порошенко на зустрічі з представниками іспанського бізнесу - Цензор.НЕТ 5371
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Скоро в Іспанії буде більше українців, ніж в Україні.
Це перемоха.
 показать весь комментарий
 
 
А соучредителем у тебя Петя ,может быть только Коля хороший парень и ему подобные !!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а николаевский скупщик краденного сахара не подойдёт Олежек...?)))
 показать весь комментарий
 
 
Да, кто-то из ее предков был не очень хорошим рыцарем...
 показать весь комментарий
 
 
Німеччина витрачає на оборону менше 2% від ВВП.Президент США попередив що вони двічі подумають чи допомагати країні-члену НАТО, що зазнала нападу, якщо та не платить внесок до бюджету ‎союзу.‎Половину усіх витрат утримує американський налогоплатник, приблизно третину всієї військової потужності Альянсу припадає на американських військових.
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко и Ко готовят себе плацдарм в Испании, выводя средства и скупая недвижимость
http://ua24ua.net/poroshenko-i-ko-gotovyat-sebe-platsdarm-v-ispanii-vivodya-sredstva-i-skupaya-nedvigimost/
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ага.
В Борисполе уже три самолета с шоколадом и два с оффшорами, готовые в любой момент к взлету.

 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
О,Фамилия Кондитера в титре,ща налетят Матадоры РАБссии на испанскую Корриду......... Приглашаю вас быть соавторами и соучредителями украинского успеха, - Порошенко на встрече с представителями испанского бизнеса - Цензор.НЕТ 4153 Приглашаю вас быть соавторами и соучредителями украинского успеха, - Порошенко на встрече с представителями испанского бизнеса - Цензор.НЕТ 4153
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
На РАБссии на руках оружия,больше чем всё население Украины,ну ты и дятел........Станица Кущевская на Кубани тебе в дупло Стволов больше чем бандюков в 3 раза.Так это СТАНИЦА всего лишь...
 показать весь комментарий
 
 
Ага, вон "Дортмунд Кабель" уже ощутил на себе все прелести бизнеса в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
У нашего президента Порошенко самые теплые отношения с Испанией.
 показать весь комментарий
 
он там на своей незадекларированной вилле греется
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
твой президент Плешивый Педофил,не гони горбатого до Стены...
 показать весь комментарий
 
 
Приглашаю вас быть соавторами и соучредителями украинского успеха, - Порошенко на встрече с представителями испанского бизнеса - Цензор.НЕТ 6899
мне одному кажется что Петр Алексеич путает свой личный успех с государственным?


 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Состояние Порошенко за 5 лет уменьшилось вдвое, в том числе и благодаря пожертвованиям на армию. А сколько на армию пожертвовала оппозиционная шобла "патриотов"? Приглашаю вас быть соавторами и соучредителями украинского успеха, - Порошенко на встрече с представителями испанского бизнеса - Цензор.НЕТ 3329
 показать весь комментарий
 
 
Предоставь ссылки на документы, а не на "воду".
 показать весь комментарий
 
 
А ну-ка не про 2015 давай, а 2018 покажи.
 показать весь комментарий
 
 
А хошь я тебе другие рисунки в Паинте сделаю?
Тебе что нарисовать - рост экономики, или падение цен на коммунальные?
 показать весь комментарий
 
 
Одна порохоботка заявляла что презик за свой счет полностью восстановил ПВО Киева...
Им верить - себя не уважать...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Личные активы Плешивого Педофила я подсчитал параллельно со Стасом Белковским пару лет назад.Получилось 28 годовых бюджетов Украины.Представили себе масштаб воровства? Приглашаю вас быть соавторами и соучредителями украинского успеха, - Порошенко на встрече с представителями испанского бизнеса - Цензор.НЕТ 224
 показать весь комментарий
 
 
Так и напрашивается детская фраза из фильма - "дядя Петя,вы дурак".
 показать весь комментарий
 
 
Глава государства проинформировал о потужных "реформах",
которые "проводит" Украина
для создания "комфортных" условий для инвесторов и бизнеса.
 показать весь комментарий
 
Офшорный хряк уже достал. Попиарился бы на чем-то другом, кроме раздачи медалек и стояния на парадах, но жопа уже в самолет и танк не лезет, а так же хочется на второй срок. Пингвин жирный.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Как говорил Аль Капоне,ГрязьПром и Роснефть самые нищие компании в мире.Забрали даже Пенсионные накопления РАБссиянцев для войны в Украине и Сирии... Приглашаю вас быть соавторами и соучредителями украинского успеха, - Порошенко на встрече с представителями испанского бизнеса - Цензор.НЕТ 4292
 показать весь комментарий
 
" Мы очень заинтересованы в росте инвестиций", - подчеркнул Глава государства
Украина - это я. Вы разве этого еще не знали? Приглашаю вас быть соавторами и соучредителями украинского успеха, - Порошенко на встрече с представителями испанского бизнеса - Цензор.НЕТ 7531
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Открыть любой бизнес в Испании для вас обойдется всего за 3 000 гривен.Вперед.. Приглашаю вас быть соавторами и соучредителями украинского успеха, - Порошенко на встрече с представителями испанского бизнеса - Цензор.НЕТ 4957Корриду позырите и отделение Каталонии от Испании... Приглашаю вас быть соавторами и соучредителями украинского успеха, - Порошенко на встрече с представителями испанского бизнеса - Цензор.НЕТ 2630 Приглашаю вас быть соавторами и соучредителями украинского успеха, - Порошенко на встрече с представителями испанского бизнеса - Цензор.НЕТ 4957
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Мой младший сын открывая бизнес в Чехии в 1992 году заплатил 200 долларов,плюс тогда снял квартирку в месяц за 50 баксов...,Сейчас инфляция....,все дорожает,даже пачка сигарет Приглашаю вас быть соавторами и соучредителями украинского успеха, - Порошенко на встрече с представителями испанского бизнеса - Цензор.НЕТ 6337
 показать весь комментарий
 
Все делалось для того, чтобы наша коммерческая деятельность остановилась, - компания "Дортмунд Кабель" просит Порошенко и Гройсмана защитить их от посягательств правоохранителей. ВИДЕО

https://censor.net.ua/video_news/3069614/vse_delalos_dlya_togo_chtoby_nasha_kommercheskaya_deyatelnost_ostanovilas_kompaniya_dortmund_kabel_prosit

Приглашаю вас быть соавторами и соучредителями украинского успеха, - Порошенко на встрече с представителями испанского бизнеса
----ЦЕ ЖАРТ ЯКИЙСЬ ???? чи Порошенко тролить ? Приглашаю вас быть соавторами и соучредителями украинского успеха, - Порошенко на встрече с представителями испанского бизнеса - Цензор.НЕТ 5055
 показать весь комментарий
 
 
Петя - спрости будівельне законодавство України, хоча б для сільськогосподарських та виробничих об'єктів.. Українські інвестори вони вже тут - їх не треба заманювати, але ж і давити їх не треба.. Скільки забудовників роками - маючи землю, маючи гроші та бажання побудувати - не можуть цього зробити через бюрократичні перепони...
 показать весь комментарий
 
 
Почитайте Конституцию мистер Президент. И выходите из запоя. Займитесь вашими обещаниями побороть коррупцию. Посадите 5 верных друзей по сингапурскому варианту. У вас остался еще год. Может это вам поможет не кончить так как ваш предшественник.

😎
 показать весь комментарий
 
 
Степан Хмара: Чотири роки мародерства і руйнування держави. Така реальна картина в Україні, яка в часі співпадає з роками президентства Порошенка
Така реальна картина в Україні, яка в часі співпадає з роками президентства Порошенка і у великій мірі є наслідком його діяльності . Його відповідальність можна розділити на дві частини: пряма відповідальність за виконання повноважень, передбачених ст.102 і 106 Конституції України і непряма відповідальність за негативні наслідки, які наступили внаслідок тотальної узурпації влади, через привласнення непередбачених Конституцією (тобто незаконних) повноважень.

Найбільшою загрозою для України є руйнування Порошенком парламентаризму в Україні, яке він розпочав ще в процесі виборів до парламенту через зумисне збереження більшості членів ЦВК, повноваження, яких закінчилися. Формування кандидатів на вибори власної політичної сили з розмаїтих пройдисвітів і корумпованих елементів, сприяння фальсифікації виборіцв.

1). Таким чином Порошенко взяв під контроль парламент, перетворивши його у свою маріонетку, що призвело до тотальних негативних - загрозливих наслідків для України: формування малокомпетентного і висококорумпованого уряду( безпосередню участь у призначенні корумпованих фігур, зокрема прем'єра Гройсмана) брав на себе сам Порошенко, який нездатний вивести Україну з глибокої соціально-економічної кризи, а навпаки, тільки поглиблює її.
2). Порошенко має пряме відношення до руйнування банківської системи України, величезного пограбування юридичних і фізичних осіб через корупційні схеми керівництва НБУ, яке комплектував і покривав особисто Порошенко.
3). Порошенко проштовхнув судівську антиреформу, чим вплинув на значне погіршення стану в судівництві і правовом3 захисті громадян.
4). Порошенко блокує реформування в системі оборони і безпеки ( МОУ СБУ)
5). Порошенко провалив організацію оборони на фронті ( за його наказом через оголошення двохтижневого "перемир'я", Росія безперешкодно завела танки, ракети, артилерію та ін. на територію України ( не чинити перешкод така була воля Порошенка).

За його згодою було здійснено обмін звільнення Слов'янська на здачу окупантам Донецька( команда не перешкоджати передислокації московських окупаційних банд Гіркіна - Стрелкова з Слов'янська в Донецьк. За цей злочин має нести безпосередню відповідальність Верховний Головнокомандувач Порошенко. Порошенко не виконав імперативну вимогу Конституції і Закону про оборону - не запровадив воєнного стану в зоні бойових дій і в прилеглих до неї районах.

Така злочинна поведінка Порошенка призвела до надзвичайно тяжких наслідків і великих людських жертв та втрат територій. Він несе відповідальність за Іловайську трагічну поразку, бо замість організації належної оборони, він забавлявся військовим парадом, тримаючи біля себе начальника Генштабу - Головгнокомандуючого ЗСУ і Міністра оборони України. Порошенко завів Україну в путінський капкан так званих Мінських домовленностей і вперто дотримується їх досі, замість того аби шукати з них вихід. Адже, за Мінським договорняком, в який допомогала затягнути маріонетку Порошенка подруга Путіна фрау Меркель, Росія миротворець, а не сторона конфлікту.

Порошенко відповідальний за повний провал Української дипломатії, бо у світі досі трактують російську війну проти України як конфлікт на Сході України або конфлікт на Донбасі, тобто внутрішній конфлікт. А Україна мовчки спостерігає таку брехню, не протестуючи проти такого трактування. Порошенко і його попугаї у ВРУ сприяють тому, бо наявність дипломатичних відносин України з державою-агресором РФ збиває з пантелику іноземні держави і вони справді сприймають цю війну як внутрішній конфлікт помилково, а іншим, таким як керівництво Німеччини вигідно прикидатися, бо п. Меркель хоче дружити з Росією і прикидатися другом України( Північний потік-2 і фейкове виконання санкцій німецькими компаніями, тому підтвердження).

Більше того, хіба Порошенко і його мафіозна банда хоче чогось іншого? Порошенко сам успішно розвиває свій бізнес в Росії ( там у нього не лише Липецька фабрика, а ціла низка підприємств). Це вже персональний злочин, від якого він ніяк не відкрутиться. Тож, не дивно, що Порошенко здійснює злочинну політику сприяння агресору: Україна не просто нарощує торгівлю з Росією, вона торгує з РФ стратегічними матеріалами. В 2017 р. з України в Росію відправлено понад 600 тис. титанового концентрату, а це стратегічний матеріал для виготовлення снарядів, ракет, літаків та ін. зброї, з якої вбивають українців. А ще, крім того поступає титанова напівсировина з заводу "Крим-титан", що належить московському прихвосню Фірташа. І на цей завод у Крим поступає електроенергія з України! До речі, досі не скасований закон про вільну економічну зону "Крим".

Можна ще дуже багато наводити фактів, на підтвердження таємних домовленностей Порошенка з Путіним. В підтвердження сказаному - толерування московської "пятої колони" Порошенком, преференції для російського бізнесу в Україні, безперешкодної підривної діяльності московських спецслужб, замаскованих під московську православну церкву, "гуманітарні організації", журналістів т.що.

Хочу нагадати тим "експертам", "соціологам",які оцінюють діяльність Порошенка 5 на 5 за 10 бальною шкалою, що вони мерзотники - співучасники злочинів Порошенка. І за це їм прийдеться нести відповідальність, принаймні обструкцією суспільством, бо з мораллю вони не дружать. А на Порошенка чекає кримінальна відповідальність за те, що він натворив.

Пом'якшуючою обставиною для нього могла б стати відмова брати участь у наступних виборах. Але чи члени його ОЗУ дозволять йому це зробити, якщо він раптом і захотів би. Питання?!
Степан Хмара

http://ua24ua.net/stepan-hmara-chotiri-roki-maroderstva-i-ruynuvannya-dergavi-taka-realna-kartina-v-ukraini-yaka-v-chasi-spivpadae-z-rokami-prezidentstva-poroshenka/
🙃🤑
 показать весь комментарий
 
 
А представників українського малого та середнього бізнесу не з оточення олігархів Порох хотів би запросити?
 показать весь комментарий
 
обратите ВНИМАНИЕ на любопытные детали



(04.06.18 19:50) http://censor.net.ua/n3069693
"Президент Петр Порошенко во время официального визита в Испанию встретился с представителями испанского бизнеса ...
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента"
(03.06.18 15:50) https://censor.net.ua/news/3069458/
Мы уверенно движемся в Европу, - Порошенко во время встречи с украинской общиной Испании
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента"
=======
=1. оба раза со ссылкой на Администрацию Президента
=2. испанская пресса деликатно находится в сторонке.

Хотя казалось бы

(02.06.18 14:39) https://censor.net.ua/news/3069390/
Порошенко 2-4 июня посетит Мадрид: первый за последние 22 года официальный визит президента Украины в Испанию
.
 показать весь комментарий
 
Хороший у нас президент , татаромордва позорная, бъется в истерике и ссытся кипятком при каждом его выступлении, просто упоминании о нем или даже вообще без такового...
 показать весь комментарий
 
"українського успіху, - Порошенко"

Сумна динаміка зміни чисельності населення України ілюструється нижченаведеним графіком: за перший рік правління чисельністнаселення України зменшилась на 3млн (друга світова за 4,5 роки на 11 млн- 2,5 мл за рік)

Загалом з 1991 по 2018 рік населення скоротилось на 10 млн! як за 4 роки другої світової!
"ПИР ВО ВРЕЬЯ ЧУМЬІ"




 показать весь комментарий
 
 
Подивилися іспанські бізнесмени на Петю та його делегацію та й подумали: "Цей дядько та його друзі успішно вкрадуть всі інвестиції та відіжмуть весь бізнес. Краще замість українського "успіху" будемо працювати в спокійній Європі".
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПриглашаю вас быть соавторами и соучредителями украинского успеха, - Порошенко на встрече с представителями испанского бизнеса
 
 
 
 
 
 вверх