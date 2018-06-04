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 Политика Украины, Происшествия
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 Будем продолжать всеми силами бороться за Сущенко, - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин подчеркнул, что борьба за освобождение Романа Сущенко будут продолжаться. Также он призвал к осторожности украинских болельщиков, планирующих посетить ЧМ в РФ.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом министр заявил в Twitter.

"Кто-то журналистов спасает, а кто-то - сажает. Хотя, от РФ никто другого и не ожидал. Будем всеми силами бороться за Романа и дальше. Еще раз призываю всех, кто собирается в Россию на Чемпионат мира по футболу, осознавать риски и угрозы, и не допустить беды. Роман, держитесь!" - написал он.

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Будем продолжать всеми силами бороться за Сущенко, - Климкин 01

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко свою вину не признал в полном объеме.

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Московский городской суд 4 июня вынес приговор незаконно удерживаемому в российском СИЗО украинскому журналисту информагентства "Укринформ" Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима.

Источник: https://censor.net.ua/n3069691
 
 
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может я и не прав, но больше бы внимания уделяли нашим воинам в плену
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не в полоні,а в заручниках.Війни ж немає,то ато,то оос...
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Да у этих мразей сейчас в голове как бы суд антикорупционный не принять .
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Наборолись. Так за 4 года свои ряхи поотъедали, что противно не только на них смотреть, но и просто слушать.
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звільняти треба,але останнім.Він туди поїхав в особистих справах і напевно не вважав їх ворогами.А могли б і пєтю з Мальдівів вкрасти,але тут він їм потрібніший.
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Главное ,что и Климкин и Порошенко ,знают ,что он будет обменен на Вышинского ,план захвата Вышинского был разработан в фсб и воплощён в Украине ,мол путин своих не бросает а Украина арестовывает журналистов и ВСЁ ,что сейчас происходит это сплошной пиар проворовавшихся уродов !!!
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угу...верим...Вон Порох уже в Испании всеми силами борется-борется , борется-борется..

И даже с королем Испании (который в мировой полит-элите полный ноль) поговорил на эту тему..
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АВасильев‏ @_BadAlbania 8 ч.8 часов назад

я предлагаю обменять 5 тыс тех 3.14дарасов, которые едут на ЧМ в раху, на Сенцова и остальных политзаключенных. Хорошая тема, как по мне.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБудем продолжать всеми силами бороться за Сущенко, - Климкин
 
 
 
 
 
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