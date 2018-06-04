 Будем продолжать всеми силами бороться за Сущенко, - Климкин

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом министр заявил в Twitter.

"Кто-то журналистов спасает, а кто-то - сажает. Хотя, от РФ никто другого и не ожидал. Будем всеми силами бороться за Романа и дальше. Еще раз призываю всех, кто собирается в Россию на Чемпионат мира по футболу, осознавать риски и угрозы, и не допустить беды. Роман, держитесь!" - написал он.

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Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко свою вину не признал в полном объеме.

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Московский городской суд 4 июня вынес приговор незаконно удерживаемому в российском СИЗО украинскому журналисту информагентства "Укринформ" Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима.