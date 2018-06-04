 Очередной бессмысленный и бесчеловечный приговор, - Гройсман о суде над Сущенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Премьер-министр отметил: "Очередной бессмысленный и бесчеловечный приговор, безосновательные обвинения и закрытый процесс. Московский городской суд признал украинского журналиста Романа Сущенко "шпионом" и избрал меру наказания - 12 лет строгого режима.

Мне трудно подобрать слова и прокомментировать этот очередное доказательство ярости и ненависти российской властной машины, которая, по сути, без суда и следствия крушит человеческие жизни. Будем делать все возможное в существующих условиях, чтобы освободить Романа и восстановить справедливость".

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко свою вину не признал в полном объеме.

Московский городской суд 4 июня вынес приговор незаконно удерживаемому в российском СИЗО украинскому журналисту информагентства "Укринформ" Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима.