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 Очередной бессмысленный и бесчеловечный приговор, - Гройсман о суде над Сущенко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман высказал свою позицию по поводу вынесения московским судом приговора украинскому журналисту Роману Сущенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Премьер-министр отметил: "Очередной бессмысленный и бесчеловечный приговор, безосновательные обвинения и закрытый процесс. Московский городской суд признал украинского журналиста Романа Сущенко "шпионом" и избрал меру наказания - 12 лет строгого режима.
Мне трудно подобрать слова и прокомментировать этот очередное доказательство ярости и ненависти российской властной машины, которая, по сути, без суда и следствия крушит человеческие жизни. Будем делать все возможное в существующих условиях, чтобы освободить Романа и восстановить справедливость".

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко свою вину не признал в полном объеме.

Московский городской суд 4 июня вынес приговор незаконно удерживаемому в российском СИЗО украинскому журналисту информагентства "Укринформ" Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима.

Источник: https://censor.net.ua/n3069689
 
   
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Бессмысленный?
Смысл очень даже есть.
Достаточно провести параллель между образом действия кацапского руководства и заправилами Медельинского наркокартеля.
Запугать людей убийствами, терактами и тюрьмой, заставить замолчать газеты и телевидение, искоренить любую оппозицию.
И тогда, подкупами и шантажом, попытаться легализовать себя и свою организацию.
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Если Медельинский картель, сражался исключительно с Колумбией и отчасти с США, то кацапский картель, противопоставляет себя всему миру.

Соответственно, и действует не только на территории рашки.
Война с Украиной на Донбасе, захват Крыма, террористические организации на Ближнем востоке, теракты в Европе.
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та шо вы нэ кажэтэ...на зиндан для медведчукчи катастрофически шекелей в бюджете бракуйе?
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Ничего Грося,над тобой суд будет быстрым и справедливым !!!
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