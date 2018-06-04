 Сенцов согласился на встречу с архиепископом УПЦ-КП Климентом, который приехал к нему в колонию, - сестра режиссера

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"Итог. Олег все-таки согласился на встречу с Климентом", - написала Н.Каплан на своей странице в соцсети Facebook в понедельник, 4 июня.

Ранее она сообщила, что ее брат отказался от встречи из атеистических убеждений. "К Олегу в Лабытнанги приехал архиепископ Климент... Но мы договаривались, что перед приездом я спрошу у Олега, хочет ли он этой встречи. Все-таки Олег не является сторонником религии, причем любой. Спрашивается, зачем нужны были эти договоренности? В общем, Олег категорически отказался", - написала Н.Каплан на своей странице в соцсети Facebook.

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Как сообщалось, 1 июня глава Украинской православной церкви Киевского патриархата УПЦ- КП), патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет подписал письмо к начальнику колонии "Белый медведь" города Лабытнанги в РФ, где удерживается О.Сенцов, о предоставлении возможности архиепископу Клименту (Кущу) посетить заключенного для выполнения пастырских обязанностей. Позже в УПЦ-КП проинформировали, что архиепископ Климент отбыл в место содержания О.Сенцова, получив соответствующее благословение патриарха Филарета.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

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Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.