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 Политика Украины
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 Сенцов согласился на встречу с архиепископом УПЦ-КП Климентом, который приехал к нему в колонию, - сестра режиссера

Украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно осужденный в РФ и объявивший 14 мая голодовку, согласился на встречу с архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом, который прибыл к нему в колонию строгого режима (Ямало-Ненецкий автономный округ, РФ), сообщила его сестра Наталья Каплан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"Итог. Олег все-таки согласился на встречу с Климентом", - написала Н.Каплан на своей странице в соцсети Facebook в понедельник, 4 июня.

Ранее она сообщила, что ее брат отказался от встречи из атеистических убеждений. "К Олегу в Лабытнанги приехал архиепископ Климент... Но мы договаривались, что перед приездом я спрошу у Олега, хочет ли он этой встречи. Все-таки Олег не является сторонником религии, причем любой. Спрашивается, зачем нужны были эти договоренности? В общем, Олег категорически отказался", - написала Н.Каплан на своей странице в соцсети Facebook.

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Как сообщалось, 1 июня глава Украинской православной церкви Киевского патриархата УПЦ- КП), патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет подписал письмо к начальнику колонии "Белый медведь" города Лабытнанги в РФ, где удерживается О.Сенцов, о предоставлении возможности архиепископу Клименту (Кущу) посетить заключенного для выполнения пастырских обязанностей. Позже в УПЦ-КП проинформировали, что архиепископ Климент отбыл в место содержания О.Сенцова, получив соответствующее благословение патриарха Филарета.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

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Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.

Сенцов согласился на встречу с архиепископом УПЦ-КП Климентом, который приехал к нему в колонию, - сестра режиссера 01

Источник: https://censor.net.ua/n3069688
 
 
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Так согласился или не согласился?
Бо я уже не успеваю....
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>>активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану<<
Слід повторити біля посольства параші. Пильнуючи усі виходи парашників і парашниць із території на вулиці.
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Приїхала людина з окупованого Криму його підтримати, а він ще й каверзує. До речі, його мати в інтерв'ю казала, що вона все одно за Росію.
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По-перше, може вона боїться інше говорити, по - друге ,
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Якщо це має бути Гадя-2, то хай там і ... залишається.
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А она, что, хоть день сидела в колонии?
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Нічого це вже не міняє. Цей Сенцов спочатку в категоричній формі відмовився від зустрічі зі священником КП. Його сестра раніше з одобренням прокоментувала це в інтерненті (напоказ усьому світові!) супроводжуючи нецензурщиною (на "три букви", "блін", "пофіг"...), з мотивацією, що Сенцов ... не віруючий. А, насправді - їм (Сенцову, сеструсі і кацапам) мулив очі "ненависний" Київський Патріархат. У той час, коли низка християнських країн єдиним фронтом виступили за звільнення цього Сенцова, він демонстративно послав православного священника, а його "горячьолюбимая сеструха" супроводила таке нецензурщиною, підкреслюючи, що її братець - не віруючий.
Чомусь так виглядає, що занадто багато честі цьому Сенцову і від усієї України, і від світової громадськості і урядів. Ми уже одну звільнили, теж всім народом, урядом, Президентом, і всім світом ... собі на радість. Щоб не вийшло, що Савченко з сестрою в порівнянні з цим "атеїстом" з "сеструхою" покажеться голубкою Пікассо...



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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСенцов согласился на встречу с архиепископом УПЦ-КП Климентом, который приехал к нему в колонию, - сестра режиссера
 
 
 
 
 
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