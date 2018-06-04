 Двое должностных лиц ГСЧС города Киева задержаны при получении взятки в 125 тысяч, - СБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говоритс в сообщении СБУ на официальной странице в Фейсбуке.

В информации отмечается: "Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ совместно с Генеральной прокуратурой Украины разоблачили на взятке руководителей двух управлений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Киеве.

Правоохранители установили, что двое полковников службы гражданской защиты, в нарушение установленного порядка реализации списанного транспорта, совершили подделку документов по фиктивной утилизации автомобиля ЗИЛ. Авто чиновники планировали незаконно продать по цене металлолома третьему лицу. При этом разницу между суммой "продажи" и рыночной стоимостью автотранспорта в размере 125 000 гривен злоумышленники требовали через руководителя одного из районных подразделений ГСЧС столицы, на балансе которого находится техника.

Оперативники спецслужбы задержали обоих чиновников на рабочих местах во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия".

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