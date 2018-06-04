 Суд в Москве арестовал гражданина Украины Гашенко по "делу о покушении на контрабанду запчастей военной техники"

Об этом ТАСС сообщила в понедельник пресс-секретарь суда Екатерина Краснова, передает Цензор.НЕТ.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Гашенко меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 31 июля 2018 года", - сказала представитель суда.
Гашенко подозревается в совершении преступления по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Покушение на контрабанду сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов").
Напомним, украинский МИД выясняет обстоятельства задержания гражданина Украины в Российской Федерации. Сообщил об этом адвокат Игорь Чудовский.
Ни за что на свете
Не ходите в
Африкуросию,
В
Африкуросию гулять!
В
Африкеросии акулы,
В
Африкеросии гориллы,
В
Африкеросии большие
Злые крокодилы
Будут вас кусать,
Бить и обижать...
да уж... сильная формулировка закона!!!
по этому закону можно кого хоч и как хочь привлечь...
покусился на контрабанду товара... через две сплошные линии
- Опять хочу в Париж!
- А что, уже там был?
- Да, нет. Но, уже хотел....