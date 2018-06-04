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Все про:арест (9640) Москва (2509) суд (20966)

 Суд в Москве арестовал гражданина Украины Гашенко по "делу о покушении на контрабанду запчастей военной техники"

Лефортовский суд Москвы санкционировал арест гражданина Украины Андрея Гашенко, подозреваемого в покушении на контрабанду запчастей для военной техники.

Об этом ТАСС сообщила в понедельник пресс-секретарь суда Екатерина Краснова, передает Цензор.НЕТ.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Гашенко меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 31 июля 2018 года", - сказала представитель суда.

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Гашенко подозревается в совершении преступления по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Покушение на контрабанду сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов").

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Напомним, украинский МИД выясняет обстоятельства задержания гражданина Украины в Российской Федерации. Сообщил об этом адвокат Игорь Чудовский.

Источник: https://censor.net.ua/n3069681
 
 
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может насвистывал себе под нос "путин-хуйло"....
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Да ладна! Праверят и атпустят! Мишибратьяжеш! Главное футбол хахлы не прапустите!
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после всех событий этот друг поперся в москву,пусть посидит лучше,может ума наберется
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А ЗІП для озброєння ти будеш постачати? Чи для вас великий секрет, що частину озброєнь та ЗІП для військової техніки Україна закуповує в РФ?
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Ты бредишь,Чебурашка,срочно вызывай скорую и каркадила...
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Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Африкуросию,
В Африку росию гулять!
В Африке росии акулы,
В Африке росии гориллы,
В Африке росии большие
Злые крокодилы
Будут вас кусать,
Бить и обижать...
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А как он "покушался на контрабанду"? У мене є мрія?
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"Покушение на контрабанду ... ... ..."
да уж... сильная формулировка закона!!!
по этому закону можно кого хоч и как хочь привлечь...
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Как бы да, вот с границами в москве пока напряженка.
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во-во
покусился на контрабанду товара... через две сплошные линии
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Так что же он "контрабандировал"? Кто-нибудь знает? Неужели БСЛ-110?!!!
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Шутки шутками,а один Американец Украинского происхождение второй год отбывает федеральный срок в штате Нью-Йорк за попытку контрабанды инфракрасных прицелов,запрещенных к эспорту частными лицами, в Украину.
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Правильно Макс, но контрабанда такая штука что ответственность за нее настает только при попытке пересечения границы, пока тот Американец Украинского происхождения не попытался перевезти через границу прицелы, никто его не трогал.
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"Американець українського походження" не означає "волонтер української армії". Бандюки і в Україні є... Була у нас організація - УНА-УНСО. Ніби-то, "патріоти України"... А зараз займаються тим, що морди товчуть за гроші тим, на кого їм вкажуть...
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А он пытался вывезти или ввезти? Как-то непонятно.
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Че там непонятно, что то собирался пронести между границами жэков москвабада.
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Там 5 тыс. прмдурков купили билеты поглазеть на футбол на кацапии. Ведь полжизни потеряют. Потеряют...на нарах. Удачи возле параши,идиоты.
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щас чЭмпионат начнется - вот кацапня полезных идиотов наловит...
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Суд у Москві заарештував громадянина України Гашенка у "справі про замах на контрабанду запчастин військової техніки" - Цензор.НЕТ 2416Они нас судят -- подумайте --а нужно ли вам ехать и видеть их ....?????
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Контрабанды не было. Было покушению на контрабанду.
- Опять хочу в Париж!
- А что, уже там был?
- Да, нет. Но, уже хотел....
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Как человек, имевший до 2014 года близких друзей в россии, советую: збудьте дорогу к этим мерзавцам. Незачем ехать, неочем говорить.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд в Москве арестовал гражданина Украины Гашенко по "делу о покушении на контрабанду запчастей военной техники"
 
 
 
 
 
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