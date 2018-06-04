 Журналиста Семену включили в "обменный список", - Ирина Геращенко

Информацию об этом сообщила Крым.Реалии первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко, передвет Цензор.НЕТ.

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"Мы сейчас очень артикулируем этот вопрос", – сказала Геращенко. В понедельник 4 июня Ирина Геращенко заявила на заседании согласительного совета в Верховной Раде, что украинские власти готовы провести обмен 23 осужденных россиян на украинских граждан, осужденных в России.

По ее словам, "россиян, осужденных в Украине за причастность к террористическим актам, подготовку терактов, за преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины готовы передать их России ради освобождения Сенцова, Кольченко, Клыха, Гриба и других".

Автора Радіо Свобода и Крым.Реалии, крымского журналиста Николая Семену обвинили в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России.

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В сентябре 2017 года суд в Симферополе назначил Семене наказание в виде двух с половиной лет условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью на три года.

В декабре того же года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично смягчил приговор Семене в части дополнительного наказания, сократив срок запрета публичной деятельности до двух лет.

Николай Семена утверждает, что в своих материалах он реализовывал право на "свободное выражение мнения".

Министерство иностранных дел Украины, Госдепартамент США, Евросоюз и ряд международных организаций осудили вынесенный Семене приговор.

Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Том Кент назвал необоснованными обвинения против журналиста Николая Семены, также отметив, что приговор, вынесенный подконтрольным Кремлю судом в Крыму, должен быть отменен.