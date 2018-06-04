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 В Польше умер 23-летний чемпион Украины, бронзовый призер финала кубка мира по мас-рестлингу, - СМИ

Жизнь Владислава Минича оборвал тромб, когда он находился в Польше, где работал на стройке. В Украину Минич приезжал на соревнования. В июне атлет должен был принимать участие в Чемпионате Украины

Об этом сообщает ТРК Украина.

"Просто был очень живой, очень здоровый, и тут – раз: тромб оторвался. Откуда он там взялся у него… Для всех очень большая неожиданность, потому что парень вообще не употреблял алкоголь, вообще не курил сигареты, на турнике подтягивался 65 раз, можете себе представить. Это уникальный вообще такой результат", рассказал Валерий Газаев, президент Федерации мас-рестлинга Украины.

Как сообщалось ранее, выехать для проживания, работы или учебы за границу готовы только 7 процентов совершеннолетних украинцев. Таковы данные опроса Киевского международного института социологии.

Источник: https://censor.net.ua/n3069677
 
 
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Польше умер 23-летний чемпион Украины, бронзовый призер финала кубка мира по мас-рестлингу, - СМИ
 
 
 
 
 
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