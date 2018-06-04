 Российские наемники открывали огонь из 120-мм и 82-мм минометов под Новотошковским и Зайцево. У нас потерь нет, - штаб ООС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на страницу в Фейсбуке Операции объединенных сил.

В вечерней сводке отметчается: "Всего враг 10 раз нарушал режим прекращения огня, из них три раза с запрещенного минского договоренностями вооружения. Боевые действия продолжались преимущественно на Луганском и Донецком направлениях. Враг прибегал к провокациям в районах населенных пунктов Новотошковское и Зайцево, открывал огонь из 120-мм и 82-мм минометов. Подразделения Объединенных сил успешно подавили огневые точки противника.

Оккупанты пытались вести снайперский огонь в районе населенного пункта Красногоровка. Контрснайперськимы мерами наши воины быстро заставили противника прекратить огонь.

Текущих суток потерь наших войск нет. Потери российско-оккупационных войск уточняются".

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