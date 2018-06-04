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 Политика Украины
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Все про:Кернес (1057) суд (20966) Харьков (3872) евромайдан (6682)

 Суд по делу Кернеса продолжится 11 июня

Киевский райсуд Полтавы в понедельник допросил свидетеля обвинения и двух свидетелей защиты по делу городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Свидетель обвинения - работник "Макдональдса" (откуда, по версии обвинения, похитили одного из потерпевших. - Ред.). Он, как и его коллеги ранее, сказал, что ничего не видел и ничего не знает. Кроме того, были допрошены два свидетеля защиты. Первая - эксперт, которая проводила экспертизу носа (пострадавшего. - Ред.). Она сказала, что установить срок причинения повреждения невозможно, это могло быть как за несколько недель до проведения экспертизы, так и за несколько лет. Второй - представитель оператора мобильной связи, который так и не смог пояснить суду, на каком основании она предоставил информацию о биллинге звонков не тому следователю, который был указан в постановлении следственного судьи", - сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" адвокат Г.Кернеса Александр Гунченко.

Он отметил, что в суде еще не допрошены как свидетели обвинения, так и свидетели защиты. В частности, защита планирует допросить следователей прокуратуры, которые расследовали дело.

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Следующее заседание назначено на 11 июня.

25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Г.Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины и о завершении досудебного расследования.

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26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Г.Кернеса и двух его охранников. 2 апреля 2015 года ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

2 апреля 2018 года на заседание Киевского райсуда Полтавы не явился ни один свидетель обвинения. 25 апреля четверо свидетелей обвинения по делу мэра Харькова Кернеса заявили, что ничего не помнят.

Источник: https://censor.net.ua/n3069672
 
 
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Власть ничем не лучше самого этого кернеса. От того и никак не посадят.
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Вот вам и ХОДЖА НАСРЕДИН - или власть поменяется или терпилы ИЗДОХНУТ !
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Что нужно сделать народу,чтобы его врагов наказали ? Та же штепа.Ахмет с луганским...Вывод один - отбить башку этой власти и назначить тех,кто смогут это сделать.
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шел 2101 год.слушалось дело гепы,перенесли,поскольку свидетели не приехали...
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От що бабло животворяще робить...ніхто нічого не пам"ятає,ніхто нічогоне знає...нєвінаватий гепа,кароч...
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Еще пару лет следствия и Украина ему еще и доплачивать будет за превышения сроков расследования. Так как они окажуться больше сроков наказания... (((((

МАРАЗМ - очевидное, столько лет разбирать !!!!!!!!! ((
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Ещё один корректировщик огня, как минимум на три разведки работает ,если так твёрдо сидит Суд по делу Кернеса продолжится 11 июня - Цензор.НЕТ 5652
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А потом 11 июля..11 августа..11 сентября... И так вплоть до того,пока этот ублюдок не умчится в своей коляске на кацапию,включив форсаж. Как эти соевые "рехвормы" уже задолбали.
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Аваков наверное кореш Кернеса.
Аваков кажется проиграл выборы в Харькове Кернесу.
Никто Кернеса не посадит, просто будут толочь воду в ступе...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд по делу Кернеса продолжится 11 июня
 
 
 
 
 
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