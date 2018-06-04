 Суд по делу Кернеса продолжится 11 июня

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Четверо свидетелей обвинения по делу мэра Харькова Кернеса заявили, что ничего не помнят

"Свидетель обвинения - работник "Макдональдса" (откуда, по версии обвинения, похитили одного из потерпевших. - Ред.). Он, как и его коллеги ранее, сказал, что ничего не видел и ничего не знает. Кроме того, были допрошены два свидетеля защиты. Первая - эксперт, которая проводила экспертизу носа (пострадавшего. - Ред.). Она сказала, что установить срок причинения повреждения невозможно, это могло быть как за несколько недель до проведения экспертизы, так и за несколько лет. Второй - представитель оператора мобильной связи, который так и не смог пояснить суду, на каком основании она предоставил информацию о биллинге звонков не тому следователю, который был указан в постановлении следственного судьи", - сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" адвокат Г.Кернеса Александр Гунченко.

Он отметил, что в суде еще не допрошены как свидетели обвинения, так и свидетели защиты. В частности, защита планирует допросить следователей прокуратуры, которые расследовали дело.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В суд по делу харьковского мэра Кернеса не явились 15 свидетелей обвинения, теперь их доставят принудительно

Следующее заседание назначено на 11 июня.

25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Г.Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины и о завершении досудебного расследования.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Кернес попытается представить дело против него как политическое преследование, - Геращенко. ВИДЕО

26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Г.Кернеса и двух его охранников. 2 апреля 2015 года ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

2 апреля 2018 года на заседание Киевского райсуда Полтавы не явился ни один свидетель обвинения. 25 апреля четверо свидетелей обвинения по делу мэра Харькова Кернеса заявили, что ничего не помнят.