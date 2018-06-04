 Замдиректора медучреждения на Тернопольщине требовал 1000 у.е. за содействие в трудоустройстве. Во время фиксации взятки он пытался сбежать на автомобиле и врезался в дерево, - ГПУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Прокуратура Тернопольской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч.3 ст. 368 УК Украины (вымогательство и получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды).

Установлено, что заместитель директора коммунального учреждения здравоохранения Тернопольского областного совета требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 1000 долларов США от местной жительницы. За эту сумму злоумышленник обещал ей помочь в трудоустройстве фельдшером в коммунальном лечебном учреждении. Во время документирования факта неправомерной выгоды чиновник пытался убежать от правоохранителей на собственном авто, однако не справился с управлением и его автомобиль врезалась в дерево. Сразу после ДТП злоумышленник задержан.

Преступление раскрыто совместно с работниками Управления защиты экономики в Тернопольской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины. Расследование продолжается".

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