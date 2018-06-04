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Все про:КС (1185) Молдова (928) язык (3319) русский язык (343)

 КС Молдовы признал устаревшим закон о статусе русского языка как языка межнационального общения

Конституционный суд Молдовы (КСМ) признал устаревшим Закон о функционировании языков на территории Молдавской Советской Социалистической республики (МССР).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Соответствующее решение КС Молдовы вынес на заседании в понедельник, рассмотрев запрос депутатов Либеральной партии (ЛПМ) об аннулировании статуса "языка межнационального общения" для русского языка.

Признание закона устаревшим означает, что парламенту надлежит принять новый законодательный акт.

Депутат от ЛПМ Ион Касьян сказал на заседании КСМ в понедельник, что закон о функционировании языков от 1 сентября 1989 года был принят в период, когда существовала Молдавская ССР. "Этот закон был призван регламентировать использование языков на территории союзных республик, в данном случае речь идет о МССР, в составе федерального государства (СССР. - Ред.), официальным языком которого был русский", - напомнил он.

По мнению депутата, сохранение закона о функционировании языков, с тем же статусом для русского языка, необоснованно с учетом того, что Молдавия уже 26 лет является независимым государством.

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"Статья 13 Конституции гласит, что в Молдове только один государственный язык - молдавский. Согласно решению КСМ от 5 декабря 2013 года, правильное название языка - румынский", - отметил И.Касьян.

Он также напомнил, что, согласно переписи населения 2014 г., доля этнических русских составляет всего порядка 4%, и "поэтому придание русскому языку особого статуса ведет к дискриминации остальных этносов, проживающих на территории Молдовы".

"Сохранение особого статуса для русского языка ведет к дальнейшей русификации национальных меньшинств в стране, поскольку он навязан им при обращении в государственные органы. Это также противоречит Конституции, поскольку, согласно ее положениям, государство должно обеспечивать сохранение и развитие культурных и языковых традиций всех граждан", - считает депутат.

Он сказал, что в международной практике и в документах не существует понятия "языка международного общения, который не был бы государственным".

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Представитель аппарата парламента Раду Раду сказал, что "даже если конституционному контролю могут быть подвергнуты только нормативные акты, принятые после принятия Конституции, закон о функционировании языков все же может быть подвергнут контролю, поскольку Конституция РМ - высший закон, превыше которого не может быть ни один нормативный акт".

Он отметил, что перевод нормативных актов на русский язык также дискриминирует другие национальные меньшинства. "Практики перевода документов на другие языки нет даже в России, которая является более многонациональным государством, чем Молдова", - подчеркнул представитель аппарата парламента.

В итоге КСМ признал неконституционным положения, согласно которым "контролю на конституционность подлежат только нормативные акты, принятые после вступления в силу Конституции 29 июля 1994 г.".

В то же время КСМ отклонил запрос либералов о признании неконституционности ряда положений, согласно которым официальные документы переводятся и публикуются на русском языке.

Таким образом, КСМ лишь частично удовлетворил запрос депутатов от Либеральной партии о признании неконституционности закона, а также других нормативных актов, касающихся русского языка.

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Закон №3465 от 01.09.1989 "О функционировании языков на территории Молдавской ССР" определял молдавский язык в качестве государственного в Молдовы, а также наделял "русский язык статусом языка межнационального значения, и гарантировал использование украинского, русского, болгарского, иврит, идиш, цыганского языков, языков других этнических групп, проживающих на территории республики, для удовлетворения национально-культурных потребностей".

Согласно ст.13 конституции Молдовы, государственным языком является молдавский язык на основе латинской графики. "Государство признает и охраняет право на сохранение, развитие и функционирование русского языка и других языков, используемых на территории страны. Государство содействует изучению языков международного общения. Порядок функционирования языков на территории Молдавии устанавливается органическим законом", - говорится в ст. 13 Конституции Молдовы.

Источник: https://censor.net.ua/n3069667
 
   
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Задача украинцев - не выбрать Додониху, иначе всем подвижкам придет конец. КС Молдовы признал устаревшим закон о статусе русского языка, как языка межнационального общения - Цензор.НЕТ 8568
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Не сцы, Вальцман не пройдёт в этот раз. Рейтинг у него и так ниже плинтуса, а достойной замены-то как раз и нет. И не будет. Люди уже не пропустят другого барыгу и провокатора.
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Що, вже прибрав коментар, що очі коле? завдання порошенки через таких "утилизация ватников" засмічувати інтернет-простір "ненав'язливою агітацією. А через що агітувати? Успіхами на виробництві, пробачте - набиванням кишені!? Ні, такі де треба і не треба згадують Тимошенко прямо або опосередковано. Ваше "висирання" видно і чутний сморід навіть через монітор.
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Свідомо не спамлю коментар вище, нехай люди розуміють що до чого. І ніколи не спамлю, дурнів та ворогів треба знати.
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было время москва контролировала полмира,а теперь даже молдова в морду плюет,доколе?
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Щас-с-с-с(кац) вам ..*лавруша * розкаже ..
.КС Молдовы признал устаревшим закон о статусе русского языка, как языка межнационального общения - Цензор.НЕТ 637......
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Жартують над ними лише тупі примати!
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Не пытайтесь ничего найти у себя в голове, она же пустая. 😀
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Тобто ви зробили висновок із своєї порожньої голови🐯
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Ой.... скільки інфарктів буде у вати? Вєлікій і могучій - і на смітник... КС Молдовы признал устаревшим закон о статусе русского языка, как языка межнационального общения - Цензор.НЕТ 1847
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Колись я приїхав у Молдові в радянські часи. Було цікаво звернутися до молдован українською. Але ніхто мене не зрозумів. Почав говорити ламаною російською і мені почали відповідати як ворогу народу. Що робити?
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В радянскі часи звертатися англійською - вірний спосіб багато разів почути, що "Ландан із зе кепітал оф Грейт Британ".
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Пригадав прикол (здається на початку 80-х). Стою на зупинці трамваю. Чую лайку двох алкашок (матері та доньки?). Зупинилися перехожі, явно не наші (літні англійці чи американці, містер і місіс), почали прислуховуватися і занотовувати у блокнотик. Потім звернулися до мене досить правильною російською мовою. "Ми славісти з *** університету. тут на стажуванні. Чи не могли би ви розтлумачити що одначає (показують блокнотик) "Yo*anaya gandonsha"? Пояснив, що це ніколи не чув це словосполучення у жіночому роді (female), а означає воно "used condom". Лінгвістам дуже сподобався мій комент.
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У Кишинеу розуміли лише кацапську і румунську.
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Бакси тоді не ходили, хоча тепер і баксіки не потрібні👾
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В Кишинёве украинцев и руснявых в восьмидесятые годы было тысячи и местным переводчик не нужен был,разговаривали- кто как умеет...
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Перекладач не треба, але мова спілкування була важлива.
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Взагалі то дивно, там купа українців.
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Це у Придністров'ї, а розмова була у Кишинеу.
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І кому треба отой дєревенскій язик? На расєє в кожній дярьовні на ньому квакають. )
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Нібито і правильно, але перепив ти Львівської кави з Бразилії.
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Не пытайтесь ничего найти у себя в голове, она же пустая.
😁
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Здається, що Львів вам не є рідним. У Львові нема дебілів🐒
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Ну, зараз в кацапстані почнеться...запасаємося- хто пивом,хто попкорном,та починаємо спостерігати...
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Гандон в ахере наверно... но он же на то и гандон что бы прекратить рождение не запланированного чужого ребенка
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не только рузькавый изиг устарел но и русню всю давно пора в утиль.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКС Молдовы признал устаревшим закон о статусе русского языка как языка межнационального общения
 
 
 
 
 
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