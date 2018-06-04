 КС Молдовы признал устаревшим закон о статусе русского языка как языка межнационального общения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Соответствующее решение КС Молдовы вынес на заседании в понедельник, рассмотрев запрос депутатов Либеральной партии (ЛПМ) об аннулировании статуса "языка межнационального общения" для русского языка.

Признание закона устаревшим означает, что парламенту надлежит принять новый законодательный акт.

Депутат от ЛПМ Ион Касьян сказал на заседании КСМ в понедельник, что закон о функционировании языков от 1 сентября 1989 года был принят в период, когда существовала Молдавская ССР. "Этот закон был призван регламентировать использование языков на территории союзных республик, в данном случае речь идет о МССР, в составе федерального государства (СССР. - Ред.), официальным языком которого был русский", - напомнил он.

По мнению депутата, сохранение закона о функционировании языков, с тем же статусом для русского языка, необоснованно с учетом того, что Молдавия уже 26 лет является независимым государством.

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"Статья 13 Конституции гласит, что в Молдове только один государственный язык - молдавский. Согласно решению КСМ от 5 декабря 2013 года, правильное название языка - румынский", - отметил И.Касьян.

Он также напомнил, что, согласно переписи населения 2014 г., доля этнических русских составляет всего порядка 4%, и "поэтому придание русскому языку особого статуса ведет к дискриминации остальных этносов, проживающих на территории Молдовы".

"Сохранение особого статуса для русского языка ведет к дальнейшей русификации национальных меньшинств в стране, поскольку он навязан им при обращении в государственные органы. Это также противоречит Конституции, поскольку, согласно ее положениям, государство должно обеспечивать сохранение и развитие культурных и языковых традиций всех граждан", - считает депутат.

Он сказал, что в международной практике и в документах не существует понятия "языка международного общения, который не был бы государственным".

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Представитель аппарата парламента Раду Раду сказал, что "даже если конституционному контролю могут быть подвергнуты только нормативные акты, принятые после принятия Конституции, закон о функционировании языков все же может быть подвергнут контролю, поскольку Конституция РМ - высший закон, превыше которого не может быть ни один нормативный акт".

Он отметил, что перевод нормативных актов на русский язык также дискриминирует другие национальные меньшинства. "Практики перевода документов на другие языки нет даже в России, которая является более многонациональным государством, чем Молдова", - подчеркнул представитель аппарата парламента.

В итоге КСМ признал неконституционным положения, согласно которым "контролю на конституционность подлежат только нормативные акты, принятые после вступления в силу Конституции 29 июля 1994 г.".

В то же время КСМ отклонил запрос либералов о признании неконституционности ряда положений, согласно которым официальные документы переводятся и публикуются на русском языке.

Таким образом, КСМ лишь частично удовлетворил запрос депутатов от Либеральной партии о признании неконституционности закона, а также других нормативных актов, касающихся русского языка.

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Закон №3465 от 01.09.1989 "О функционировании языков на территории Молдавской ССР" определял молдавский язык в качестве государственного в Молдовы, а также наделял "русский язык статусом языка межнационального значения, и гарантировал использование украинского, русского, болгарского, иврит, идиш, цыганского языков, языков других этнических групп, проживающих на территории республики, для удовлетворения национально-культурных потребностей".

Согласно ст.13 конституции Молдовы, государственным языком является молдавский язык на основе латинской графики. "Государство признает и охраняет право на сохранение, развитие и функционирование русского языка и других языков, используемых на территории страны. Государство содействует изучению языков международного общения. Порядок функционирования языков на территории Молдавии устанавливается органическим законом", - говорится в ст. 13 Конституции Молдовы.