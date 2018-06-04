 Прецедентное решение Верховного Суда: оправдан человек, убивший грабителя с целью самообороны

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховного Суда.
В частности напоминается, что Конституция Украины гарантирует каждому право защищать свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье других людей от противоправных посягательств. Не допускается проникновение в жилье или другое владение человека, проведение в них осмотра или обыска иначе, как по мотивированному решению суда.
В ВС отмечают, что законодательством Украины об уголовной ответственности определено, что необходимой обороной признаются действия, совершенные с целью защиты охраняемых законом прав и интересов лица, которое защищается, или другого лица, а также общественных интересов и интересов государства от общественно опасного посягательства путем причинения посягающему вреда, необходимого и достаточного в данной обстановке для немедленного предотвращения или прекращения посягательства, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны.
В отдельных случаях (нападение вооруженного лица, нападение группы лиц или противоправное насильственное вторжение в жилище или иное помещение) Уголовным кодексом Украины определено, что вред, причиненный лицу, посягающему не ограничен никакими пределами, вплоть до лишения посягая жизни.
Как установлено судом в приговоре, удар ножом подсудимый нанес потерпевшей В., защищаясь от незаконного проникновения в его жилище и нападения на него со стороны М. и В., что создавало реальную угрозу причинения вреда его жизни и здоровью.
Учитывая изложенное и подтверждая право защищать свою жизнь и здоровье от противоправных посягательств, Верховный Суд отменил оспариваемые приговор и определение и закрыл уголовное производство в связи с отсутствием в деянии состава преступления.
Подробнее с постановлением можно ознакомиться по ссылке.
Даже в прессе, очень редко мелькают заголовки типа "Хозяин дома застрелил вторгшегося грабителя".
Зато полно заголовков, которые делают акцент на том, что совершено убийство, полностью упуская все детали.
Ибо в населенных пунктах есть 8-полосные трассы с отбойниками, без светофоров и пешеходных переходов - заставлять на них ездить людей 50 км/ч - это идиотизм, а на мелких улочках никто и не гоняет 100 - 40-50, не более.
"Если человек - идиот, то это надолго".
Зачем споришь, если я конкретно написал
"в населенных пунктах есть 8-полосные трассы с отбойниками, без светофоров и пешеходных переходов " - да, это не езда по городским улицам, по это трассы, которые пролегают через населенный пункт и на них не должно быть ограничения в 50 км/чю
По автобану никто не ходит. А автобаны в Германии иногда проходят и через город и тогда скорость на них не ограничивается 50 км/ч.
идиотизм - ездить в городе со скростью выше 50 км/час. только идиоты гоняют в городах.
во всем цивилизованном мире в населенных пунктах ограничение скорости, вне зависимости от качества дорог. за городом дави на газ.
А на специально оборудованных трассах с отбойником и без пешеходных переходов/перекрестков нет абсолютно никакого смысла в ограничении 50 км/ч.
На них пешеходы не должны появляться никогда ни при каких обстоятельствах.
а тут конкретное событие и конкретный вопрос.
Искренне рад за человека, но как быть с тем, что он год в следственном изоляторе провел?
Упс!
Неудачный пример, ведь в Швейцарии, граждане имеют право на владение огнестрельным оружием...
Пистолет или револьвер, куда практичнее.
Может потому, что желающих заниматься такими вещами, попросту нет?
Его признаёт весь мир)
Після цього його будинок і гараж обходили десятою дорогою.
теперь дотсаточно труп привезти к себбе а не вывозить и сказать что он влез в дом ?
если есть прецент будет ли он применятся на практике в судах других дел ?
пропишется ли четко норма при которой будет достаточным применение насилия с летальным исходом к проникшему в жилище неизвестному лицу ?
когда я могу применять насилие ? когда он выстрелит первым или когда я уже решу сам что мне опасно ?
Согласно ч.ч 5, 6 ст. 13 Закона Украины "Про судоустрій і статус суддів" висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов'язковими для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. Висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права.
На личном опыте проверено.
(кстати, это уже не первый прецедент, было еще "дело Грациотова", он зарезал человека на улице, средь бела дня, во время драки )