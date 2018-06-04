 Прецедентное решение Верховного Суда: оправдан человек, убивший грабителя с целью самообороны

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховного Суда.

В частности напоминается, что Конституция Украины гарантирует каждому право защищать свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье других людей от противоправных посягательств. Не допускается проникновение в жилье или другое владение человека, проведение в них осмотра или обыска иначе, как по мотивированному решению суда.

В ВС отмечают, что законодательством Украины об уголовной ответственности определено, что необходимой обороной признаются действия, совершенные с целью защиты охраняемых законом прав и интересов лица, которое защищается, или другого лица, а также общественных интересов и интересов государства от общественно опасного посягательства путем причинения посягающему вреда, необходимого и достаточного в данной обстановке для немедленного предотвращения или прекращения посягательства, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны.

В отдельных случаях (нападение вооруженного лица, нападение группы лиц или противоправное насильственное вторжение в жилище или иное помещение) Уголовным кодексом Украины определено, что вред, причиненный лицу, посягающему не ограничен никакими пределами, вплоть до лишения посягая жизни.

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Как установлено судом в приговоре, удар ножом подсудимый нанес потерпевшей В., защищаясь от незаконного проникновения в его жилище и нападения на него со стороны М. и В., что создавало реальную угрозу причинения вреда его жизни и здоровью.

Учитывая изложенное и подтверждая право защищать свою жизнь и здоровье от противоправных посягательств, Верховный Суд отменил оспариваемые приговор и определение и закрыл уголовное производство в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Подробнее с постановлением можно ознакомиться по ссылке.