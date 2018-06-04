EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  6664  96
Материалы по теме:
Все про:суд (20966) самооборона (7)

 Прецедентное решение Верховного Суда: оправдан человек, убивший грабителя с целью самообороны

26 апреля 2018 Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда рассмотрел кассационные жалобы защитника и прокурора на приговор суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции относительно осужденного за умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховного Суда.

В частности напоминается, что Конституция Украины гарантирует каждому право защищать свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье других людей от противоправных посягательств. Не допускается проникновение в жилье или другое владение человека, проведение в них осмотра или обыска иначе, как по мотивированному решению суда.

В ВС отмечают, что законодательством Украины об уголовной ответственности определено, что необходимой обороной признаются действия, совершенные с целью защиты охраняемых законом прав и интересов лица, которое защищается, или другого лица, а также общественных интересов и интересов государства от общественно опасного посягательства путем причинения посягающему вреда, необходимого и достаточного в данной обстановке для немедленного предотвращения или прекращения посягательства, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны.

В отдельных случаях (нападение вооруженного лица, нападение группы лиц или противоправное насильственное вторжение в жилище или иное помещение) Уголовным кодексом Украины определено, что вред, причиненный лицу, посягающему не ограничен никакими пределами, вплоть до лишения посягая жизни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тестирование подсистемы "Электронный суд" началось в 18 пилотных судах Украины

Как установлено судом в приговоре, удар ножом подсудимый нанес потерпевшей В., защищаясь от незаконного проникновения в его жилище и нападения на него со стороны М. и В., что создавало реальную угрозу причинения вреда его жизни и здоровью.

Учитывая изложенное и подтверждая право защищать свою жизнь и здоровье от противоправных посягательств, Верховный Суд отменил оспариваемые приговор и определение и закрыл уголовное производство в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Подробнее с постановлением можно ознакомиться по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/n3069661
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это правильно. В каждой нормальной стране должена работать доктрина "мой дом - моя крепость".
 показать весь комментарий
 
 
Она у нас работает с точностью до наоборот.
Даже в прессе, очень редко мелькают заголовки типа "Хозяин дома застрелил вторгшегося грабителя".
Зато полно заголовков, которые делают акцент на том, что совершено убийство, полностью упуская все детали.
 показать весь комментарий
 
 
хороший закон есть в ЮАР если застрелил грабителя,как правило негра на своей территории не в спину,ты не виноват
 показать весь комментарий
 
 
Я тоже могу застрелить негра на своей территории, ну или динозавра, вероятность их появления у меня одинакова. Прецедентное решение Верховного Суда: оправдан человек, убивший грабителя с целью самообороны - Цензор.НЕТ 2552
 показать весь комментарий
 
 
Не скажи, в нас їх вже дофіга, негрів я маю на увазі.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
в Украине хотя бы нужно соблюдать закон о скоростном режиме 50 км в населенном пункте,все ложат и ездят до 100 км по городу,а потом делают глупое выражение лица когда происходит очередная массовая давка на дорогах
 показать весь комментарий
 
 
Когда принимаются дебильные законы - люди на них забирают болт - это логично.
Ибо в населенных пунктах есть 8-полосные трассы с отбойниками, без светофоров и пешеходных переходов - заставлять на них ездить людей 50 км/ч - это идиотизм, а на мелких улочках никто и не гоняет 100 - 40-50, не более.
 показать весь комментарий
 
 
Во всех странах ЕС скоростной режим в городе 50 км или меньше,погибших на дорогах в разы меньше,чем в Украине где живут такие "не дебилы",как ты
 показать весь комментарий
 
 
Поставить на транспортных артериях знаки "80" - и будет всем счастье. Не трахайте тут мозг про 50 км по всюду в ЕС
 показать весь комментарий
 
 
Не путай х*** с пальцем. В странах ЕС не от того меньше погибших на дорогах что 50 км разрешено, а от того что все знают что наказание в случае нарушения будет неизбежно. К тому же в странах ЕС дороги заметно уже чем в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
логика жесть,если нет наказания можно ездить,как хочу,в какую тебе Европу?Что ты там делать будешь?Большинство ДТП в Украине это пьяные за рулем или нарушение скоростного режима или и то и другое вместе
 показать весь комментарий
 
Это не "логика жесть", а факт: в Украине убить человека автомобилем означает в 90% отсутствие тюремного срока. Вот это и есть "жесть", как выражаются москали.
 показать весь комментарий
 
Ага, расскажи мне, как в Германии на автобане, проходящем через город, скоростной режим 50.
"Если человек - идиот, то это надолго".
 показать весь комментарий
 
ты едешь в Германии по городу,с той же скоростью как по автобану,а все в разные стороны от тебя разбегаются,да уж,комментарии излишние,не знаю даже стоит повторять для "не идиота" что по городу в Германии скорость 50 км
 показать весь комментарий
 
 
Хрен его знает как в Германии, но в тех же Салониках прямо через город начинается бан до Афин, можно ехать 80 км.
 показать весь комментарий
 
отдельная магистраль,огороженная не имеющая пересечений,где нет пешеходов,это не езда по городским улицам
 показать весь комментарий
 
это не пересечение,а съезды с автобана
 показать весь комментарий
 
Ты читать-то умеешь?
Зачем споришь, если я конкретно написал
"в населенных пунктах есть 8-полосные трассы с отбойниками, без светофоров и пешеходных переходов " - да, это не езда по городским улицам, по это трассы, которые пролегают через населенный пункт и на них не должно быть ограничения в 50 км/чю
 показать весь комментарий
 
Кто разбегается, идиот? :D
По автобану никто не ходит. А автобаны в Германии иногда проходят и через город и тогда скорость на них не ограничивается 50 км/ч.
 показать весь комментарий
 
для "не идиота" ИНОГДА проходят автобаны(огороженные,где нет пересечений,пешеходов) или ЕЗДА ПО ГОРОДУ это не одно и то же,хотя кому тут объяснять развитие на уровне 5 го класса
 показать весь комментарий
 
Ибо в населенных пунктах есть 8-полосные трассы с отбойниками, без светофоров и пешеходных переходов - заставлять на них ездить людей 50 км/ч - это идиотизм

идиотизм - ездить в городе со скростью выше 50 км/час. только идиоты гоняют в городах.
во всем цивилизованном мире в населенных пунктах ограничение скорости, вне зависимости от качества дорог. за городом дави на газ.



 показать весь комментарий
 
Не надо врать только про "во всем цивилизованном мире", ок? Вы не знаете, как происходит во всем цивилизованном мире.
А на специально оборудованных трассах с отбойником и без пешеходных переходов/перекрестков нет абсолютно никакого смысла в ограничении 50 км/ч.
На них пешеходы не должны появляться никогда ни при каких обстоятельствах.
 показать весь комментарий
 
Слушай, ну не надо вот глупости писать. В городе - это в городской черте. А в городской черте находится не только исторический центр с узкими улочками, частный сектор, где дети играют на улице, но и промзона, где пешеходы появляются раз в два часа, и магистральные улицы, вокруг которых практически нет жилья или объектов инфраструктуры, и вот как раз тупо заставлять везде ездить 50 км/ч - идиотизм.
 показать весь комментарий
 
 
кому тут говорить,развитие на уровне 5 класса,что ты объяснишь пятикласснику?Он физически понять не может,я когда вернулся в Украину после нескольких лет проживания в Новой Зеландии просто акуел от манеры езды,это невменяемые люди,которым нет смысла что то объяснять,будут отбрехиваться и выкручиваться,просто трата времени
 показать весь комментарий
 
вам к психологу, там обсуждают все подряд.
а тут конкретное событие и конкретный вопрос.
 показать весь комментарий
 
и часто вы с психологом обсуждаете комментарии на цензоре?
 показать весь комментарий
 
Что тебя не устраивает? Вы хотели чтобы те кто ездил 60км/час ездили теперь 50км/час, вот получите и радуйтесь новому закону. А те кто раньше ездил 120 и сейчас ездят 120 для тех еще законов и наказания не придумали и вряд ли скоро придумают.
 показать весь комментарий
 
Ето типо как постоянно увеличивать наказание за мелкое воровство, а кто ворует по крупному так в нашей стране освобождены от уголовного наказания и даже называются не ворами а бизнесменами и олигархами.
 показать весь комментарий
 
Ну и слава Богу.
Искренне рад за человека, но как быть с тем, что он год в следственном изоляторе провел?
 показать весь комментарий
 
 
Якби в Україні 20 років тому була легалізована короткоствольна вогнепальна зброя ніякої анексії та захоплення Криму не могло б відбутися. От і зараз влада робить все аби українців і далі вбивали та грабували злодії, а вони не могли захистити свої права.
 показать весь комментарий
 
 
Да щаз. Процент наших военных, переметнувшихся к оккупантам, наглядно демонстрирует лояльность тамошнего населения. Причём это служивые, у которых присяга и статья.
 показать весь комментарий
 
 
а что тебе мешает купить пекаль с 4.5 мм .... Он как раз для самообороны ,,, в упор 10 метров ... главное сам не поранишься от рекашета в помещении ... но и бахнув точно напугаешь злодеев если не попадешь
 показать весь комментарий
 
Главное такому пекалю мушку спилить до первого применения
 показать весь комментарий
 
 
это вмешательство в заявленный паспорт ... пилять кажись низя (
 показать весь комментарий
 
Еще оружие всем надо бы... Не прикалываюсь.. надо.. Что бы каждый пашинский знал свой шесток.
 показать весь комментарий
 
 
Идите примите галоперидол.... В Украине не наглосакская стстема прпва...
 показать весь комментарий
 
 
только все олигархи в ужасе бегут с Украины судиться друг с другом в Англию,не доверяют печорскому суду наивные
 показать весь комментарий
 
 
Хоть что-то позитивное и для народа Украины полезное.
 показать весь комментарий
 
 
Отстрел домушников, давно пора устроить,,, я за ,,,, засаду на дому устроить можно.... а то лови эту гадость... потом суди и корми в тюрьме , а оно выходит и опять,,, отброс Прецедентное решение Верховного Суда: оправдан человек, убивший грабителя с целью самообороны - Цензор.НЕТ 741
 показать весь комментарий
 
 
Так же и с ворами авто ,,, да и вообще с ворами
 показать весь комментарий
 
 
Право на насилие должно иметь только государство. Иначе мы далеко зайдем.
 показать весь комментарий
 
 
Государство, которое не в состоянии обеспечить безопасность своих граждан, обычно сидит и помалкивает.
 показать весь комментарий
 
 
Когда уровень преступности у нас будет такой как в Швейцарии, тогда и поговорим.
Упс!
Неудачный пример, ведь в Швейцарии, граждане имеют право на владение огнестрельным оружием...
 показать весь комментарий
 
Это как, получается граждане должны быть лишены права на самооборону?
 показать весь комментарий
 
 
Ружье или карабин, носить с собой очень неудобно.
Пистолет или револьвер, куда практичнее.
 показать весь комментарий
 
Так, бо шугаються усі в метро, школі чи дитячому садочку... а так сховав і спокійно лазиш по вказаним місцям із волиною.
 показать весь комментарий
 
 
А что останавливает людей, купить нелегальное оружие (пистолет) и пойти в упомянутые вами объекты социальной инфраструктуры?
Может потому, что желающих заниматься такими вещами, попросту нет?
 показать весь комментарий
 
Давно уже купил, у меня два автомата, у жены Сайга, два пистолета, Форт и ПСМ) уже лет 30 я владею всевозможным оружием.
 показать весь комментарий
 
А можем мы доверить обычному гражданину роль следователя судьи и палача в одном лице? Говно вопрос. Конечно не можем. Для этого специально обученные люди есть.
 показать весь комментарий
 
Я спрашиваю, как быть с правом на самооборону?
Его признаёт весь мир)
 показать весь комментарий
 
Право для строителей Беломор Канал никто не мог обсуждать, как и право на жизнь заморенных голодом и холодом в Гулагах и лагерях..?
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас слава богу не 37 год. У нас самый демократичный в мире президент Порошенко.
 показать весь комментарий
 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/65156948 Повідомлення вирвано з контексту. За посиланням Ви можете ознайомитись з фабулою справи. Все дуже не однозначно....
 показать весь комментарий
 
 
Прочитав. Що саме для Вас неоднозначно - не зрозумів
 показать весь комментарий
 
Розповідав родич, немолодий заслужений лікар із Середної Азії, ветеран 2 св. війни. У 70-х роках вийшла місцева постанова (чи закон) що особи, які законно володіють зброєю (силовики,мисливці), можуть використовувати її проти кримінальних елементів на території свого помешкання. Родич знав місцевих гопників та інших (які кілька разів намагалися влізти в його гараж), підійшов, поговорив, спитав чи чули вони про новий закон. Ті почали морозитися і тоді чоловік їм сказав: "Я застарий, можу переплутати. Перший постріл у корпус, а другий - у повітря. І мене виправдають, ви це знаєте".
Після цього його будинок і гараж обходили десятою дорогою.
 показать весь комментарий
 
 
журналситы теперь будут пачками дохнуть под заборами олигархов ?
теперь дотсаточно труп привезти к себбе а не вывозить и сказать что он влез в дом ?
если есть прецент будет ли он применятся на практике в судах других дел ?
пропишется ли четко норма при которой будет достаточным применение насилия с летальным исходом к проникшему в жилище неизвестному лицу ?
когда я могу применять насилие ? когда он выстрелит первым или когда я уже решу сам что мне опасно ?
 показать весь комментарий
 
 
Эта норма чётко прописана в части 5 статьи 36 УК Украины
 показать весь комментарий
 
 
По нынешнему законодательству если Вы застрелите у себя в квартире ввалившихся к Вам урок даже с ножом.Без бабок сядете.
 показать весь комментарий
 
 
Неправда, уже нет такого беспредела со стороны полиции и прокуратуры, в 90% случаев, вам ничего не будет.
 показать весь комментарий
 
 
Что касается прецедента, то вот как гласит закон:
Согласно ч.ч 5, 6 ст. 13 Закона Украины "Про судоустрій і статус суддів" висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов'язковими для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. Висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права.
 показать весь комментарий
 
 
Да все так , но это в правовом государстве. А у нас все сводится из пострадавшего сделать виновного , а потом расчитать на бабки.
 показать весь комментарий
 
Як показує практика це пов'язана із незнанням законів, одеський приклад це підтверджує
 показать весь комментарий
 
Как показывает практика , у нас по закону не защитишься , в любом вопросе. А суды как работали у кого карман толще так и работают. А все рассуждения про уже не так , понты для приезжих , или тех кто никогда дело не имел не с судами не с милицией .Называть буду полицией , когда будут служить и защищать.
 показать весь комментарий
 
Звідки людина яка не знає закон може знати чи можно його дотриматись чи ні?
 показать весь комментарий
 
Базово должна знать. У нас и юристы с судьями не говоря уже про ментов их не знают.
На личном опыте проверено.
 показать весь комментарий
 
Помню, у нас и в первой инстанции оправдали человека в такой же ситуации. До Верховного Суда даже и не дошло.
 показать весь комментарий
 
з якого буя воно взагалі до суду зайшло?
 показать весь комментарий
 
Правильно, у меня и до суда не дошло, оправдали на следствии.
 показать весь комментарий
 
Який феєречний бред і брехня. Ніяке це не прецедентне рішення. Читайте уважно : проникнення + загроза життя через напад. Так було завжди!!! Прецедентом воно було би, як би вбив за сам факт проникнення, або за крадіжку, грабіж, без загрози життю чи здоров'ю.
 показать весь комментарий
 
Вооруженный человек,значит Свободный человек
 показать весь комментарий
 
 
Полностью согласен. Только рабы не имеют право на оружие.
 показать весь комментарий
 
 
Розумний чоловік вільний, а тупому ніяка зброя не допоможе
 показать весь комментарий
 
история в помощь. Перемены происходят когда течет кровь ..... не наша короче
 показать весь комментарий
 
А як там справи у прикордонника,якого на 13 років посадили за те,що Маріуполь захищав на блок-посту? Чи суддів таке не цікавить ?
 показать весь комментарий
 
чЛенин лишил этого права на РАБссии всех кажется в декабре 1917 года,до этого такое было на царской РАБссейке...
 показать весь комментарий
 
 
Стерненко на заметку!!
(кстати, это уже не первый прецедент, было еще "дело Грациотова", он зарезал человека на улице, средь бела дня, во время драки )
 показать весь комментарий
 
Презумпция невиновности должна быть всегда,это следствие и Суд должны доказать что ты не горбатый,а не ты сам...
 показать весь комментарий
 
 
Решение Верховного Суда правильное и восстребованное в нашей стране !!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрецедентное решение Верховного Суда: оправдан человек, убивший грабителя с целью самообороны
 
 
 
 
 
 вверх