 Сенцов отказался от встречи с крымским епископом УПЦ КП Климентом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала сестра Олега Сенцова Наталья Каплан.

Она отметила: "Нет слов... к Олегу в Лабытнанги приехал архиепископ Климент. Да, он многое делает, в том числе для политзаключенных... Но, блин, мы договаривались, что перед приездом я спрошу у Олега, хочет ли он этой встречи. Все-таки Олег не является сторонником религии, причем любой. Спрашивается, зачем нужны были эти договоренности?

В общем, Олег категорически отказался. Я понимаю, что Климент из добрых побуждений. Но, люди добрые светлые православные, вы хоть понимаете, что не все разделяют ваше мировоззрение, вы признаете существование другой точки зрения или атеисты это не люди и их мнение идет на три буквы? Или вам пофигу на это все, вам виднее, как лучше поступить, и человека спрашивать не нужно".

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

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Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.