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Все про:голодовка (585) Сенцов (487)

 Сенцов отказался от встречи с крымским епископом УПЦ КП Климентом

Политзаключенный Олег Сенцов, проводящий 22 сутки голодовки в российской тюрьме, отказался от встречи с архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом (УПЦ КП).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала сестра Олега Сенцова Наталья Каплан.

Она отметила: "Нет слов... к Олегу в Лабытнанги приехал архиепископ Климент. Да, он многое делает, в том числе для политзаключенных... Но, блин, мы договаривались, что перед приездом я спрошу у Олега, хочет ли он этой встречи. Все-таки Олег не является сторонником религии, причем любой. Спрашивается, зачем нужны были эти договоренности?

В общем, Олег категорически отказался. Я понимаю, что Климент из добрых побуждений. Но, люди добрые светлые православные, вы хоть понимаете, что не все разделяют ваше мировоззрение, вы признаете существование другой точки зрения или атеисты это не люди и их мнение идет на три буквы? Или вам пофигу на это все, вам виднее, как лучше поступить, и человека спрашивать не нужно".

Сенцов отказался от встречи с крымским епископом УПЦ КП Климентом 01

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Читайте также: Судя по комментариям "кремлевских прихлебателей", Москва уже готова на обмен Сенцова, - правозащитница Томак

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.

Источник: https://censor.net.ua/n3069660
 
 
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а кто это такой крымский епископ? кацапский что ля??
Если Сенцев не верующий то зачем ему этот ?
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Крымский епископ смелый и не продавшийся кацапам человек.Конечно,это личное дело Сенцова,но....
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Действительно ли "не хотел" Сенцов встретиться с епископом Климентом, мы узнаем после освобождения Олега Сенцов отказался от встречи с крымским епископом УПЦ КП Климентом - Цензор.НЕТ 5440
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Да казачки это засланные, правильно сделал.
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Ильми Умерова навестил Крымский архиепископ Климент(в психбольнице,куда его запихнули кацапы).И Умеров-мусульманин

Айше Умерова, дочь заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, поблагодарила Крымского архиепископа и подчеркнула, что этот визит должен стать «примером крымским мусульманским религиозным деятелям».
«Спасибо вам большое! За вашу позицию! За вашу человечность! В пример нашим мусульманским крымским религиозным деятелям, которые забыли обо всем - о совести, о чести, о человечности - ради личного блага и спокойствия и ни словом не обмолвились за все это время о наших политзаключённых».(с)
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В пример нашим мусульманским крымским религиозным деятелям, которые забыли обо всем - о совести, о чести, о человечности - ради личного блага и спокойствия и ни словом не обмолвились за все это время о наших политзаключённых Сенцов отказался от встречи с крымским епископом УПЦ КП Климентом - Цензор.НЕТ 8188
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Вы только "писатель", или ещё и читать можете? Написано же, "русским по-белому", для умеющих читать - "архиепископ Симферопольский и Крымский Климент, УПЦ КП. Аббревиатура расшифровывается - Украинская православная церковь Киевского патриархата! При чём здесь "кацапы"?! А насчёт Сенцова - это его право - встречаться, или нет... Если Климент счёл ниже своего достоинства согласовать с Сенцовым встречу, и попытка "попиариться" прогорела - это его проблемы... А если он действительно, от чистой души проведать узника захотел, то тогда поймёт... Смирение - одна из добродетелей христианина, и кто, как не пастырь божий, должен служить в этом примером?
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Впевнений, що людина приїхала морально підтримати Сенцова, а не до віри долучати і заповіді читати. І відстань чимала. Якось не по людськи з боку Сенцова. Проте, візьмемо до уваги стан здоров'я Сенцова.
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Не признає релігію - міг зустрітися як з "простою людиною", що бажає йому добра... (ІМХО) Хоча хто ми (і я в тому числі), щоб судити та рядити людину, що перебуває зараз в неволі...
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Сенцов отказался от встречи с крымским епископом УПЦ КП Климентом - Цензор.НЕТ 3134

Вот его фото с последнего заседания. Где хоть один признак голодания?
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Беру тебя, Франц, на карандаш. Посмотрим в дальнейшем чем ты дышишь.
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Я же тебя лично застукал под российским флагом под которым ты ,тупое существо, по ошибке вылезло на несколько минут))))
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Когда этот крысоид говорил о дебилах, он явно тебя имел в виду:
Сенцов отказался от встречи с крымским епископом УПЦ КП Климентом - Цензор.НЕТ 5059
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Так лишне хромосомный масер стыдливо прячется под флагом УКРАИНЫ ! Вот в этом суть любителей ХУЙЛА!
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Климент имеет право ненавязчиво предложить, Сенцов в праве отказаться. И никто не имеет право его за это упрекнуть. Все.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСенцов отказался от встречи с крымским епископом УПЦ КП Климентом
 
 
 
 
 
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