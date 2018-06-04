 Высший совет правосудия отстранил от судопроизводства судью Емельянова

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в управлении информации и обеспечения коммуникационной деятельности ВСП.

В сообщении отмечается: "Согласно части второй статьи 62 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" судья Высшего хозяйственного суда Украины Емельянов Артур Станиславович временно отстраняется от правосудия на основании решения Второй Дисциплинарной палаты о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применения к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении .

Судья считается временно отстраненным от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судьи от правосудия - до принятия Высшим советом правосудия решение об освобождении от должности или отмены решения Дисциплинарной палаты".

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