 Высший совет правосудия отстранил от судопроизводства судью Емельянова

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в управлении информации и обеспечения коммуникационной деятельности ВСП.
В сообщении отмечается: "Согласно части второй статьи 62 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" судья Высшего хозяйственного суда Украины Емельянов Артур Станиславович временно отстраняется от правосудия на основании решения Второй Дисциплинарной палаты о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применения к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении .
Судья считается временно отстраненным от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.
Срок действия отстранения судьи от правосудия - до принятия Высшим советом правосудия решение об освобождении от должности или отмены решения Дисциплинарной палаты".