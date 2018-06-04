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Все про:Верховный Суд (578) Суркис (241) Приватбанк (386)

 Государственный "Приватбанк" оспаривает в Верховном Суде выплату сотен миллионов гривен "Акцент Банку" Суркисов

Государство в лице "Приватбанка" и НБУ в высшей инстанции обжалует решение киевских окружного и апелляционного судов о выплате "Акцент Банку" Суркисов 364 миллионов гривен.

29 мая состоялось заседание Верховного Суда, на котором рассматривался вопрос об отводе одного из судей, информирует Цензор.НЕТ.

Заявление, на основании которого рассматривался вопрос об отводе, ссылалось на то, что сын судьи Грыцива М.И. имеет депозит в "Приватбанке", а следовательно, это может повлиять на беспристрастность представителя Фемиды.
Суд отвод отклонил, поскольку сын Грыцива М.И. совершеннолетний, прибыль от депозита составила примерно 800 грн и любые связи с банком молодой человек прекратил еще в 2016 году.

364 миллиона - это часть суммы, из-за которой спорит государство и семья Суркисов. На момент национализации для финансового оздоровления "Приватбанка" были использованы деньги не только из госбюджета, но и от кредиторов. Бизнесы Суркисов тогда были признаны одними из таких. Эту причастность семья Суркисов и опровергала сначала в Киевском окружном административном, а затем - в апелляционном суде. И каждый раз добивалась решения в свою пользу.

Напомним, украинские СМИ публиковали материалы о связи члена наблюдательного совета "ПриватБанка" Игоря Коломойского и семьи Суркисов в контексте этого судебного дела.

Братья Игорь и Григорий Суркисы - украинские бизнесмены, основным партнером которых издание Lb.ua называет олигарха Игоря Коломойского. У них совместный бизнес в электроэнергетике и медиа.

Источник: https://censor.net.ua/n3069656
 
 
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Так при ШАПКО КРАДЕ фирташу 3 миллиарда СЛИЛИ И НИКТО НЕ ГОМОСЕК ВО КАК!!!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГосударственный "Приватбанк" оспаривает в Верховном Суде выплату сотен миллионов гривен "Акцент Банку" Суркисов
 
 
 
 
 
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