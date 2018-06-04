 Государственный "Приватбанк" оспаривает в Верховном Суде выплату сотен миллионов гривен "Акцент Банку" Суркисов

29 мая состоялось заседание Верховного Суда, на котором рассматривался вопрос об отводе одного из судей, информирует Цензор.НЕТ.

Заявление, на основании которого рассматривался вопрос об отводе, ссылалось на то, что сын судьи Грыцива М.И. имеет депозит в "Приватбанке", а следовательно, это может повлиять на беспристрастность представителя Фемиды.

Суд отвод отклонил, поскольку сын Грыцива М.И. совершеннолетний, прибыль от депозита составила примерно 800 грн и любые связи с банком молодой человек прекратил еще в 2016 году.

364 миллиона - это часть суммы, из-за которой спорит государство и семья Суркисов. На момент национализации для финансового оздоровления "Приватбанка" были использованы деньги не только из госбюджета, но и от кредиторов. Бизнесы Суркисов тогда были признаны одними из таких. Эту причастность семья Суркисов и опровергала сначала в Киевском окружном административном, а затем - в апелляционном суде. И каждый раз добивалась решения в свою пользу.



Напомним, украинские СМИ публиковали материалы о связи члена наблюдательного совета "ПриватБанка" Игоря Коломойского и семьи Суркисов в контексте этого судебного дела.



Братья Игорь и Григорий Суркисы - украинские бизнесмены, основным партнером которых издание Lb.ua называет олигарха Игоря Коломойского. У них совместный бизнес в электроэнергетике и медиа.